Chi phí khắc phục sự cố iPhone Duo chạm mốc 38,7 triệu đồng: Vì sao đắt hơn cả máy cao cấp? Bảng giá dịch vụ của Apple cho thấy sửa chữa iPhone Duo ngoài bảo hiểm có thể lên tới 1.499 USD, buộc người dùng phải cân nhắc kỹ trước rủi ro thiết bị gập.

Mẫu smartphone màn hình gập iPhone Duo chuẩn bị mở bán với mức giá khởi điểm lên tới 64,99 triệu đồng. Đáng chú ý, bên cạnh mức giá niêm yết đắt đỏ, chi phí dịch vụ kỹ thuật và khắc phục sự cố của thiết bị này cũng xác lập mức kỷ lục mới trong hệ sinh thái của Apple.

Theo bảng báo giá dịch vụ được Apple công bố, nếu người dùng không sở hữu gói bảo hiểm AppleCare+, mức phí dịch vụ cho các trường hợp "hư hỏng do tai nạn khác" trên iPhone Duo có thể lên tới 1.499 USD (tương đương khoảng 38,7 triệu đồng). Mức giá sửa chữa này thậm chí cao hơn giá bán của nhiều mẫu điện thoại thông minh phân khúc cao cấp hiện nay trên thị trường.

Cơ cấu linh kiện và biểu phí dịch vụ của iPhone Duo

Đối với các hư hại nhẹ hơn, chi phí kỹ thuật có phần thấp hơn nhưng nhìn chung vẫn ở mức cao. Cụ thể, hạng mục sửa chữa có giá thấp nhất được Apple công bố là thay thế lớp phủ nhám – bộ phận được đánh giá là dễ bong tróc trong quá trình gập mở – có giá 19 USD đối với thiết bị có bảo hiểm AppleCare+ và 49 USD đối với hình thức sửa dịch vụ ngoài gói bảo hành.

Để phòng ngừa các rủi ro tài chính phát sinh từ việc sửa chữa đắt đỏ, người dùng phải chi trả thêm các gói bảo hiểm AppleCare+ với các mức giá cụ thể:

Gói theo tháng: 19,99 USD/tháng (khoảng 517.000 đồng).

19,99 USD/tháng (khoảng 517.000 đồng). Gói 1 năm: 199,99 USD/năm (khoảng 5,2 triệu đồng).

199,99 USD/năm (khoảng 5,2 triệu đồng). Gói trọn gói 2 năm: 399 USD (khoảng 10,4 triệu đồng).

Trước biểu phí sửa chữa nguyên bản rất cao, nhiều ý kiến trên các diễn đàn công nghệ nhận định việc trang bị gói bảo hiểm trở thành chi phí bắt buộc đối với người dùng nếu muốn sử dụng thiết bị một cách thoải mái mà không cần dùng phụ kiện ốp lưng cồng kềnh.

So sánh chi phí sửa chữa giữa iPhone Duo và đối thủ Samsung

Khi đặt lên bàn cân với dòng smartphone gập của Samsung, mức phí bảo trì ngoài bảo hiểm của iPhone Duo cho thấy khoảng cách chênh lệch đáng kể. Ngay cả với phiên bản màn hình lớn cùng công nghệ phức tạp như Galaxy Z Fold8 Ultra, chi phí khắc phục sự cố của hãng công nghệ Hàn Quốc vẫn thấp hơn đáng kể.

Thiết bị Hạng mục dịch vụ Chi phí ngoài bảo hiểm iPhone Duo Hư hỏng do tai nạn khác (mức tối đa) 1.499 USD (~38,7 triệu đồng) Galaxy Z Fold8 Ultra Thay trọn bộ màn hình trong 639 USD Galaxy Z Fold8 Ultra Sửa chữa màn hình trong 479 USD Galaxy Z Fold8 Ultra Thay màn hình ngoài 149 USD Galaxy Z Fold8 Thay màn hình trong 579 USD (~14,9 triệu đồng) Galaxy Z Fold8 Sửa chữa màn hình trong 419 USD (~10,8 triệu đồng) Galaxy Z Fold8 Thay màn hình ngoài 139 USD (~3,5 triệu đồng)

Có thể thấy, chi phí thay thế toàn bộ màn hình trong của Galaxy Z Fold8 Ultra thấp hơn tới hơn 50% so với mức phí tối đa mà Apple áp dụng cho iPhone Duo.

Rủi ro phần cứng trên thiết bị gập và bài toán chi phí sở hữu

Thực tế vận hành cho thấy các dòng điện thoại thông minh màn hình gập luôn tiềm ẩn nguy cơ nứt gãy và hư hại tấm nền cao hơn dòng máy thanh truyền thống. Thiết kế bản lề cơ học phức tạp cũng khiến các loại phụ kiện ốp lưng bảo vệ khó phát huy tối đa hiệu quả che chắn khi có va chạm mạnh.

Sự kết hợp giữa đặc thù kết cấu mỏng manh của màn hình gập và biểu phí sửa chữa dịch vụ cao từ Apple khiến tổng chi phí sở hữu thực tế của iPhone Duo tăng lên rất lớn, biến việc mua bảo hiểm AppleCare+ gần như là điều kiện bắt buộc đối với người tiêu dùng.