Chỉ số cước vận tải biển Baltic tăng lên 2.242 điểm, cao nhất hơn 2 tháng Giá thuê tàu đồng loạt tăng mạnh trên tất cả phân khúc vào ngày 3/3/2026, đưa chỉ số cước vận tải biển Baltic chạm mốc cao nhất kể từ giữa tháng 12 năm ngoái.

Chỉ số vận tải biển Baltic (BDI) - thước đo quan trọng về chi phí vận chuyển hàng rời trên toàn cầu - đã ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ trong phiên giao dịch ngày 3/3/2026. Theo dữ liệu từ Sàn giao dịch Baltic, chỉ số tổng hợp bao gồm các phân khúc tàu Capesize, Panamax và Supramax đã tăng thêm 55 điểm, tương đương 2,5%, lên mức 2.242 điểm. Đây là mức cao nhất được ghi nhận kể từ ngày 11/12/2025.

Đà tăng mạnh tại phân khúc tàu trọng tải lớn

Phân khúc tàu Capesize, loại tàu chuyên chở các mặt hàng chiến lược như quặng sắt và than đá với trọng tải khoảng 150.000 tấn, là động lực chính thúc đẩy thị trường. Cụ thể, chỉ số cước tàu Capesize đã tăng 112 điểm, tương đương 3,6%, đạt mức 3.245 điểm – mức cao nhất trong vòng một tháng qua.

Sự gia tăng này kéo theo thu nhập bình quân hàng ngày của nhóm tàu Capesize tăng thêm 1.019 USD, chạm ngưỡng 25.929 USD. Đà tăng trưởng diễn ra trong bối cảnh thị trường quặng sắt có những biến động nhẹ, khi các nhà đầu tư đang cân nhắc giữa chi phí vận tải leo thang và nhu cầu thực tế từ các nhà máy thép tại Trung Quốc.

Diễn biến tại nhóm tàu Panamax và Supramax

Bên cạnh phân khúc tàu lớn, các nhóm tàu có trọng tải trung bình cũng ghi nhận những chuyển động tích cực. Chỉ số cước tàu Panamax, thường vận chuyển từ 60.000 đến 70.000 tấn than hoặc ngũ cốc, đã tăng 23 điểm (tương đương 1,2%) lên mức 2.002 điểm. Đây là mức định giá cao nhất của phân khúc này kể từ tháng 9 năm ngoái. Theo đó, thu nhập bình quân hàng ngày của tàu Panamax tăng 201 USD, lên mức 18.015 USD.

Đối với các dòng tàu nhỏ hơn, chỉ số cước tàu Supramax cũng không nằm ngoài xu hướng chung khi tăng thêm 22 điểm, tương đương 1,6%, đạt mức 1.383 điểm. Việc tăng giá đồng loạt trên mọi phân khúc cho thấy áp lực chi phí logistics đang gia tăng đáng kể trên các tuyến hàng hải quốc tế.

Tác động từ căng thẳng địa chính trị tại eo biển Hormuz

Thị trường vận tải biển hiện đang chịu áp lực lớn từ các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là tại khu vực Trung Đông. Ngày 2/3/2026, một quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố eo biển Hormuz đã bị đóng cửa. Đây là tuyến đường biển huyết mạch, đóng vai trò quan trọng trong việc lưu thông hàng hóa toàn cầu.

Xung đột gia tăng tại khu vực này đã gây ra tình trạng tắc nghẽn và làm tăng rủi ro vận hành, trực tiếp đẩy chi phí vận tải lên cao. Đáng chú ý, tình trạng này diễn ra cùng lúc với việc các nhà sản xuất thép Trung Quốc đang bị hạn chế sản lượng, tạo nên một bối cảnh thị trường phức tạp khi chi phí đầu vào tăng nhưng nhu cầu tiêu thụ có dấu hiệu suy giảm.

Bảng tổng hợp biến động chỉ số cước vận tải biển (3/3/2026)