Chỉ số điều kiện kinh doanh Australia giảm về mức +7 trong tháng 01/2026 Hoạt động kinh doanh tại Australia chậm lại trong tháng đầu năm 2026 do doanh số và lợi nhuận sụt giảm. Tuy nhiên, áp lực chi phí hạ nhiệt xuống mức thấp nhất từ năm 2021 là tín hiệu tích cực cho lạm phát.

Theo khảo sát mới nhất từ Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) công bố ngày 10/02, hoạt động kinh doanh tại quốc gia này đã có dấu hiệu chững lại trong tháng 01/2026. Chỉ số điều kiện kinh doanh giảm 2 điểm xuống mức +7, phản ánh sự sụt giảm nhẹ sau đà tăng trưởng ghi nhận vào tháng 12 trước đó.

Diễn biến các chỉ số kinh doanh then chốt

Dữ liệu khảo sát cho thấy sự sụt giảm diễn ra ở nhiều chỉ số thành phần quan trọng. Cụ thể, chỉ số đo lường doanh số bán hàng giảm mạnh 6 điểm, xuống còn +10, dù mức này vẫn được đánh giá là phù hợp với trung bình dài hạn. Lợi nhuận của các doanh nghiệp cũng giảm 3 điểm, đạt mức +8.

Ngược lại với xu hướng giảm của điều kiện kinh doanh, chỉ số niềm tin kinh doanh – một chỉ số vốn thường xuyên biến động – lại tăng nhẹ 1 điểm lên mức +3. Đáng chú ý, chỉ số việc làm vẫn duy trì ổn định ở mức +5 trong tháng thứ ba liên tiếp, cho thấy nhu cầu tuyển dụng lao động vẫn khá vững vàng.

Tín hiệu hạ nhiệt của lạm phát và áp lực chi phí

Một điểm sáng quan trọng trong báo cáo của NAB là áp lực về chi phí đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2021. Cả chi phí lao động và chi phí đầu vào đều ghi nhận xu hướng giảm trong tháng 01/2026. Đồng thời, tốc độ tăng giá bán lẻ theo quý đã chậm lại, chỉ còn 0,3% so với mức 0,5% của tháng 12/2025.

Đáng chú ý, cuộc khảo sát này được thực hiện trước khi Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) tiến hành nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên mức 3,85% vào tuần trước. Đây là đợt tăng lãi suất đầu tiên sau hai năm trong nỗ lực kiểm soát áp lực lạm phát dai dẳng của nhà chức trách.

Nhận định của chuyên gia

Ông Michael Hayes, chuyên gia kinh tế tại NAB, nhận định rằng các chỉ số về chi phí và giá cả trong khảo sát đã giảm xuống những mức thấp mới kể từ sau đại dịch. Đây là yếu tố mang lại triển vọng tích cực cho lạm phát trong thời gian tới.

Nhìn chung, nền kinh tế Australia vẫn giữ được phần lớn động lực tăng trưởng tích lũy trong năm qua với mức độ hoạt động thực tế còn cao. Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý rằng mức độ sử dụng công suất tại các doanh nghiệp đã bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt trong những tháng gần đây.