Chị em Alix và Jonathan Trương và hành trình truyền cảm hứng tại Pickleball Việt Nam Sau chức vô địch PPA Vietnam Cup 2025 đầy thuyết phục, Alix và Jonathan Trương tiếp tục ghi điểm bằng các hoạt động thiện nguyện, góp phần phát triển tài năng trẻ tại quê hương.

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của bộ môn pickleball tại Việt Nam, không chỉ bởi sự bùng nổ về số lượng người chơi mà còn bởi sự xuất hiện của những tay vợt đẳng cấp quốc tế. Trong đó, cặp chị em Việt kiều Alix Trương và Jonathan Trương đã tạo nên một hành trình "về nhà" đầy cảm xúc, kết hợp giữa đỉnh cao thể thao và những giá trị nhân văn sâu sắc.

Đỉnh cao chiến thuật tại PPA Vietnam Cup 2025

Dấu ấn chuyên môn đậm nét nhất của hai chị em chính là chức vô địch nội dung đôi nam nữ chuyên nghiệp tại giải PPA Vietnam Cup diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 10/2025. Trong trận chung kết rực lửa tại Cung thể thao Tuyên Sơn, Alix và Jonathan đã đối đầu với cặp đôi lừng danh thế giới Tyson McGuffin và Catherine Wang.

Trước sự chứng kiến của gần 8.000 khán giả, cặp chị em nhà họ Trương đã thể hiện một lối chơi hiện đại, kết hợp giữa khả năng phòng ngự bền bỉ của Alix và những cú dứt điểm uy lực, đầy đột biến từ Jonathan. Chiến thắng thuyết phục 2-0 không chỉ mang về chiếc cúp vô địch mà còn khẳng định vị thế của các tay vợt Việt kiều trên bản đồ pickleball chuyên nghiệp. Khoảnh khắc Alix ném vợt về phía khán đài và cùng em trai ăn mừng dưới lá cờ đỏ sao vàng đã trở thành biểu tượng cho sự gắn kết giữa những người con xa xứ với quê hương.

Cặp chị em Alix và Jonathan Trương giành chức vô địch đôi nam - nữ tại Vietnam Cup 2025.

Đẳng cấp từ hệ thống PPA Tour chuyên nghiệp

Thành công của Alix và Jonathan không phải là ngẫu nhiên. Tại Mỹ, Alix Trương được biết đến là một trong những tay vợt hàng đầu trong bảng xếp hạng PPA Tour dành cho nữ. Kinh nghiệm thi đấu dày dạn tại môi trường cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới đã giúp cô duy trì được sự điềm tĩnh và nhãn quan chiến thuật sắc bén trong những thời điểm quyết định.

Sự trở về của họ, cùng với những tên tuổi như Quang Dương, đã tạo nên một cú hích mạnh mẽ cho phong trào pickleball trong nước. Không chỉ dừng lại ở việc thi đấu, Jonathan Trương còn tích cực tham gia các khóa hướng dẫn kỹ thuật ngắn hạn, chia sẻ kinh nghiệm và tư duy chơi bóng hiện đại cho cộng đồng người chơi tại Việt Nam.

Alex là tay vợt pickleball trong nhóm đầu ở bảng xếp hạng PPA Tour của nữ.

Khi thể thao song hành cùng trách nhiệm cộng đồng

Bên cạnh những danh hiệu, dấu ấn đẹp nhất mà Alix và Jonathan để lại chính là tinh thần vì cộng đồng. Thông qua chuỗi hoạt động tại TP.HCM và các chặng PPA Asia Tour, hai chị em đã tích cực đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện. Điển hình là sự kiện AJ Rally, nơi gia đình họ đã quyên góp được 30 triệu đồng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Đáng chú ý, Jonathan Trương đã quyết định đấu giá chiếc vợt từng cùng anh đăng quang tại PPA Asia – Vietnam Cup 2025. Toàn bộ số tiền thu được từ sự kiện AJ Tournament diễn ra tại sân Banger sẽ được chuyển vào Quỹ phát triển tài năng thể thao trẻ em. Đây là minh chứng rõ nét cho tâm nguyện của hai chị em: không chỉ trở về để thi đấu, mà còn để xây dựng và nuôi dưỡng tương lai cho thể thao nước nhà.

Hành trình của Alix và Jonathan Trương trong năm 2025 đã khép lại một cách trọn vẹn. Họ không chỉ mang đến những trận cầu đỉnh cao mà còn lan tỏa năng lượng tích cực, khẳng định rằng thể thao luôn là sợi dây bền chặt nhất để kết nối những trái tim hướng về nguồn cội.