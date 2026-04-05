Chelsea vùi dập Port Vale 7-0: Estevao rực sáng, Joao Pedro khẳng định đẳng cấp The Blues có chiến thắng áp đảo tại Stamford Bridge với màn trình diễn chói sáng của các ngôi sao tấn công, trong đó Estevao và Joao Pedro nhận điểm cao nhất.

Chelsea vừa thực hiện một cuộc dạo chơi đúng nghĩa khi đè bẹp Port Vale với tỷ số cách biệt 7-0. Trong một ngày mà đối thủ quá yếu, các học trò của HLV Liam Rosenior đã thoải mái phô diễn kỹ thuật và sức mạnh tấn công đa dạng, đặc biệt là sự bùng nổ của các nhân tố trẻ.

Sức mạnh tuyệt đối từ hàng công

Tâm điểm của trận đấu chính là sự tỏa sáng của "thần đồng" người Brazil, Estevao. Sau hiệp một thi đấu có phần trầm lắng, cầu thủ này đã hoàn toàn lột xác trong hiệp hai. Với một kiến tạo và hai lần đưa bóng chạm khung gỗ, Estevao cuối cùng cũng có được bàn thắng cho riêng mình sau khi công nghệ VAR xác nhận tình huống lập công hợp lệ.

Estevao (8 điểm): Sau hiệp một trầm lặng, "thần đồng" Brazil bùng nổ dữ dội trong hiệp hai với một bàn thắng và một kiến tạo.

Đồng sở hữu mức điểm 8 cao nhất trận đấu là Joao Pedro. Tiền đạo số 9 của Chelsea tiếp tục chứng minh bản năng sát thủ với pha dứt điểm tinh tế, nâng tổng số pha lập công của anh trong mùa giải này lên con số 19. Sự hiện diện của Pedro luôn là mối đe dọa thường trực khiến hàng thủ Port Vale hoàn toàn vỡ vụn.

Joao Pedro (8 điểm): Màn trình diễn đẳng cấp của số 9 với pha dứt điểm tinh tế, nâng tổng số bàn thắng mùa này lên con số 19.

Dấu ấn Cole Palmer trong lần đầu đeo băng thủ quân

Dù không trực tiếp ghi tên mình lên bảng điện tử, Cole Palmer vẫn để lại dấu ấn đậm nét trong lần đầu tiên dẫn dắt các đồng đội với tư cách đội trưởng. Palmer chơi đầy nỗ lực, sáng tạo và là trạm trung chuyển bóng quan trọng. Cú dứt điểm của anh dù không được tính là bàn thắng (tính phản lưới nhà cho Gabriel) nhưng vẫn cho thấy nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của tiền vệ này.

Cole Palmer (7 điểm): Trong lần đầu đeo băng thủ quân, Palmer chơi đầy nỗ lực và sáng tạo dù kém duyên ghi bàn.

Hàng thủ nhàn nhã và sự hỗ trợ từ tuyến giữa

Hệ thống phòng ngự của Chelsea, dẫn đầu bởi Wesley Fofana và Tosin Adarabioyo, đã có một ngày thi đấu không thể nhàn hạ hơn. Tosin thậm chí còn đóng góp một bàn thắng từ pha không chiến dũng mãnh sau quả tạt của Malo Gusto. Ở phía trên, Andrey Santos đã hoàn thành xuất sắc vai trò điều tiết và cũng tự mình ghi bàn với pha chọn vị trí thông minh.

Malo Gusto (7 điểm): Hoạt động năng nổ bên cánh phải, Gusto đóng góp một kiến tạo cho Tosin và tham gia trực tiếp vào bàn thứ ba.

Bên cạnh đó, các nhân tố như Pedro Neto và Jorrel Hato cũng để lại dấu ấn với những pha lập công và dọn cỗ, góp phần tạo nên chiến thắng đậm đà nhất từ đầu mùa của đội bóng thành London.

Jorrel Hato (7 điểm): Hato tiếp tục chứng minh cái duyên ghi bàn dưới thời Liam Rosenior với pha lập công mở màn đầy hưng phấn.

Chi tiết điểm số đội hình Chelsea: