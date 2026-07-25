Chi phí linh kiện 2nm bùng nổ: Lý do iPhone 18 Pro Max có thể lập kỷ lục giá mới Tấm wafer 2nm đắt hơn 60% cùng giá bộ nhớ gia tăng khiến iPhone 18 Pro Max có thể tăng tới 400 USD, trở thành mẫu iPhone dạng thanh đắt nhất từ trước đến nay.

Các thông tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng cho thấy iPhone 18 Pro Max có thể đối mặt với đợt tăng giá lớn nhất lịch sử, dự kiến niêm yết ở mức khởi điểm khoảng 1.625 USD (tương đương 11.000 nhân dân tệ). Sự điều chỉnh này xuất phát trực tiếp từ chi phí sản xuất chip 2nm bùng nổ cùng áp lực tăng giá nghiêm trọng của bộ nhớ DRAM và NAND Flash.

Áp lực từ tiến trình 2nm: Khi chi phí bán dẫn chạm ngưỡng kỷ lục

Trái tim của iPhone 18 Pro Max được cho là bộ xử lý A20 Pro thế hệ mới, sản phẩm đầu tiên của Apple thương mại hóa trên tiến trình 2nm của tập đoàn sản xuất bán dẫn TSMC. Việc chuyển đổi sang tiến trình kỹ thuật nhỏ hơn mang lại bước nhảy vọt về hiệu năng tính toán và khả năng tối ưu năng lượng cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng đồng thời đẩy chi phí sản xuất lên mức kỷ lục.

iPhone 18 Pro Max có thể đắt đỏ nhất trong lịch sử iPhone. Ảnh: Fpt/YouTube

Theo các báo cáo từ ngành bán dẫn, giá của mỗi tấm wafer 2nm tại TSMC hiện đạt mức khoảng 30.000 USD, cao hơn từ 50% đến 60% so với tấm wafer 3nm thế hệ trước. Điều này trực tiếp kéo chi phí xuất xưởng của dòng chip 2nm tăng hơn 20%. Mặc dù việc đặt trước phần lớn năng lực sản xuất 2nm giúp Apple duy trì vị thế dẫn đầu công nghệ, chi phí đắt đỏ trên mỗi đơn vị chip sản xuất ra là rào cản không thể tránh khỏi.

Bão giá bộ nhớ và cuộc đua hạ tầng trí tuệ nhân tạo

Bên cạnh vi xử lý trung tâm, thị trường bộ nhớ cũng đang chứng kiến đợt tăng giá kéo dài hơn một năm qua. Nhu cầu khổng lồ về bộ nhớ DRAM và NAND Flash từ các trung tâm dữ liệu AI, máy chủ điện toán đám mây và thiết bị di động cao cấp đã tạo ra sự khan hiếm nguồn cung trên toàn cầu.

Chi tiết linh kiện Thế hệ trước Thế hệ mới / Hiện tại Giá tấm wafer TSMC Tiến trình 3nm ~30.000 USD (Tăng 50-60%) Chi phí vi xử lý (Chipset) Tiêu chuẩn 3nm Tăng hơn 20% Tỷ trọng bộ nhớ trong tổng giá trị linh kiện (BOM) 10% - 15% Hơn 20%

Đáng chú ý, tỷ trọng chi phí dành cho bộ nhớ trong tổng giá trị linh kiện (BOM) của một chiếc smartphone cao cấp đã tăng từ mức 10-15% trước đây lên vượt ngưỡng 20%. Áp lực này không chỉ đe dọa biên lợi nhuận của Apple mà còn buộc các nhà sản xuất thiết bị Android phải cân nhắc việc tăng giá các dòng flagship thế hệ tiếp theo.

Dự báo mức giá và chiến lược ứng phó của Apple

Thông tin từ tài khoản Smart Pikachu trên mạng xã hội Weibo chỉ ra rằng iPhone 18 Pro Max có thể đắt hơn khoảng 400 USD so với giá khởi điểm của iPhone 17 Pro Max. Mặc dù nhiều chuyên gia nhận định kịch bản tăng trọn vẹn 400 USD là khá cực đoan, việc điều chỉnh giá lên là điều gần như chắc chắn trong bối cảnh CEO Tim Cook từng thừa nhận chi phí sản xuất tăng cao đang gây áp lực lên định giá sản phẩm.

Để dung hòa giữa chi phí sản xuất gia tăng và sức mua của người dùng, Apple có thể áp dụng các giải pháp linh hoạt như tái cấu trúc dung lượng lưu trữ tiêu chuẩn, thay đổi cấu hình phần cứng cơ bản hoặc phân bổ mức tăng giá đều sang các dòng máy khác ra mắt cùng thời điểm như iPhone 18 Pro và mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên.