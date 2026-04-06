Chỉ số giá thực phẩm thế giới tháng 3/2026 tăng lên 128,5 điểm do áp lực từ Trung Đông Theo báo cáo từ FAO, giá thực phẩm toàn cầu tăng tháng thứ hai liên tiếp khi xung đột tại Trung Đông đẩy giá năng lượng và chi phí sản xuất nông nghiệp lên cao.

Chỉ số giá thực phẩm thế giới trong tháng 3/2026 đạt mức trung bình 128,5 điểm, ghi nhận mức tăng 2,4% so với tháng 2/2026 và tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), đây là tháng thứ hai liên tiếp giá cả hàng hóa lương thực đi lên, chủ yếu do tác động từ sự leo thang giá năng lượng và các biến động địa chính trị.

Biến động mạnh tại các nhóm mặt hàng chủ chốt

Chỉ số giá đường ghi nhận mức tăng mạnh nhất với 7,2% trong tháng 3/2026. Nguyên nhân chính do Brazil, quốc gia xuất khẩu đường hàng đầu thế giới, ưu tiên chuyển hướng sử dụng mía để sản xuất ethanol nhằm ứng phó với tình trạng giá dầu thô thế giới tăng cao. Dù sản lượng thu hoạch tại Ấn Độ và Thái Lan có tín hiệu khả quan, áp lực từ giá năng lượng vẫn chiếm ưu thế trong việc định hình mặt bằng giá đường.

Nhóm dầu thực vật cũng chứng kiến mức tăng 5,1% so với tháng trước, tương ứng mức tăng 13,2% so với tháng 3/2025. Sự phục hồi giá của dầu cọ, dầu đậu tương và dầu hướng dương được thúc đẩy trực tiếp bởi nhu cầu nhiên liệu sinh học tăng mạnh khi giá dầu thô leo thang.

Áp lực lên ngũ cốc và các mặt hàng thực phẩm tươi sống

Chỉ số giá ngũ cốc thế giới tăng 1,5% trong tháng 3/2026. Đáng chú ý, giá lúa mì tăng thêm 4,3% do tình trạng hạn hán tại Hoa Kỳ và sự sụt giảm diện tích gieo trồng tại Australia vì chi phí phân bón đắt đỏ. Ngược lại, giá gạo toàn cầu giảm 3% nhờ nguồn cung ổn định và nhu cầu nhập khẩu thấp tại một số thị trường chính.

Nhóm hàng hóa Biến động so với tháng 2/2026 Đặc điểm chính Đường +7,2% Ưu tiên sản xuất ethanol tại Brazil Dầu thực vật +5,1% Nhu cầu nhiên liệu sinh học tăng Ngũ cốc +1,5% Lúa mì tăng mạnh do hạn hán Thịt +1,0% Giá thịt lợn và bò tăng tại EU, Brazil Sữa +1,2% Nguồn cung sữa bột giảm tại châu Đại Dương Gạo -3,0% Nhu cầu nhập khẩu yếu

Trong nhóm thực phẩm tươi sống, chỉ số giá thịt tăng 1%, chịu ảnh hưởng từ nhu cầu tiêu thụ thịt lợn tăng cao tại Liên minh châu Âu và nguồn cung xuất khẩu thịt bò hạn chế từ Brazil. Tuy nhiên, giá thịt cừu và gia cầm lại có xu hướng giảm do những rào cản trong vận chuyển tại khu vực Cận Đông.

Dự báo triển vọng cung cầu nông sản năm 2026

Ông Máximo Torero, chuyên gia kinh tế trưởng của FAO, nhận định rằng sự leo thang xung đột tại Trung Đông kéo dài có thể khiến nông dân phải thay đổi chiến lược canh tác. Việc chi phí đầu vào như phân bón và năng lượng tăng cao trong khi biên lợi nhuận thấp buộc người sản xuất phải cắt giảm sản lượng hoặc chuyển đổi sang các loại cây trồng ít sử dụng phân bón hơn.

Dù vậy, triển vọng tổng thể về nguồn cung vẫn tương đối ổn định. FAO dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu năm 2025 có thể đạt 3.036 triệu tấn, tăng 5,8% so với năm trước đó. Riêng mặt hàng gạo, sản lượng dự kiến đạt mức kỷ lục 563,3 triệu tấn nhờ sự đóng góp lớn từ các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Brazil. Tỷ lệ dự trữ ngũ cốc so với tiêu dùng thế giới vào cuối mùa vụ 2025/26 dự kiến ở mức 32,2%, đảm bảo khả năng cung ứng cho thị trường toàn cầu.