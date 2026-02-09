Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ tăng lên 57,3 điểm trong tháng 2/2026 Khảo sát của Đại học Michigan cho thấy niềm tin tiêu dùng tại Mỹ cải thiện vượt dự báo, đạt mức cao nhất kể từ tháng 8/2025 bất chấp áp lực lạm phát dài hạn.

Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã ghi nhận sự cải thiện trong đầu tháng 2/2026, vượt qua các dự báo tiêu cực trước đó của thị trường. Theo kết quả khảo sát từ Đại học Michigan công bố ngày 06/02, chỉ số tâm lý tiêu dùng đã tăng lên mức cao nhất trong vòng nửa năm qua.

Chỉ số niềm tin tiêu dùng vượt kỳ vọng của các nhà kinh tế

Cụ thể, chỉ số Niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan đạt 57,3 điểm trong tháng 2/2026, tăng so với mức 56,4 ghi nhận vào tháng 1/2026. Kết quả này trái ngược hoàn toàn với dự báo của các nhà kinh tế do Reuters khảo sát, vốn kỳ vọng chỉ số này sẽ giảm xuống mức 55,0 điểm.

Hoạt động mua sắm của người tiêu dùng Mỹ diễn ra trong bối cảnh chi phí sinh hoạt vẫn duy trì ở mức cao.

Mặc dù chỉ số hiện đang ở mức cao nhất kể từ tháng 8/2025, bà Joanne Hsu, Giám đốc khảo sát, lưu ý rằng đà tăng trong những tháng gần đây vẫn còn khá khiêm tốn. Xét trên dữ liệu lịch sử, tổng thể niềm tin của người tiêu dùng Mỹ vẫn đang duy trì ở mức rất thấp.

Áp lực từ chi phí sinh hoạt và thị trường lao động

Theo báo cáo, rào cản lớn nhất đối với tâm lý tiêu dùng hiện nay là sự suy giảm tài chính cá nhân do giá cả hàng hóa neo ở mức cao. Bên cạnh đó, những lo ngại về rủi ro mất việc làm gia tăng cũng là yếu tố phổ biến khiến người dân thận trọng hơn trong kế hoạch chi tiêu.

Về triển vọng lạm phát, khảo sát cung cấp những tín hiệu trái chiều giữa ngắn hạn và dài hạn:

Kỳ vọng lạm phát 12 tháng tới: Giảm mạnh xuống còn 3,5% so với mức 4,0% trong tháng 1/2026.

Giảm mạnh xuống còn 3,5% so với mức 4,0% trong tháng 1/2026. Dự báo lạm phát 5 năm tới: Tăng nhẹ lên mức 3,4%, so với 3,3% của tháng trước.

Sự sụt giảm trong kỳ vọng lạm phát ngắn hạn được xem là một tín hiệu tích cực cho thấy áp lực giá cả có thể đang hạ nhiệt. Tuy nhiên, việc dự báo lạm phát dài hạn có xu hướng nhích lên cho thấy người tiêu dùng vẫn còn những hoài nghi nhất định về khả năng kiểm soát giá cả trong tương lai.