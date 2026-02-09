Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1/2026 tăng 21,5%, cả 34 địa phương đều khởi sắc Báo cáo Tổng cục Thống kê cho thấy sản xuất công nghiệp tháng 1/2026 tăng 21,5% nhờ đơn hàng cải thiện. Ngành chế biến chế tạo dẫn đầu với mức tăng 23,6%.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê công bố ngày 6/2, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 1/2026 ước tính tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả khả quan đến từ sự cải thiện về đơn hàng và số ngày làm việc trong tháng 1 năm nay nhiều hơn 6 ngày so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngành chế biến, chế tạo dẫn dắt đà tăng trưởng

Trong cơ cấu các ngành công nghiệp cấp I, ngành chế biến, chế tạo ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất với 23,6%, đóng góp đáng kể vào chỉ số chung. Các phân khúc khác cũng duy trì đà tăng ổn định:

Sản xuất và phân phối điện tăng 14,1%.

Cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 13,6%.

Ngành khai khoáng tăng 10,3%.

Đáng chú ý, một số ngành công nghiệp trọng điểm cấp II đạt tốc độ tăng trưởng IIP ấn tượng. Cụ thể, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 41,9%; sản xuất xe có động cơ tăng 36,6%; sản xuất kim loại tăng 35,4% và sản xuất hóa chất tăng 35,2%.

Sản phẩm công nghiệp chủ lực và diễn biến tại các địa phương

Báo cáo ghi nhận sự tăng trưởng đồng bộ khi chỉ số IIP tháng 1/2026 tăng ở tất cả 34 địa phương được khảo sát. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực có mức sản lượng tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nhu cầu thị trường đang phục hồi mạnh mẽ.

Sản phẩm công nghiệp Tỷ lệ tăng/giảm (%) Linh kiện điện thoại +92,7% Xe máy +54,3% Xi măng +48,9% Ô tô +48,5% Thép cán +38,0% Điện thoại di động -6,1% Phân Ure -40,0%

Ngược lại với xu hướng chung, sản lượng phân Ure sụt giảm 40,0% và điện thoại di động giảm 6,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Thị trường lao động trong doanh nghiệp công nghiệp

Tính đến ngày 1/1/2026, số lượng lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp công nghiệp tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có mức tăng lao động mạnh nhất với 6,0%.

Xét theo ngành hoạt động, lao động trong ngành chế biến, chế tạo tăng 4,5%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 1,9%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 1,6%. Riêng ngành khai khoáng ghi nhận mức tăng lao động 1,1% so với cùng thời điểm năm 2025.