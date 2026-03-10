Chỉ số giá thực phẩm thế giới tăng lên 125,3 điểm, chấm dứt chuỗi giảm 5 tháng Chỉ số FFPI của FAO tăng 0,9% trong tháng 2/2026 do áp lực từ giá ngũ cốc và dầu thực vật, dù vẫn thấp hơn 1% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm sâu so với mức đỉnh 2022.

Theo báo cáo mới nhất từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), chỉ số giá thực phẩm thế giới (FFPI) tháng 2/2026 đạt trung bình 125,3 điểm, tăng 1,1 điểm (tương đương 0,9%) so với tháng 1/2026. Đây là lần tăng giá đầu tiên sau 5 tháng sụt giảm liên tiếp, phản ánh sự biến động trái chiều giữa các nhóm hàng hóa thiết yếu.

Ngũ cốc và dầu thực vật dẫn dắt đà tăng

Chỉ số giá ngũ cốc tháng 2/2026 đạt trung bình 108,6 điểm, tăng 1,1% so với tháng trước. Đáng chú ý, giá lúa mì thế giới tăng 1,8% do tác động tiêu cực của thời tiết rét đậm tại châu Âu và Hoa Kỳ, kết hợp với những gián đoạn vận tải tại Liên bang Nga và căng thẳng địa chính trị ở khu vực Biển Đen. Trong khi đó, giá gạo thế giới tăng nhẹ 0,4% nhờ nhu cầu ổn định đối với các phân khúc gạo basmati và Japonica.

Nhóm dầu thực vật ghi nhận mức tăng mạnh nhất với chỉ số trung bình đạt 174,2 điểm, tăng 3,3% so với tháng 1. Đây cũng là mức cao nhất kể từ tháng 6/2022. Giá dầu cọ tiếp tục tăng tháng thứ ba liên tiếp do sản lượng tại Đông Nam Á sụt giảm. Bên cạnh đó, giá dầu đậu tương được hỗ trợ bởi kỳ vọng về chính sách nhiên liệu sinh học tại Hoa Kỳ, trong khi giá dầu hạt cải phục hồi do nhu cầu nhập khẩu từ Canada tăng mạnh.

Thị trường thịt lập kỷ lục mới, giá sữa và đường giảm sâu

Chỉ số giá thịt đạt trung bình 126,2 điểm, tăng 0,8% so với tháng trước và cao hơn 8% so với cùng kỳ năm 2025. Đặc biệt, giá thịt cừu đã leo lên mức cao kỷ lục do nguồn cung hạn chế từ châu Đại Dương. Giá thịt bò cũng duy trì đà tăng dưới áp lực mua lớn từ hai thị trường tiêu thụ hàng đầu là Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Ngược lại với xu hướng chung, chỉ số giá sữa và đường tiếp tục đà giảm:

Giá sữa: Giảm 1,2% so với tháng 1, xuống còn 119,3 điểm. Nguyên nhân chủ yếu do giá pho mát tại Liên minh châu Âu sụt giảm khi nguồn cung sữa cải thiện và nhu cầu xuất khẩu yếu.

Giảm 1,2% so với tháng 1, xuống còn 119,3 điểm. Nguyên nhân chủ yếu do giá pho mát tại Liên minh châu Âu sụt giảm khi nguồn cung sữa cải thiện và nhu cầu xuất khẩu yếu. Giá đường: Giảm mạnh 4,1%, xuống mức 86,2 điểm – mức thấp nhất kể từ tháng 10/2020. Triển vọng sản lượng kỷ lục tại Hoa Kỳ và nguồn cung toàn cầu dồi dào là những yếu tố chính gây áp lực giảm giá.

Bảng tổng hợp chỉ số giá thực phẩm tháng 2/2026

Nhóm hàng hóa Chỉ số (Điểm) Biến động so với tháng 1/2026 (%) Chỉ số chung (FFPI) 125,3 +0,9% Ngũ cốc 108,6 +1,1% Dầu thực vật 174,2 +3,3% Thịt 126,2 +0,8% Sữa 119,3 -1,2% Đường 86,2 -4,1%

Nhìn chung, mặc dù có sự hồi phục nhẹ trong tháng 2, chỉ số FFPI vẫn thấp hơn 21,8% so với mức đỉnh lịch sử được thiết lập vào tháng 3/2022. Sự ổn định của nguồn cung đường và một số mặt hàng sữa đang giúp kiềm chế đà tăng nóng của thị trường lương thực toàn cầu trong ngắn hạn.