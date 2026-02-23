Chi phí sử dụng Internet vệ tinh Starlink: Đầu tư phần cứng và cước phí hàng tháng bao nhiêu? Starlink yêu cầu mức đầu tư ban đầu từ 349 USD cho thiết bị cùng phí thuê bao hàng tháng dao động từ 40 đến 120 USD tùy theo từng thị trường và gói dịch vụ.

Starlink là dịch vụ Internet vệ tinh do SpaceX phát triển, hướng đến việc mang kết nối tốc độ cao đến những khu vực chưa có hạ tầng mạng cố định. Nhờ hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO), dịch vụ này có thể phủ sóng ở vùng sâu vùng xa, hải đảo hoặc nơi địa hình phức tạp, nơi mà cáp quang truyền thống khó có thể tiếp cận.

Chi phí đầu tư thiết bị phần cứng ban đầu

Để bắt đầu sử dụng dịch vụ Starlink, người dùng cần đầu tư một bộ thiết bị tiêu chuẩn bao gồm: chảo thu vệ tinh (Starlink Dish), router WiFi, bộ cấp nguồn và các phụ kiện cáp đi kèm. Việc lắp đặt được thiết kế để người dùng có thể tự thực hiện thông qua hướng dẫn trên ứng dụng di động.

Tùy thuộc vào từng thị trường và các chương trình ưu đãi, giá của bộ thiết bị này thường dao động trong khoảng từ 349 đến 599 USD. Tại một số khu vực nhất định, SpaceX có thể áp dụng các chính sách giảm giá thiết bị hoặc hỗ trợ chi phí khi người dùng cam kết đăng ký các gói dịch vụ dài hạn.

Bộ thiết bị Starlink và ứng dụng theo dõi kết nối Internet vệ tinh trên điện thoại. (Nguồn: Vn Express)

Giá cước thuê bao hàng tháng tại các khu vực

Bên cạnh chi phí thiết bị ban đầu, người dùng phải thanh toán phí thuê bao hàng tháng để duy trì kết nối. Mức giá này không cố định toàn cầu mà thay đổi dựa trên vị trí địa lý và điều kiện kinh tế của từng thị trường.

Khu vực / Quốc gia Mức phí thuê bao hàng tháng (ước tính) Mỹ Khoảng 120 USD Châu Âu Dao động từ 40 đến 70 euro Đông Nam Á Khoảng 45 đến 50 USD

Đáng lưu ý, Starlink không chỉ cung cấp gói dịch vụ cho hộ gia đình. Các doanh nghiệp hoặc người dùng có nhu cầu sử dụng khi di chuyển (Mobile/Roam) như trên tàu hỏa, tàu biển hoặc xe dã ngoại sẽ có các gói chuyên biệt với mức phí thuê bao cao hơn nhiều so với gói tiêu chuẩn.

Đánh giá tính kinh tế và đối tượng sử dụng

Nếu xét về mặt chi phí tổng thể trong một năm, việc sử dụng Starlink hiện vẫn cao hơn đáng kể so với các dịch vụ Internet cáp quang truyền thống tại các khu vực đô thị. Tuy nhiên, giá trị của Starlink nằm ở khả năng kết nối không biên giới.

Đây là lựa chọn tối ưu cho những địa điểm chưa có hạ tầng mạng ổn định, các khu vực xa xôi hẻo lánh hoặc đóng vai trò như một phương án kết nối dự phòng quan trọng cho các tổ chức khi hạ tầng viễn thông mặt đất gặp sự cố. Việc triển khai vệ tinh quỹ đạo thấp giúp giảm độ trễ (latency) đáng kể so với các dịch vụ Internet vệ tinh truyền thống trước đây, giúp người dùng có thể thực hiện các tác vụ thời gian thực như gọi video hay làm việc trực tuyến hiệu quả hơn.