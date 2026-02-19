Chi tiết cấu hình OPPO Find X9s: Chip Dimensity 9500s mạnh mẽ và pin dung lượng 7,025mAh OPPO Find X9s dự kiến ra mắt vào quý 2 với điểm nhấn là viên pin khổng lồ 7,025mAh, sạc nhanh 100W và vi xử lý Dimensity 9500s đạt hơn 3.6 triệu điểm AnTuTu.

OPPO đang tích cực chuẩn bị cho việc ra mắt mẫu flagship mới mang tên Find X9s. Theo các báo cáo rò rỉ gần đây từ SmartPrix, thiết bị này không chỉ sở hữu cấu hình đầu bảng mà còn thể hiện một chiến lược sản phẩm khác biệt, tập trung tối đa vào hiệu năng thực tế và trải nghiệm thời lượng pin dài hạn.

OPPO Find X9s lộ cấu hình chi tiết

Hiệu năng đột phá từ tiến trình 3nm

Trái tim của OPPO Find X9s là vi xử lý Dimensity 9500s vừa được MediaTek trình làng. Chipset này được sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến nhất hiện nay, sở hữu kiến trúc CPU toàn lõi lớn. Kết quả thử nghiệm trên phần mềm AnTuTu Benchmark cho thấy thiết bị đạt mức điểm ấn tượng hơn 3.6 triệu, hứa hẹn khả năng xử lý mượt mà mọi tác vụ từ sử dụng hàng ngày đến các tựa game đồ họa nặng nhất.

Về khả năng đa nhiệm, Find X9s dự kiến có hai tùy chọn bộ nhớ chính bao gồm 12GB RAM đi kèm 256GB bộ nhớ trong hoặc 12GB RAM đi kèm 512GB bộ nhớ trong. Đây là mức cấu hình tiêu chuẩn đủ để đáp ứng nhu cầu lưu trữ và vận hành ổn định trong thời gian dài.

Điện thoại cao cấp tiếp theo của OPPO sẽ có hiệu năng mạnh mẽ

Màn hình sắc nét và hệ thống camera đồng đều

Thiết bị sở hữu màn hình AMOLED kích thước 6.59 inch với độ phân giải 1.5K. Tần số quét 120Hz mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà và chất lượng hiển thị sống động. Ở mặt trước, máy được trang bị camera selfie độ phân giải 32 megapixel.

Hệ thống camera sau của Find X9s gây chú ý với thông số đồng đều trên cả ba ống kính, bao gồm:

Camera chính: 50 megapixel.

50 megapixel. Camera góc siêu rộng: 50 megapixel.

50 megapixel. Camera tele: 50 megapixel (sử dụng cảm biến Samsung JN5 hoặc Sony LYT-700).

Chiến lược này giúp người dùng có được chất lượng ảnh đồng nhất dù chụp ở các tiêu cự khác nhau, thay vì chỉ tập trung vào một cảm biến chính như nhiều dòng máy khác trên thị trường.

Flagship tiếp theo của OPPO sẽ có hệ thống camera chất lượng cao

Pin khổng lồ 7,025mAh và sự đánh đổi về tính năng

Điểm khác biệt lớn nhất trên OPPO Find X9s chính là viên pin dung lượng 7,025mAh. Đây là con số vượt trội so với mặt bằng chung của các mẫu flagship hiện nay, vốn thường dao động ở mức 5,000mAh đến 5,500mAh. Để bù đắp cho viên pin lớn, máy hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây lên đến 100W.

OPPO Find X9s sở hữu pin lớn và sạc nhanh ấn tượng

Tuy nhiên, OPPO đã thực hiện một sự đánh đổi khi không trang bị tính năng sạc không dây cho phiên bản này. Đây là động thái nhằm ưu tiên độ mỏng nhẹ của thiết kế và tập trung vào tốc độ sạc thực tế qua dây dẫn.

So sánh thông số OPPO Find X9s và Find X9

Dựa trên các nguồn tin rò rỉ, có thể thấy sự khác biệt rõ rệt giữa hai phiên bản trong cùng dòng sản phẩm:

Thông số OPPO Find X9s OPPO Find X9 Vi xử lý Dimensity 9500s Dimensity 9500 (Mạnh hơn) Dung lượng pin 7,025mAh 7,025mAh Sạc có dây 100W 80W Sạc không dây Không hỗ trợ 50W Màn hình 6.59 inch AMOLED 1.5K 6.59 inch AMOLED 1.5K

Dự kiến, OPPO Find X9s sẽ được cài đặt sẵn giao diện ColorOS 16 dựa trên nền tảng Android 16 ngay khi xuất xưởng. Sản phẩm hứa hẹn sẽ được ra mắt thị trường toàn cầu vào quý 2 năm nay, mang đến một lựa chọn hấp dẫn cho người dùng ưu tiên thời lượng sử dụng và hiệu năng xử lý.