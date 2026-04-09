Chi phí sửa chữa MacBook Neo: Thay pin và bảo hành rẻ hơn đáng kể so với dòng Air và Pro Apple vừa công bố biểu phí dịch vụ cho MacBook Neo với mức thay pin chỉ khoảng 3.9 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với các dòng MacBook hiện có, cùng gói AppleCare+ giá rẻ.

Apple đã chính thức niêm yết mức phí dịch vụ sửa chữa cho dòng MacBook Neo mới, mang đến tin vui cho người dùng phổ thông. Theo thông tin từ MacMagazine, chi phí bảo trì và thay thế linh kiện cho mẫu máy này được tối ưu hóa để trở nên dễ tiếp cận hơn so với các dòng cao cấp.

Chi phí thay pin MacBook Neo thấp kỷ lục

Đối với các thiết bị không có gói bảo hành mở rộng, Apple áp dụng mức phí cố định là 149 USD (khoảng 3.9 triệu đồng) cho dịch vụ thay pin. Đây là một bước đi đáng chú ý của hãng nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người dùng trong quá trình sử dụng lâu dài.

Để thấy rõ sự chênh lệch, chi phí thay pin của dòng MacBook Air hiện tại là 199 USD (khoảng 5.22 triệu đồng), trong khi dòng MacBook Pro có thể lên tới 249 USD (khoảng 6.5 triệu đồng). Như vậy, người dùng MacBook Neo tiết kiệm được từ 1.3 đến 2.6 triệu đồng cho mỗi lần thay pin định kỳ.

Mức phí thay pin cho Macbook Neo là khoảng 3.9 triệu, rẻ hơn khá nhiều so với dòng Air và Pro

Lợi ích tối ưu từ gói AppleCare+

Bài toán tài chính cho người dùng MacBook Neo trở nên hấp dẫn hơn khi kết hợp với gói bảo hành AppleCare+. Với mức phí đăng ký chỉ 49.99 USD mỗi năm (khoảng 1.31 triệu đồng) hoặc 4.99 USD mỗi tháng (khoảng 125 ngàn đồng), MacBook Neo trở thành thiết bị có chi phí bảo hành rẻ thứ hai của Apple, chỉ sau Mac mini.

Khi sở hữu AppleCare+, người dùng sẽ nhận được các đặc quyền bảo trì với mức giá ưu đãi:

Thay pin: Miễn phí hoàn toàn.

Miễn phí hoàn toàn. Nứt vỡ màn hình hoặc hư hỏng vỏ máy: 49 USD (khoảng 1.28 triệu đồng).

49 USD (khoảng 1.28 triệu đồng). Các hư hỏng do tai nạn khác: Đồng giá 149 USD (khoảng 3.9 triệu đồng).

Bảng chi phí sửa chữa nếu có gói bảo hành AppleCare+ cho Macbook Neo

Chiến lược thu hút người dùng phổ thông

Việc áp dụng mức phí sửa chữa thấp và gói AppleCare+ giá rẻ cho thấy Apple đang nỗ lực lôi kéo người dùng gia nhập hệ sinh thái dịch vụ của hãng. Đặc biệt, những khách hàng đang sử dụng hệ sinh thái AppleCare One có thể thêm MacBook Neo vào danh sách bảo vệ miễn phí nếu chưa vượt quá giới hạn ba thiết bị.

Tại thị trường Việt Nam, MacBook Neo dự kiến sẽ sớm lên kệ với hai phiên bản cấu hình chính. Dưới đây là bảng giá dự kiến cho các phiên bản:

Phiên bản cấu hình Giá bán dự kiến (VNĐ) 6CPU 5GPU 8GB 256GB 16,490,000 6CPU 5GPU 8GB 512GB Touch ID 18,990,000

Với mức giá máy dễ tiếp cận đi kèm chi phí vận hành thấp, MacBook Neo được kỳ vọng sẽ là lựa chọn hàng đầu cho học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng trong thời gian tới.