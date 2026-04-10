Chỉ số lạm phát Mỹ vẫn ở mức 2,8%, lộ trình hạ lãi suất của Fed gặp khó Chỉ số PCE lõi tháng 2 tăng 3% cùng với tăng trưởng GDP quý 4/2025 bị điều chỉnh giảm xuống 0,5% làm gia tăng lo ngại về tình trạng đình lạm tại nền kinh tế Mỹ.

Lạm phát tại Mỹ tiếp tục duy trì ở mức cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), đặt ra rào cản lớn cho các kế hoạch nới lỏng chính sách tiền tệ. Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) toàn phần trong tháng 2 đã tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, gây áp lực lên các quyết định lãi suất trong thời gian tới.

Áp lực lạm phát dai dẳng và rủi ro đình lạm

Chỉ số PCE lõi, thước đo lạm phát ưa thích của Fed không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm, đã tăng 3% trong tháng 2. Cả PCE toàn phần và PCE lõi đều tăng 0,4% so với tháng 1, phù hợp với dự báo của giới phân tích nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu dài hạn. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng kinh tế đang có dấu hiệu chậm lại, làm dấy lên lo ngại về trạng thái đình lạm – tình trạng lạm phát cao kết hợp với tăng trưởng trì trệ.

Dữ liệu điều chỉnh cho thấy tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 4/2025 của Mỹ chỉ đạt 0,5%, thấp hơn nhiều so với các mức công bố trước đó là 0,7% và 1,4%. Mặc dù vậy, tính chung cả năm 2025, nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn giữ được mức tăng trưởng 2,1%.

Tác động từ chi tiêu tiêu dùng và giá năng lượng

Báo cáo cũng chỉ ra sự lệch pha giữa thu nhập và chi tiêu. Trong tháng 2, chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ tăng 0,5%, trong khi thu nhập thực tế lại giảm 0,1%. Chuyên gia chiến lược David Russell từ TradeStation nhận định rằng rủi ro đình lạm tương tự thập niên 1970 đang gia tăng, đặc biệt khi tăng trưởng GDP bị điều chỉnh giảm và thu nhập yếu ớt.

Bên cạnh đó, các số liệu này chưa phản ánh hết đà leo thang của giá năng lượng sau khi căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát. Hiện tại, giá dầu Brent đã tăng 36% so với thời điểm trước chiến tranh. Điều này dự kiến sẽ gây áp lực mạnh lên chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3, với dự báo tăng 0,9% so với tháng trước, đưa mức tăng cả năm lên 3,3%.

Quan điểm thận trọng từ các nhà hoạch định chính sách

Trước tình hình lạm phát cao hơn mục tiêu suốt 5 năm qua, các quan chức Fed đang bày tỏ quan điểm cực kỳ thận trọng. Biên bản cuộc họp tháng 3 cho thấy một bộ phận nhà hoạch định chính sách đã tính đến phương án duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn để ổn định giá cả.

Thị trường hiện dự báo Fed có thể sẽ giữ nguyên lãi suất cho đến hết năm 2026. Một yếu tố khác hỗ trợ cho quyết định này là thị trường lao động dù suy yếu nhưng vẫn duy trì được sự ổn định. Số liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua là 219.000 đơn, dù cao hơn dự báo 210.000 nhưng vẫn nằm trong xu hướng kiểm soát được của nền kinh tế.