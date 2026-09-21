Chi phí linh kiện Xiaomi 18 Fold: Bo mạch chủ bản 1TB có giá thay tới hơn 23 triệu đồng Xiaomi công bố chi phí linh kiện của Xiaomi 18 Fold với màn hình gập gần 14 triệu đồng, trong khi bo mạch chủ bản cao nhất lên tới hơn 23 triệu đồng.

Chi phí sửa chữa và thay thế linh kiện luôn là mối bận tâm hàng đầu đối với người dùng smartphone gập. Mới đây, Xiaomi đã công bố bảng giá linh kiện chính thức cho mẫu điện thoại gập Xiaomi 18 Fold. Dù nổi bật với thiết kế đột phá và cấu hình hàng đầu, số tiền người dùng cần bỏ ra khi gặp sự cố phần cứng lại tạo ra bất ngờ lớn, đặc biệt là giá trị của bo mạch chủ.

Chi phi thay linh kiện Xiaomi 18 Fold khá cao

Màn hình gập và bo mạch chủ chiếm phần lớn giá trị máy

Đối với thiết bị màn hình gập, tấm nền linh hoạt luôn là bộ phận phức tạp và có chi phí sản xuất tốn kém. Trường hợp màn hình gập bên trong của Xiaomi 18 Fold bị hư hỏng, người dùng sẽ phải chi trả 3.600 nhân dân tệ (tương đương khoảng 13.964.400 VND). Trong khi đó, màn hình phụ ở mặt ngoài có mức giá thay thế thấp hơn đáng kể, dừng ở mức 750 nhân dân tệ (khoảng 2.909.250 VND).

Đáng chú ý, bộ phận đắt đỏ nhất trên thiết bị không phải là tấm nền hiển thị mà chính là bo mạch chủ. Mức giá thay linh kiện này phân cấp rõ rệt dựa theo từng phiên bản dung lượng bộ nhớ RAM và lưu trữ trong.

Bo mạch chủ là linh kiện đắt đỏ nhất của Xiaomi 18 Fold

Cụ thể, bo mạch chủ cho phiên bản 12GB RAM kết hợp 256GB bộ nhớ trong có giá 3.900 nhân dân tệ (khoảng 15.128.100 VND). Tùy chọn 12GB RAM và 512GB bộ nhớ trong yêu cầu mức phí 4.300 nhân dân tệ (khoảng 16.679.700 VND). Nếu sở hữu bản 16GB RAM cùng 512GB dung lượng lưu trữ, chi phí thay thế là 4.600 nhân dân tệ (khoảng 17.843.400 VND).

Mức giá cao nhất thuộc về biến thể cấu hình 16GB RAM chuẩn LPDDR6 đi kèm 1TB bộ nhớ lưu trữ, với giá thay thế bo mạch chủ lên tới 5.930 nhân dân tệ (khoảng 23.002.470 VND). Chi phí này thậm chí ngang ngửa hoặc vượt qua mức giá niêm yết của nhiều mẫu điện thoại cao cấp dạng thanh trên thị trường hiện nay.

Bảng tổng hợp chi phí thay linh kiện chính trên Xiaomi 18 Fold

Linh kiện Giá niêm yết (Nhân dân tệ) Quy đổi (VND) Màn hình chính bên trong 3.600 CNY Khoảng 13.964.400 VND Màn hình phụ bên ngoài 750 CNY Khoảng 2.909.250 VND Bo mạch chủ (12GB + 256GB) 3.900 CNY Khoảng 15.128.100 VND Bo mạch chủ (12GB + 512GB) 4.300 CNY Khoảng 16.679.700 VND Bo mạch chủ (16GB + 512GB) 4.600 CNY Khoảng 17.843.400 VND Bo mạch chủ (16GB + 1TB) 5.930 CNY Khoảng 23.002.470 VND Nắp lưng gốm (Ceramic Special Edition) 1.045 CNY Khoảng 4.053.555 VND Nắp lưng bản tiêu chuẩn 250 CNY Khoảng 969.750 VND Pin dung lượng 6.000mAh 259 CNY Khoảng 1.004.661 VND

Chi phí nắp lưng gốm đặc biệt cùng hệ thống phụ trợ

Bên cạnh bo mạch chủ và màn hình, chất liệu cấu tạo của mặt lưng cũng tạo ra sự chênh lệch lớn về chi phí. Phiên bản Xiaomi 18 Fold Ceramic Special Edition sử dụng chất liệu gốm silicon nitride cao cấp, khiến chi phí thay thế nắp lưng lên tới 1.045 nhân dân tệ (khoảng 4.053.555 VND). Ngược lại, nắp lưng của phiên bản tiêu chuẩn chỉ có giá 250 nhân dân tệ (khoảng 969.750 VND).

Xiaomi 18 Fold là điện thoại gập mới nhất của Xiaomi

Trái ngược với sự đắt đỏ của các linh kiện cốt lõi, những chi tiết hao mòn thông thường lại có mức giá dễ tiếp cận. Viên pin dung lượng 6.000mAh có giá thay 259 nhân dân tệ (khoảng 1.004.661 VND).

Hệ thống quang học trên thiết bị cũng sở hữu biểu phí thay thế tương đối hợp lý. Cụ thể, camera trước có giá 40 nhân dân tệ (khoảng 155.160 VND). Đối với cụm camera sau, cảm biến góc rộng có giá 200 nhân dân tệ (khoảng 775.800 VND), camera tele là 190 nhân dân tệ (khoảng 737.010 VND) và camera góc siêu rộng có mức giá 55 nhân dân tệ (khoảng 213.345 VND). Ngoài ra, bộ sạc chính hãng và cáp dữ liệu lần lượt có giá niêm yết là 100 nhân dân tệ (khoảng 387.900 VND) và 19 nhân dân tệ (khoảng 73.701 VND).