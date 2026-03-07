Chỉ số cước vận tải biển Baltic giảm xuống 2.233 điểm do tàu Capesize đi xuống Chỉ số BDI giảm 0,4% vào ngày 5/3/2026 do sự suy yếu của phân khúc tàu trọng tải lớn. Ngược lại, giá cước các loại tàu Panamax và Supramax ghi nhận mức tăng nhẹ.

Chỉ số cước vận chuyển hàng rời tổng hợp của Sàn giao dịch Baltic (BDI), một thước đo quan trọng về chi phí vận chuyển nguyên liệu thô trên toàn cầu, đã ghi nhận mức giảm nhẹ vào phiên giao dịch thứ Tư (5/3/2026). Diễn biến này chủ yếu chịu tác động từ sự sụt giảm nhu cầu trong phân khúc tàu trọng tải lớn nhất.

Diễn biến các chỉ số chính trên thị trường hàng rời

Chỉ số tổng hợp Baltic, bao gồm các đánh giá về mức cước cho các loại tàu Capesize, Panamax và Supramax, đã giảm 9 điểm, tương đương 0,4%, xuống mức 2.233 điểm. Đây là sự điều chỉnh nhẹ sau chuỗi ngày biến động của thị trường vận tải biển quốc tế.

Đáng chú ý, chỉ số cước tàu Capesize – loại tàu chuyên chở các lô hàng trọng tải lớn – đã giảm 43 điểm, tương đương 1,3%, xuống còn 3.202 điểm. Theo các chuyên gia phân tích, thu nhập bình quân hàng ngày của phân khúc tàu này đã giảm 388 USD, hiện đứng ở mức 25.541 USD. Tàu Capesize thường vận chuyển khoảng 150.000 tấn hàng hóa, chủ yếu là quặng sắt và than đá phục vụ sản xuất công nghiệp nặng.

Tác động từ thị trường Trung Quốc và giá quặng sắt

Sự sụt giảm của phân khúc tàu Capesize diễn ra trong bối cảnh giá quặng sắt biến động trong biên độ hẹp vào ngày 4/3. Các nhà đầu tư và thương nhân trên thị trường hàng hóa đang duy trì tâm lý thận trọng trước thềm kỳ họp quốc hội thường niên tại Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 5/3/2026.

Bên cạnh đó, việc Trung Quốc – nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là quốc gia tiêu thụ quặng sắt hàng đầu – đang chuẩn bị đưa ra các quyết sách kinh tế mới khiến hoạt động giao dịch tạm thời chững lại. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu thuê tàu chở quặng sắt từ các khu vực khai thác lớn như Úc và Brazil về quốc gia này.

Phân khúc tàu cỡ trung và nhỏ ghi nhận sắc xanh

Trái ngược với đà giảm của nhóm tàu lớn, các phân khúc tàu cỡ trung và nhỏ vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định. Cụ thể, chỉ số cước tàu Panamax tăng 12 điểm, tương đương 0,6%, lên mức 2.014 điểm. Đây là mức tăng phản ánh nhu cầu vận chuyển các mặt hàng nông sản và năng lượng vẫn đang ở mức khả quan.

Thu nhập bình quân hàng ngày của tàu Panamax, loại tàu thường chở từ 60.000 đến 70.000 tấn than hoặc ngũ cốc, đã tăng thêm 112 USD, đạt mức 18.127 USD. Tương tự, trong nhóm các tàu nhỏ hơn, chỉ số cước tàu Supramax cũng ghi nhận mức tăng 9 điểm, tương đương 0,7%, đạt 1.392 điểm.

Bảng tổng hợp biến động cước vận tải biển Baltic (5/3/2026)

Chỉ số/Phân khúc Mức điểm hiện tại Biến động (%) Thu nhập bình quân (USD) BDI (Tổng hợp) 2.233 -0,4% - Tàu Capesize 3.202 -1,3% 25.541 Tàu Panamax 2.014 +0,6% 18.127 Tàu Supramax 1.392 +0,7% -

Nhìn chung, thị trường vận tải biển đang có sự phân hóa rõ rệt giữa các phân khúc tàu. Trong khi các tàu trọng tải lớn chịu áp lực từ sự chững lại của ngành thép và các chính sách vĩ mô tại Trung Quốc, các nhóm tàu vận chuyển nông sản và hàng rời khác vẫn tìm thấy động lực tăng trưởng ngắn hạn.