Chelsea vùi dập Port Vale 7-0: Sức mạnh áp đảo và tấm vé bán kết FA Cup xứng đáng Chelsea vừa tạo nên một trong những chiến thắng đậm nhất lịch sử CLB tại FA Cup khi nghiền nát Port Vale 7-0. Sự tỏa sáng của các nhân tố trẻ đã đưa thầy trò Liam Rosenior vào bán kết.

Chelsea vừa tạo ra một cơn mưa bàn thắng không tưởng tại Stamford Bridge khi đè bẹp Port Vale với tỷ số đậm đà 7-0. Chiến thắng hủy diệt này giúp thầy trò HLV Liam Rosenior chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết FA Cup sau màn trình diễn áp đảo hoàn toàn đối thủ đến từ League One.

Chelsea vùi dập Port Vale.

Sự áp đảo tuyệt đối ngay từ những giây đầu tiên

Trận đấu bắt đầu theo cách không thể tuyệt vời hơn cho đội chủ nhà khi họ chỉ mất đúng 64 giây để tìm thấy mảnh lưới đối phương. Từ một tình huống lộn xộn sau quả phạt góc của Pedro Neto, hậu vệ Jorrel Hato đã có mặt đúng lúc để tung cú vô lê sấm sét mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng sớm không chỉ giải tỏa áp lực mà còn giúp Chelsea thiết lập một thế trận một chiều hoàn toàn.

Trong bối cảnh Enzo Fernandez vắng mặt vì án treo giò nội bộ, cặp tiền vệ trẻ Andrey Santos và Romeo Lavia đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều tiết lối chơi. Chelsea kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, luân chuyển bóng nhịp nhàng và liên tục khoét sâu vào hai biên của Port Vale.

Phút 25, cách biệt được nhân đôi sau một pha phối hợp bài bản bên cánh phải. Pedro Neto tiếp tục sắm vai người kiến tạo với đường căng ngang dọn cỗ để Joao Pedro khống chế bóng tinh tế trước khi dứt điểm gọn gàng hạ gục thủ thành Gauci. Trước khi hiệp một khép lại, kịch bản tồi tệ nhất đã đến với Port Vale khi Jordan Gabriel lóng ngóng phản lưới nhà ở phút 42, dập tắt hoàn toàn hy vọng của đại diện League One.

Cơn thịnh nộ tại Stamford Bridge trong hiệp hai

Bước sang hiệp hai, dù đã dẫn trước 3 bàn, HLV Liam Rosenior vẫn yêu cầu các học trò duy trì cường độ tấn công nghẹt thở. Những nỗ lực của "The Blues" sớm được đền đáp bằng bàn thắng thứ tư ở phút 57 do công của trung vệ Tosin Adarabioyo. Cựu cầu thủ Fulham đã có pha chọn vị trí thông minh để đón quả tạt như đặt của Malo Gusto trước khi đánh đầu dũng mãnh vào góc xa.

Liam Rosenior có thể tạm hài lòng với các học trò.

Thế trận một chiều tiếp tục được duy trì khi Chelsea kiểm soát bóng lên tới hơn 80%. Đến phút 69, tiền vệ Andrey Santos ghi dấu ấn cá nhân đậm nét bằng một cú đánh đầu uy lực khác từ quả phạt góc của Estevao. Bàn thắng thứ năm là phần thưởng xứng đáng cho cầu thủ người Brazil sau một ngày thi đấu năng nổ và hiệu quả ở giữa sân.

Dấu ấn của các tài năng trẻ

Sự xuất hiện của các cầu thủ dự bị như Alejandro Garnacho hay Liam Delap càng khiến hàng thủ Port Vale thêm khốn đốn trong những phút cuối. Ngôi sao trẻ Estevao sau nhiều nỗ lực cũng đã có cho mình bàn thắng ở phút 82 sau khi VAR xác nhận anh không việt vị trong tình huống đá bồi.

Cơn ác mộng của Port Vale chỉ thực sự kết thúc ở phút bù giờ cuối cùng khi Garnacho bị phạm lỗi trong vòng cấm. Chính cầu thủ người Argentina đã bước lên thực hiện thành công quả phạt đền để ấn định chiến thắng 7-0 vang dội cho đội bóng thành London. Đây là thắng lợi đậm nhất của Chelsea tại FA Cup kể từ năm 2011.

Đội hình ra sân của 2 CLB. Ảnh: BongDa.com.vn

Thông số kỹ thuật và Kết quả chung cuộc

Đội bóng Tỷ số Cầu thủ ghi bàn Chelsea 7 Jorrel Hato (2'), Joao Pedro (25'), J. Gabriel (42' OG), T. Adarabioyo (57'), Andrey Santos (69'), Estevao (82'), A. Garnacho (90'+2) Port Vale 0 -

Chiến thắng này không chỉ đưa Chelsea vào bán kết FA Cup mà còn giúp họ lấy lại sự tự tin sau chuỗi phong độ bết bát tại Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, hành trình kỳ diệu của Port Vale dù kết thúc trong cay đắng nhưng họ vẫn có quyền tự hào về những gì đã làm được tại đấu trường lâu đời nhất thế giới.