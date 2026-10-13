Chi tiết cấu hình phần cứng iQOO Neo12: Màn hình Visionox 2K 185Hz cùng viên pin 9.000mAh vivo chính thức xác nhận iQOO Neo12 sở hữu màn hình OLED 2K 185Hz từ Visionox, vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 cùng thỏi pin dung lượng lên tới 9.000mAh.

Thương hiệu vivo vừa chính thức công bố các thông số kỹ thuật cốt lõi của mẫu điện thoại iQOO Neo12 trước thềm ra mắt tại thị trường Trung Quốc trong tháng này. Mẫu smartphone mới gây chú ý khi được trang bị tấm nền màn hình tần số quét 185Hz cùng viên pin dung lượng lên đến 9.000mAh, hướng trực tiếp đến nhóm người dùng đòi hỏi hiệu năng cao và thời lượng sử dụng dài.

Công nghệ hiển thị Visionox 2K cùng tần số quét 185Hz

Về khả năng hiển thị, iQOO Neo12 tích hợp tấm nền OLED độ phân giải 2K do hãng Visionox sản xuất. Đáng chú ý, màn hình này hỗ trợ tần số quét đạt mức 185Hz, vượt trội so với tiêu chuẩn 120Hz hay 144Hz phổ biến trên phần lớn smartphone hiện nay, mang lại trải nghiệm hình ảnh mượt mà cho các tác