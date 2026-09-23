Chi tiết cấu hình OPPO Find X10 E: Chip Dimensity 9500s, pin 7025mAh và camera Hasselblad OPPO Find X10 E ra mắt với chip Dimensity 9500s 3nm, hệ thống 3 camera Hasselblad 50MP cùng viên pin khủng 7025mAh hỗ trợ công nghệ sạc nhanh SuperVOOC 80W.

OPPO vừa chính thức bổ sung thành viên mới vào dòng sản phẩm cao cấp của mình mang tên OPPO Find X10 E tại thị trường Trung Quốc. Mẫu smartphone này được định vị ở phân khúc cận cao cấp nhưng sở hữu cấu hình ấn tượng với vi xử lý Dimensity 9500s, dung lượng pin vượt trội 7025mAh cùng sự hợp tác nhiếp ảnh danh tiếng từ Hasselblad, mang đến mức giá tiếp cận dễ dàng hơn cho người dùng.

OPPO Find X10E ra mắt

Thiết kế tinh xảo và màn hình bảo vệ thị giác

Về diện mạo bên ngoài, OPPO Find X10 E duy trì ngôn ngữ thiết kế tối giản nhưng sang trọng. Mặt lưng của thiết bị được hoàn thiện bằng chất liệu kính mịn màng như nhung, kết hợp liền mạch cùng khung viền kim loại chắc chắn. Máy đạt độ mỏng ấn tượng chỉ 7.99mm và hỗ trợ các tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi cao cấp gồm IP66, IP68 và IP69, tăng cường độ bền bỉ trong nhiều điều kiện môi trường.

Điện thoại mới của OPPO có thiết kế sang trọng

Mặt trước của máy trang bị tấm nền phẳng AMOLED kích thước 6.59 inch độ phân giải 1.5K+, hỗ trợ tần số quét thích ứng 120Hz mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà. Bên cạnh đó, màn hình đạt độ sáng tối đa lên tới 1,800 nits kết hợp cùng công nghệ làm mờ PWM tần số cực cao, giúp giảm thiểu hiện tượng mỏi mắt khi quan sát trong môi trường thiếu sáng.

Sức mạnh xử lý vượt trội với Dimensity 9500s

Về hiệu năng phần cứng, thiết bị mang trong mình vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s được sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến, sở hữu tốc độ xung nhịp cao nhất lên đến 3.73 GHz. Để đảm bảo khả năng xử lý đa nhiệm và truyền tải dữ liệu tức thì, OPPO trang bị chuẩn RAM LPDDR5X kết hợp cùng bộ nhớ trong chuẩn UFS 4.1 tốc độ cao.

OPPO Find X10E dùng chip Dimensity 9500s

Đặc biệt, điểm nhấn kỹ thuật quan trọng của máy là viên pin dung lượng lên tới 7025mAh, đáp ứng thoải mái nhu cầu vận hành liên tục. Thiết bị tích hợp công nghệ sạc nhanh có dây SuperVOOC công suất 80W và sạc không dây 50W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp lại năng lượng cho thỏi pin dung lượng lớn này.

Nâng cấp nhiếp ảnh di động cùng Hasselblad

Hệ thống quang học trên OPPO Find X10 E tiếp tục được tinh chỉnh chuyên sâu bởi thương hiệu máy ảnh Hasselblad. Phía sau là cụm 3 camera đều đạt độ phân giải 50MP đồng đều, bao gồm cảm biến chính kích thước lớn có chống rung quang học OIS, camera góc siêu rộng và ống kính tele hỗ trợ zoom quang học 3x. Mặt trước của máy là camera selfie 32MP tích hợp các bộ lọc màu đặc trưng từ Hasselblad.

OPPO Find X10E có hệ thống camera cao cấp

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của OPPO Find X10 E

Thông số Chi tiết Màn hình AMOLED 6.59 inch, độ phân giải 1.5K+, 120Hz, độ sáng 1,800 nits, PWM tần số cao Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s (3nm), xung nhịp tối đa 3.73 GHz Bộ nhớ RAM LPDDR5X (12GB / 16GB), ROM UFS 4.1 (256GB) Camera sau Chính 50MP (OIS) + Góc siêu rộng 50MP + Tele 50MP (Zoom quang 3x) Camera trước 32MP, bộ lọc màu Hasselblad Pin & Sạc 7025mAh, sạc nhanh dây SuperVOOC 80W, sạc không dây 50W Độ mỏng & Kháng nước Dày 7.99mm, chuẩn kháng nước bụi IP66 / IP68 / IP69 Kết nối 5G, NFC, cảm biến hồng ngoại

Giá bán và tùy chọn phiên bản

OPPO Find X10 E hiện được phân phối với hai tùy chọn màu sắc là Xanh băng và Titan nhạt. Về giá thành, phiên bản tiêu chuẩn RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB có giá khởi điểm 4,999 nhân dân tệ (tương đương khoảng 19.44 triệu đồng). Phiên bản nâng cấp trang bị RAM 16GB được niêm yết với mức giá 5,499 nhân dân tệ (khoảng 21.38 triệu đồng).