Chi tiết cấu hình dòng Google Pixel 11: Chip Tensor G6 2nm và hệ thống đèn LED RGB mới Google Pixel 11 series lộ diện toàn bộ thông số với vi xử lý Tensor G6 sản xuất trên tiến trình 2nm, màn hình độ sáng cao và sự thay đổi lớn trong thiết kế cụm camera.

Google được cho là đang tiến sâu vào quá trình phát triển dòng điện thoại flagship tiếp theo mang tên Pixel 11. Một rò rỉ mới nhất đã cung cấp cái nhìn chi tiết về cấu hình kỹ thuật của toàn bộ dải sản phẩm, bao gồm các phiên bản từ tiêu chuẩn đến điện thoại gập, cho thấy nỗ lực của hãng trong việc nâng cấp hiệu năng phần cứng.

Vi xử lý Tensor G6 trên tiến trình 2nm

Điểm nhấn quan trọng nhất trên dòng Pixel 11 là con chip Tensor G6. Khác với các thế hệ trước, bộ vi xử lý này dự kiến được sản xuất trên tiến trình N2 (2nm) tiên tiến của TSMC. Cấu trúc CPU của Tensor G6 bao gồm một lõi hiệu năng cao ARM C1-Ultra xung nhịp 4.11GHz, kết hợp cùng bốn lõi ARM C1-Pro 3.38GHz và hai lõi ARM C1-Pro 2.65GHz.

Về khả năng xử lý đồ họa, thiết bị tích hợp GPU PowerVR C-Series CXTP-48-1536. Hệ thống cũng duy trì chip bảo mật Titan M3 và sử dụng modem MediaTek M90 (mã hiệu MT6986D) để đảm bảo kết nối mạng ổn định.

Thông số kỹ thuật Pixel 11 tiêu chuẩn

Biến thể Pixel 11 tiêu chuẩn sở hữu màn hình OLED 6.3 inch, độ phân giải 1,080 x 2,424 pixel. Màn hình này hỗ trợ tần số quét 120Hz, công nghệ PWM 240Hz và có khả năng đạt độ sáng tối đa 2,200 nits.

Về cấu hình bộ nhớ, máy cung cấp tùy chọn RAM 8GB hoặc 12GB. Hệ thống camera sau dự kiến sử dụng cảm biến chính 50MP mới. Viên pin có dung lượng định mức 4,840 mAh, thường được quảng cáo ở mức 5,000 mAh trên thị trường thực tế. Các tùy chọn màu sắc bao gồm đen, xanh lá cây, hồng và tím.

Phân khúc cao cấp: Pixel 11 Pro và Pixel 11 Pro XL

Dòng Pro mang đến những cải tiến mạnh mẽ về khả năng hiển thị và đa nhiệm. Pixel 11 Pro giữ kích thước 6.3 inch nhưng nâng độ phân giải lên 1,280 x 2,856 pixel và độ sáng tối đa 2,450 nits. Trong khi đó, Pixel 11 Pro XL sở hữu màn hình lớn 6.8 inch với độ phân giải 1,344 x 2,992 pixel.

Cả hai mẫu Pro đều được trang bị RAM lên tới 16GB, hệ thống camera chính và camera tele hoàn toàn mới. Dung lượng pin của bản Pro XL đạt mức định mức 5,000 mAh (quảng cáo khoảng 5,100 - 5,200 mAh), còn bản Pro nhỏ hơn có pin định mức 4,707 mAh.

Đột phá thiết kế trên Pixel 11 Pro Fold

Mẫu điện thoại gập Pixel 11 Pro Fold tiếp tục duy trì cấu trúc hai màn hình. Màn hình chính bên trong có độ phân giải 2,076 x 2,160 pixel, trong khi màn hình ngoài đạt 1,080 x 2,342 pixel, cả hai đều hỗ trợ tần số quét 120Hz. Thiết bị sử dụng RAM tối đa 16GB và viên pin định mức 4,658 mAh (quảng cáo 4,800 mAh).

Đáng chú ý, Google sẽ loại bỏ cảm biến nhiệt kế trên các dòng Pro và Fold. Thay vào đó, hãng tích hợp một dãy đèn LED RGB bên trong cụm camera, cho phép hiển thị thông báo hoặc trạng thái tương tự như giao diện Glyph trên các dòng điện thoại Nothing. Ngoài ra, nguồn tin cũng cho biết tính năng mở khóa khuôn mặt bằng hồng ngoại có thể sẽ chưa xuất hiện trên thế hệ này do công nghệ chưa đạt độ hoàn thiện cần thiết.