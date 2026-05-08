Chỉ số DXY tăng lên 98,235 điểm khi căng thẳng Trung Đông thúc đẩy nhu cầu tích trữ USD Đồng USD đồng loạt tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch ngày 08/05. Trong khi đó, Nhật Bản phát tín hiệu sẵn sàng can thiệp để bảo vệ đồng nội tệ.

Chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt đã tăng lên mức 98,235 điểm trong phiên giao dịch sáng ngày 08/05 tại châu Á. Sự gia tăng này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông bùng phát trở lại, thúc đẩy giới đầu tư chuyển dịch dòng vốn sang các loại tài sản trú ẩn an toàn.

Diễn biến tỷ giá các đồng tiền chủ chốt

Trên thị trường ngoại hối, đồng bảng Anh (GBP) đang được giao dịch ở mức 1,3555 USD/GBP. Với xu hướng hiện tại, đồng tiền này đang hướng tới tuần giảm giá đầu tiên kể từ tháng 3/2026. Ngược lại, đồng euro (EUR) duy trì sự ổn định quanh mốc 1,1727 USD/EUR và có khả năng kết thúc tuần với mức tăng nhẹ.

Đối với các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro, đồng AUD hiện giao dịch ở mức 0,72059 USD/AUD, trong khi đồng NZD đạt 0,59365 USD/NZD. Cả hai đồng tiền này vẫn giữ được đà tăng giá theo tuần nhờ tâm lý chấp nhận rủi ro được cải thiện trong các phiên giao dịch trước đó.

Áp lực lên đồng Yen và động thái từ Nhật Bản

Thị trường hiện đang đổ dồn sự chú ý vào diễn biến của đồng yen Nhật (JPY) sau hàng loạt động thái can thiệp từ giới chức Tokyo. Hiện tại, tỷ giá đang đi ngang quanh mức 156,995 JPY/USD trong phiên giao dịch đầu ngày tại châu Á. Trước đó, vào ngày 06/05, quan chức ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản khẳng định nước này không giới hạn số lần can thiệp vào thị trường ngoại hối và đang duy trì liên lạc hàng ngày với giới chức Mỹ để bảo vệ đồng nội tệ.

Ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường tại IG, nhận định rằng trong bối cảnh giá năng lượng và lợi suất trái phiếu đồng loạt tăng cao, các biện pháp can thiệp của Nhật Bản nhiều khả năng chỉ giúp làm chậm đà mất giá của đồng yen. Chuyên gia này cho rằng cho đến khi các yếu tố vĩ mô thay đổi, đồng nội tệ của Nhật Bản sẽ tiếp tục thử thách quyết tâm của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ).