Chị em nhà Williams tái hợp tại Wimbledon 2026: Vũ điệu cuối cùng của hai huyền thoại Ban tổ chức Wimbledon chính thức trao suất đặc cách cho Serena và Venus Williams ở nội dung đôi nữ, đánh dấu màn tái hợp lịch sử của cặp đôi từng 6 lần lên ngôi tại SW19.

Sân cỏ Wimbledon chuẩn bị chứng kiến một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của quần vợt hiện đại. Sau gần 4 năm kể từ lần cuối cùng sát cánh bên nhau, Serena và Venus Williams sẽ một lần nữa đứng chung một phần sân tại All England Club. Thông báo về suất đặc cách dành cho cặp chị em huyền thoại không chỉ là một quyết định mang tính thương mại, mà còn là sự tri ân đối với những người đã định nghĩa lại sức mạnh của nội dung đôi nữ trong hơn hai thập kỷ qua.

Sự trở lại của "đế chế" Williams tại SW19

Theo xác nhận từ All England Club, Serena và Venus Williams sẽ góp mặt ở nội dung đôi nữ tại Wimbledon 2026 – giải Grand Slam thứ 3 trong năm. Sự kiện này mang ý nghĩa đặc biệt khi Serena vừa mới trở lại thi đấu chuyên nghiệp sau quãng nghỉ dài, trong khi Venus vẫn bền bỉ duy trì đam mê ở tuổi 46. Lần cuối cùng người hâm mộ được thấy bộ đôi này thi đấu cùng nhau là tại US Open 2022, nơi họ dừng bước ngay từ vòng mở màn.

Chị em nhà Williams tại Wimbledon 2016.

Di sản 14 danh hiệu Grand Slam

Phân tích về mặt chuyên môn, sự kết hợp giữa Serena và Venus luôn là bài toán nan giải cho mọi đối thủ nhờ khả năng giao bóng sấm sét và sự thấu hiểu tuyệt đối về không gian trên lưới. Trong lịch sử, họ đã cùng nhau thâu tóm 14 danh hiệu Grand Slam nội dung đôi nữ, duy trì thành tích bất bại trong các trận chung kết lớn.

Riêng tại mặt sân cỏ London, chị em nhà Williams đã có 6 lần nâng cao chiếc đĩa bạc danh giá vào các năm 2000, 2002, 2008, 2009, 2012 và 2016. Với họ, Wimbledon không chỉ là một giải đấu, mà là nơi chứng kiến sự trưởng thành từ những tài năng trẻ đến những biểu tượng toàn cầu.

Thống kê đáng chú ý của cặp đôi Williams tại Wimbledon:

Số lần vô địch: 6 danh hiệu.

6 danh hiệu. Danh hiệu đầu tiên: Năm 2000.

Năm 2000. Danh hiệu gần nhất: Năm 2016.

Năm 2016. Tỷ lệ thắng chung kết: 100% (6/6).

Thử thách từ phong độ và tuổi tác

Dù mang theo hành trang là bề dày lịch sử, sự trở lại lần này của Serena vẫn để lại nhiều dấu hỏi về mặt thể lực. Tuần trước, cựu số 1 thế giới đã thử sức tại Queen's Club và có chiến thắng đầu tay khi đánh cặp cùng tài năng trẻ Victoria Mboko. Tuy nhiên, chấn thương của người đồng đội trẻ đã khiến hành trình của cô bị ngắt quãng.

Tại Berlin Open vừa qua, Serena tiếp tục kết hợp cùng Karolina Muchova nhưng đã phải nhận thất bại 4-6, 2-6 trước cặp đôi Giuliana Olmos và Erin Routliffe. Những kết quả này cho thấy cảm giác bóng và nhịp độ thi đấu đỉnh cao là điều Serena vẫn đang tìm lại. Tuy nhiên, khi đứng cạnh Venus – người đồng đội hiểu mình nhất – sức mạnh tinh thần có thể là vũ khí giúp họ khỏa lấp những khiếm khuyết về tốc độ.

Việc Serena và Venus cùng xuất hiện tại Wimbledon 2026 không chỉ đơn thuần là một cuộc cạnh tranh danh hiệu. Đó là câu chuyện về đam mê bất tận và một lời chào tạm biệt có thể sẽ rất rực rỡ tại thánh đường của quần vợt thế giới.