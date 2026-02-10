Chỉ số giá thực phẩm thế giới giảm tháng thứ 5 liên tiếp, chạm mức 123,9 điểm Tổ chức FAO cho biết chỉ số giá thực phẩm (FFPI) tháng 1/2026 giảm tháng thứ năm liên tiếp nhờ nguồn cung dồi dào từ các mặt hàng sữa, thịt và đường toàn cầu.

Chỉ số giá thực phẩm thế giới (FFPI) trong tháng 1/2026 đạt mức trung bình 123,9 điểm, đánh dấu tháng giảm thứ năm liên tiếp với mức giảm 0,5 điểm (tương đương 0,4%) so với tháng 12/2025. Theo báo cáo từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), đà giảm này được củng cố bởi sự hạ nhiệt của giá các sản phẩm sữa, thịt và đường, mặc dù giá ngũ cốc và dầu thực vật có xu hướng tăng nhẹ.

Giá thực phẩm thế giới ghi nhận tháng giảm thứ năm liên tiếp theo báo cáo của FAO.

So với cùng kỳ năm 2025, chỉ số FFPI đã giảm 0,8 điểm (0,6%) và hiện thấp hơn tới 36,4 điểm (22,7%) so với mức đỉnh lịch sử được thiết lập vào tháng 3/2022. Diễn biến này phản ánh tình hình cung cầu toàn cầu đang dần ổn định đối với nhiều nhóm hàng hóa thiết yếu.

Sữa và thịt dẫn dắt đà giảm của thị trường

Nhóm hàng sữa ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong tháng 1/2026. Chỉ số giá sữa đạt trung bình 121,8 điểm, giảm 5,0% so với tháng trước và là tháng giảm thứ bảy liên tiếp. Trong đó, giá pho mát quốc tế giảm sâu do sự cạnh tranh gay gắt từ nguồn cung dồi dào tại châu Âu và Hoa Kỳ. Giá bơ cũng tiếp tục đi xuống nhờ lượng chất béo trong sữa tăng theo mùa tại các khu vực sản xuất chính.

Đối với mặt hàng thịt, chỉ số giá đạt 123,8 điểm, giảm 0,4% so với tháng 12/2025. Giá thịt lợn toàn cầu chịu áp lực giảm do nhu cầu quốc tế yếu và nguồn cung tồn đọng tại Liên minh châu Âu (EU) sau kỳ nghỉ lễ. Ngược lại, giá thịt gia cầm tăng nhẹ nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường Brazil, trong khi giá thịt bò và thịt cừu duy trì trạng thái ổn định.

Biến động trái chiều tại nhóm ngũ cốc và dầu thực vật

Mặc dù chỉ số chung giảm, nhóm ngũ cốc và dầu thực vật lại ghi nhận sự phục hồi nhẹ:

Ngũ cốc: Đạt 107,5 điểm, tăng nhẹ 0,2%. Đáng chú ý, chỉ số giá gạo toàn cầu tăng 1,8% do nhu cầu cao đối với các giống gạo thơm. Trong khi đó, giá lúa mì và ngô duy trì xu hướng giảm nhẹ nhờ triển vọng vụ mùa bội thu tại Argentina và Australia.

Đạt 107,5 điểm, tăng nhẹ 0,2%. Đáng chú ý, chỉ số giá gạo toàn cầu tăng 1,8% do nhu cầu cao đối với các giống gạo thơm. Trong khi đó, giá lúa mì và ngô duy trì xu hướng giảm nhẹ nhờ triển vọng vụ mùa bội thu tại Argentina và Australia. Dầu thực vật: Đạt 168,6 điểm, tăng 2,1% so với tháng trước. Giá dầu cọ tăng do sản lượng tại Đông Nam Á suy giảm, trong khi dầu đậu tương phục hồi nhờ kỳ vọng nhu cầu từ ngành nhiên liệu sinh học tại Hoa Kỳ.

Áp lực giảm giá đường nhờ triển vọng nguồn cung tích cực

Chỉ số giá đường tháng 1/2026 giảm 1,0% xuống còn 89,8 điểm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ các dự báo tích cực về sản lượng đường toàn cầu. Cụ thể, sản lượng tại Ấn Độ đang phục hồi đáng kể và Thái Lan có triển vọng vụ mùa thuận lợi. Tại Brazil, mặc dù tỷ lệ mía dùng cho sản xuất đường có phần giảm, nhưng tổng sản lượng dự kiến của mùa vụ 2025/26 vẫn ở mức cao, tạo áp lực giảm giá lên thị trường quốc tế.

Nhìn chung, xu hướng giảm của chỉ số giá thực phẩm thế giới trong những tháng qua cho thấy áp lực lạm phát lương thực toàn cầu đang có dấu hiệu hạ nhiệt, dù các rủi ro về thời tiết và nhu cầu khu vực vẫn còn hiện hữu.