Chi tiết cấu hình OPPO K14 Plus với pin 8000 mAh và màn hình AMOLED 144Hz ra mắt ngày 29/9 Mẫu smartphone OPPO K14 Plus sở hữu viên pin khủng 8000 mAh, chip MediaTek 7360 Max cùng chuẩn kháng nước IP69K, chính thức lên kệ tại Ấn Độ vào ngày 29/9.

OPPO K14 Plus là mẫu điện thoại thông minh tầm trung mới nhất vừa được hé lộ toàn bộ thông số kỹ thuật, gây chú ý mạnh mẽ nhờ sở hữu viên pin dung lượng lớn lên tới 8,000 mAh cùng màn hình tần số quét 144Hz. Thiết bị hướng đến nhóm người dùng có nhu cầu sử dụng cường độ cao liên tục trong nhiều ngày mà không cần sạc lại thường xuyên.

OPPO K14 Plus sẽ ra mắt vào ngày 29/9

Kế hoạch ra mắt và kênh phân phối trực tuyến

Theo thông tin được công bố, OPPO K14 Plus sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Ấn Độ vào lúc 12 giờ trưa ngày 29 tháng 9 theo giờ địa phương. Sản phẩm được phân phối độc quyền thông qua nền tảng thương mại điện tử Flipkart.

Nhà sản xuất xác nhận thiết bị sẽ đi kèm các chương trình ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ sự kiện mua sắm Big Billion Days trên Flipkart. Việc tập trung vào kênh thương mại điện tử lớn giúp mẫu máy này nhanh chóng tiếp cận nhóm khách hàng trẻ tuổi có thói quen mua sắm trực tuyến.

Điện thoại mới của OPPO sẽ có dung lượng pin khủng

Sức mạnh phần cứng và chất lượng hiển thị vượt trội

Dữ liệu công bố từ Flipkart cho thấy OPPO K14 Plus được trang bị bộ vi xử lý MediaTek 7360 Max, kết hợp với dung lượng RAM 8GB và bộ nhớ trong 256GB. Cấu hình này bảo đảm khả năng vận hành ổn định cho các tác vụ đa nhiệm cũng như giải trí hàng ngày.

Khả năng hiển thị là điểm nhấn kỹ thuật quan trọng của máy với tấm nền AMOLED kích thước 6.77 inch, độ phân giải 1.5K. Màn hình hỗ trợ tần số quét 144Hz mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà, đồng thời đạt độ sáng tối đa lên tới 3,600 nits, cho phép quan sát nội dung rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt.

Thông số Chi tiết kỹ thuật trên OPPO K14 Plus Màn hình AMOLED 6.77 inch, độ phân giải 1.5K, tần số quét 144Hz, độ sáng tối đa 3,600 nits Vi xử lý MediaTek 7360 Max Bộ nhớ RAM 8GB, bộ nhớ trong 256GB Dung lượng pin & Sạc 8,000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh công suất 45W Hệ thống tản nhiệt Buồng hơi làm mát VC diện tích 5,000 mm² Độ bền Tiêu chuẩn kháng nước và bụi bẩn IP69K Tính năng bổ sung Loa stereo kép, cảm biến vân tay quang học trong màn hình

Thông tin hệ thống camera của OPPO K14 Plus

Viên pin 8,000 mAh cùng độ bền chuẩn IP69K

Đặc điểm nổi bật nhất trên OPPO K14 Plus nằm ở khối pin 8,000 mAh kết hợp công nghệ sạc nhanh 45W. Dung lượng nguồn này cho phép người dùng vận hành thiết bị thoải mái qua nhiều ngày mà không lo gián đoạn vì cạn pin.

Để kiểm soát nhiệt lượng từ phần cứng và nguồn pin lớn, máy tích hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi VC với diện tích 5,000 mm², duy trì hiệu năng ổn định khi xử lý các tác vụ nặng. Thiết bị sở hữu hệ thống loa stereo kép và cảm biến vân tay đặt dưới màn hình.

Đáng chú ý, thiết bị đạt chuẩn chống nước và bụi IP69K, mức bảo vệ cao trước áp lực nước và nhiệt độ khắc nghiệt. Sản phẩm dự kiến có hai tùy chọn màu sắc khi chính thức lên kệ tại sự kiện sắp tới.