Chi phí điện mặt trời tại Mỹ tăng cao do gián đoạn cung ứng nhôm từ Trung Đông Giá nhôm tăng tới 30% sau các xung đột tại Trung Đông đã đẩy chi phí lắp đặt hệ thống giá đỡ pin mặt trời tại Mỹ tăng thêm 20%, đe dọa biên lợi nhuận của các dự án năng lượng.

Xung đột tại khu vực Trung Đông đang gây ra làn sóng chấn động lên ngành năng lượng tái tạo Mỹ khi làm gián đoạn nguồn cung nhôm toàn cầu. Với việc nhôm là vật liệu then chốt trong cấu trúc giá đỡ và khung pin mặt trời, chi phí lắp đặt hệ thống hiện đã tăng khoảng 20%, tạo ra thách thức lớn cho các dự án đang triển khai.

Giá nhôm thế giới biến động mạnh

Tình trạng hư hại tại các cơ sở tinh luyện kim loại ở Vùng Vịnh và gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz – nơi luân chuyển hơn 5 triệu tấn nhôm mỗi năm – đã đẩy giá vật liệu leo thang. Tại Sàn giao dịch kim loại London (LME), giá nhôm tham chiếu đã tăng 15% kể từ cuối tháng 2/2026. Đáng chú ý, hợp đồng nhôm COMEX tại thị trường Mỹ ghi nhận mức tăng hơn 30%.

Dù Mỹ nhập khẩu hơn một nửa lượng nhôm từ Canada, nhưng do tính chất liên thông của thị trường quốc tế, giá nhôm khu vực Bắc Mỹ cũng bị kéo tăng theo các chuẩn định giá toàn cầu. Theo dữ liệu từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), UAE và Bahrain hiện đóng góp khoảng 12% tổng lượng nhôm nhập khẩu của quốc gia này.

Áp lực chi phí lên các dự án điện mặt trời

Nhôm hiện chiếm khoảng 9-10% tổng chi phí của một dự án điện mặt trời thông qua các cấu kiện như thanh ray, kẹp và khung cố định. Biến động giá vật liệu đang làm thay đổi cơ bản bảng tính kinh tế của các nhà phát triển:

Thông số chi phí Mặt bằng năm 2025 Dự báo năm 2026 Chi phí khung nhôm (tấm 500W) 10 USD 15 USD Đơn giá trên mỗi Watt 0,02 USD/watt 0,03 USD/watt Hệ thống giá đỡ dự án Mức cơ sở Tăng 20%

Các chuyên gia tính toán rằng nếu áp dụng trên quy mô 500 GW công suất dự kiến, chi phí phát sinh có thể lên tới 5 tỷ USD. Đối với những dự án có biên lợi nhuận thấp, mức tăng này đủ để khiến các nhà đầu tư phải cân nhắc trì hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch triển khai.

Thách thức trong giai đoạn mở rộng kỷ lục

Đà tăng giá xuất hiện vào thời điểm nhu cầu điện tại Mỹ đang bùng nổ, đặc biệt là từ các trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo các nhà phát triển sẽ bổ sung 43,4 GW điện mặt trời trong năm 2026, tăng 60% so với năm trước đó.

Bên cạnh áp lực từ giá nhôm và bạc, ngành điện mặt trời Mỹ còn phải đối mặt với rào cản từ thuế quan đối với pin nhập khẩu và các chính sách ưu tiên nhiên liệu hóa thạch. Theo Derek Schnee, chuyên gia tư vấn tại JK Renewables, tác động về chi phí sẽ bắt đầu chuyển dịch sang người tiêu dùng cuối cùng, bao gồm các cao ốc văn phòng và nhà máy sản xuất, từ nửa cuối năm 2026.