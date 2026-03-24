Chi tiết cấu hình vivo X300s: Chip Dimensity 9500 và pin 7.100 mAh cực khủng vivo X300s sắp ra mắt gây chú ý với viên pin dung lượng 7.100 mAh cùng hệ thống camera 200MP. Thiết bị hứa hẹn là đối thủ nặng ký trong phân khúc flagship nhờ hiệu năng mạnh mẽ.

vivo X300s và X300 Ultra dự kiến sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào ngày 30/3 tới đây. Trong khi hãng liên tục đưa ra các thông tin về phiên bản Ultra, leaker nổi tiếng Digital Chat Station đã bất ngờ tiết lộ bảng thông số kỹ thuật chi tiết của mẫu vivo X300s, cho thấy đây là một thiết bị sở hữu cấu hình ấn tượng.

Hiệu năng mạnh mẽ với chip xử lý Dimensity 9500

Về phần cứng, vivo X300s dự kiến được trang bị vi xử lý Dimensity 9500, hướng tới việc cung cấp hiệu suất cao cấp toàn diện. Theo các thông tin rò rỉ trước đó, điểm số Geekbench của mẫu máy này rất khả quan, phô diễn sức mạnh xử lý ổn định cho cả các tác vụ nặng và đồ họa chuyên sâu.

Hệ thống camera độ phân giải cao lên đến 200MP

Khả năng nhiếp ảnh là điểm nhấn quan trọng trên vivo X300s. Thiết bị sở hữu cụm 3 camera sau chất lượng, bao gồm cảm biến chính có độ phân giải lên đến 200MP. Đi kèm với đó là camera góc siêu rộng 50MP và ống kính tiềm vọng 50MP, hỗ trợ tối đa cho các nhu cầu chụp ảnh từ phong cảnh đến cận cảnh tầm xa. Ở mặt trước, máy được trang bị camera selfie 50MP phục vụ nhu cầu chụp ảnh chân dung và gọi video.

Màn hình sắc nét và viên pin dung lượng lớn

Về khả năng hiển thị, smartphone này sở hữu màn hình AMOLED BOE Q10+ kích thước 6.78 inch. Màn hình có độ phân giải 1.5K cùng tần số quét 144Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà. Bên trong, máy được cung cấp năng lượng bởi viên pin dung lượng lớn 7.100 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W và sạc không dây 40W.

Các trang bị cao cấp khác bao gồm:

Cảm biến vân tay siêu âm 3D 2.0.

Cổng kết nối USB 3.2.

Khung viền kim loại và khả năng kháng nước, chống bụi đạt chuẩn IP68/69.

Hệ thống loa kép đối xứng 1511 và động cơ rung trục X 751440.

So sánh thông số kỹ thuật với đối thủ cùng phân khúc

Để có cái nhìn tổng quan hơn về sức mạnh của vivo X300s, người dùng có thể tham khảo bảng so sánh thông số với OPPO Find X9 Pro, một thiết bị cũng sở hữu cấu hình rất mạnh mẽ hiện nay:

Thông số vivo X300s (Rò rỉ) OPPO Find X9 Pro Chip xử lý Dimensity 9500 Dimensity 9500 Màn hình 6.78 inch, 144Hz, 1.5K 6.78 inch, 120Hz, AMOLED Camera sau Chính 200MP + 50MP + 50MP Hệ thống 4 camera (Chính 200MP) Dung lượng pin 7.100 mAh 7.500 mAh Sạc nhanh 90W có dây / 40W không dây 80W SUPERVOOC™

Sự xuất hiện của vivo X300s với viên pin dung lượng lớn và hệ thống camera độ phân giải cao được kỳ vọng sẽ tạo nên một làn sóng mới trong phân khúc điện thoại cao cấp cuối tháng 3 này.