Chevrolet Bolt 2027: Xe điện giá rẻ trở lại với công nghệ sạc nhanh vượt trội Chevrolet Bolt 2027 đánh dấu sự trở lại của dòng xe điện phổ thông với giá từ 28.995 USD. Mẫu SUV điện cỡ nhỏ này sở hữu pin LFP mới, phạm vi hoạt động 422 km và khả năng sạc nhanh ấn tượng.

Chevrolet vừa chính thức giới thiệu mẫu Bolt 2027 tại Westlake Village, California, nhằm giải quyết nghịch lý của thị trường xe điện Mỹ: người tiêu dùng cần xe giá rẻ nhưng lại ưu tiên kích thước lớn. Với mức giá khởi điểm từ 28.995 USD (khoảng 746.000.000 VNĐ), Bolt 2027 hướng đến việc cung cấp một phương tiện di chuyển thuần điện thực dụng, dễ tiếp cận nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn công nghệ hiện đại.

Cải tiến vượt trội về pin và hiệu suất sạc

Điểm nâng cấp đáng giá nhất trên Chevrolet Bolt 2027 chính là việc chuyển sang sử dụng pin lithium-sắt-phosphate (LFP) dung lượng 65 kWh. Loại pin này không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất mà còn cho phép người dùng sạc đến 100% thường xuyên mà ít gây suy giảm tuổi thọ so với các loại pin niken truyền thống.

Nhờ tối ưu hóa hóa học pin, phạm vi hoạt động của xe đạt mức 262 dặm (422 km) cho mỗi lần sạc đầy, tăng đáng kể so với con số 398 km trên phiên bản cũ. Đặc biệt, hệ thống sạc nhanh 150 kW cho phép xe nạp từ 10% lên 80% pin chỉ trong 26 phút, vượt qua cả những dòng xe điện cao cấp hơn trong cùng gia đình General Motors như Equinox EV hay Cadillac Lyriq.

Thông số kỹ thuật chi tiết Chevrolet Bolt 2027

Thông số Chi tiết Giá khởi điểm 28.995 USD (khoảng 746.000.000 VNĐ) Loại pin LFP 65 kWh Phạm vi hoạt động 262 dặm (422 km) Công suất tối đa 210 mã lực Mô-men xoắn cực đại 229 Nm Khả năng tăng tốc (0–97 km/h) 6,8 giây Tốc độ sạc nhanh (10–80%) 26 phút

Không gian nội thất và hệ sinh thái Google Built-In

Bên trong cabin, Chevrolet Bolt 2027 sở hữu thiết kế hiện đại hơn với tâm điểm là hệ thống Google Built-In. Người dùng có thể truy cập trực tiếp các ứng dụng như Google Maps, Spotify và các nền tảng video như YouTube hay Amazon Prime Video ngay trên màn hình trung tâm. Đáng lưu ý, Chevrolet đã loại bỏ hoàn toàn Apple CarPlay và Android Auto trên mẫu xe này, thay thế bằng hệ sinh thái tích hợp sẵn của Google.

Khoang nội thất được tối ưu hóa với nhiều ngăn chứa đồ thông minh, bao gồm hộc để điện thoại, bảng điều khiển trung tâm đa năng và các giá để cốc có thể tùy chỉnh kích thước. Mặc dù kích thước xe nhỏ gọn, hàng ghế sau vẫn cung cấp không gian để chân rộng rãi cho hành khách cao khoảng 1,68 m. Tuy nhiên, phần đệm ghế vẫn giữ thiết kế mỏng tương tự thế hệ trước, có thể gây mỏi khi di chuyển trên quãng đường dài.

Trải nghiệm vận hành và công nghệ hỗ trợ lái

Về khả năng vận hành, Bolt 2027 mang lại cảm giác linh hoạt nhờ mô-men xoắn tức thời 229 Nm, giúp xe bứt tốc mạnh mẽ trong phố. Dù chiều dài cơ sở ngắn có thể khiến xe hơi xóc khi đi qua mặt đường xấu, nhưng trên cao tốc, Bolt vẫn giữ được sự ổn định và yên tĩnh cần thiết.

Hệ thống hỗ trợ lái Super Cruise là một tùy chọn đáng chú ý, cho phép lái xe rảnh tay và tự động chuyển làn dựa trên lộ trình Google Maps. Tuy nhiên, đây là trang bị có chi phí khá cao, người dùng cần chi thêm từ 3.255 USD đến 6.660 USD tùy gói trang bị để sở hữu tính năng này. Sau ba năm đầu sử dụng, chủ xe sẽ phải trả thêm phí duy trì dịch vụ hàng tháng.

Tương lai ngắn hạn của dòng xe điện cỡ nhỏ

Dù sở hữu nhiều cải tiến đáng giá, Chevrolet Bolt 2027 được dự báo sẽ có vòng đời sản xuất khá ngắn, chỉ kéo dài khoảng 18 tháng tại nhà máy ở Kansas. Sau giai đoạn này, dây chuyền sản xuất dự kiến sẽ được chuyển đổi để ưu tiên các dòng SUV chạy xăng có lợi nhuận cao hơn. Điều này phản ánh xu hướng thị trường Mỹ khi các dòng xe nhỏ dần mất đi ưu thế trước các mẫu xe gầm cao cỡ lớn, bất chấp những lợi ích về giá thành và hiệu quả năng lượng mà chúng mang lại.