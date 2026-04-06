Chỉ số giá thực phẩm thế giới tháng 3/2026 tăng 2,4% lên 128,5 điểm Giá thực phẩm toàn cầu ghi nhận tháng tăng thứ hai liên tiếp do xung đột tại Trung Đông và chi phí năng lượng leo thang, trong đó nhóm mặt hàng đường và dầu thực vật có mức biến động mạnh nhất.

Chỉ số giá thực phẩm thế giới trong tháng 3/2026 đạt mức trung bình 128,5 điểm, tăng 2,4% so với tháng 2/2026 và cao hơn 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo báo cáo từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), xu hướng tăng này chủ yếu do tác động của giá năng lượng cao và những bất ổn địa chính trị tại khu vực Trung Đông.

Biến động mạnh ở nhóm mặt hàng đường và dầu thực vật

Chỉ số giá đường thế giới ghi nhận mức tăng cao nhất trong các nhóm hàng, vọt lên 7,2% trong tháng 3/2026. Nguyên nhân chính do Brazil, quốc gia xuất khẩu đường lớn nhất thế giới, ưu tiên sử dụng mía để sản xuất ethanol thay vì đường nhằm ứng phó với đà tăng của giá dầu thô quốc tế. Điều này đã lấn át triển vọng nguồn cung tích cực tại Ấn Độ và Thái Lan.

Tương tự, chỉ số giá dầu thực vật tăng 5,1% so với tháng trước, đạt mức tăng 13,2% so với tháng 3/2025. Giá các loại dầu cọ, đậu tương, hướng dương và hạt cải đồng loạt đi lên theo giá dầu thô, thúc đẩy nhu cầu sử dụng trong lĩnh vực nhiên liệu sinh học.

Diễn biến thị trường ngũ cốc và thịt

Chỉ số giá ngũ cốc thế giới tăng 1,5% so với tháng 2/2026. Trong đó, giá lúa mì tăng mạnh 4,3% do tình trạng hạn hán tại Hoa Kỳ và sự sụt giảm diện tích gieo trồng tại Australia. Tuy nhiên, giá gạo toàn cầu lại đi ngược dòng khi giảm 3% do nhu cầu nhập khẩu yếu và sự mất giá của các đồng nội tệ so với đồng USD.

Nhóm hàng hóa Biến động so với tháng 2/2026 Yếu tố tác động chính Đường +7,2% Chuyển dịch sang sản xuất ethanol tại Brazil Dầu thực vật +5,1% Giá dầu thô tăng cao Lúa mì +4,3% Hạn hán tại Hoa Kỳ, chi phí phân bón Thịt +1,0% Nguồn cung thịt lợn và thịt bò hạn chế Gạo -3,0% Nhu cầu nhập khẩu thấp

Đối với nhóm thịt, chỉ số giá tăng nhẹ 1% nhờ đà tăng của giá thịt lợn tại Liên minh châu Âu và giá thịt bò tại Brazil. Ngược lại, giá thịt cừu và gia cầm có xu hướng giảm do các rào cản về vận chuyển tại khu vực Cận Đông.

Dự báo triển vọng nguồn cung lương thực năm 2026

Ông Máximo Torero, chuyên gia kinh tế trưởng của FAO, cảnh báo rằng nếu xung đột Trung Đông kéo dài, chi phí đầu vào tăng cao sẽ buộc nông dân phải thay đổi chiến lược canh tác. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và nguồn cung lương thực trong những tháng tới.

FAO dự báo sản lượng lúa mì toàn cầu năm 2026 đạt khoảng 820 triệu tấn, giảm 1,7% so với năm trước. Tuy nhiên, tổng sản lượng ngũ cốc năm 2025 được cập nhật lên mức 3.036 triệu tấn, tăng 5,8%. Đặc biệt, sản lượng gạo thế giới dự kiến đạt kỷ lục 563,3 triệu tấn nhờ sự tăng trưởng sản xuất tại các quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia, Brazil và Bangladesh.

Nhìn chung, tỷ lệ dự trữ ngũ cốc so với tiêu thụ toàn cầu dự kiến ở mức 32,2% vào cuối mùa vụ 2025/26, cho thấy tình hình cung ứng thế giới vẫn duy trì được sự ổn định tương đối dù đối mặt với nhiều biến số bất lợi.