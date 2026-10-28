Chi tiết chip M6 trên MacBook Pro 14 inch và iMac 2026: Đột phá tiến trình 2 nm cùng pin 24 giờ MacBook Pro 14 inch và iMac 2026 trang bị chip M6 tiến trình 2 nm, mang lại hiệu năng đồ họa đột phá, tối ưu hóa AI cục bộ và kéo dài thời lượng pin đến 24 giờ liên tục.

Apple vừa chính thức làm mới dòng máy tính Mac với việc tích hợp vi xử lý M6 thế hệ mới lên MacBook Pro 14 inch và iMac phiên bản 2026. Bộ đôi máy tính tập trung nâng cấp cấu trúc phần cứng với tiến trình 2 nm tiên tiến, đẩy mạnh năng lực xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) trực tiếp trên thiết bị, đồng thời gia tăng tốc độ lưu trữ mà vẫn giữ nguyên kiểu dáng quen thuộc.

Kiến trúc 3 cụm lõi và bước nhảy vọt từ tiến trình 2 nm của chip M6

Chip M6 là vi xử lý thương mại đầu tiên của Apple được sản xuất trên tiến trình 2 nm, giúp tăng đáng kể mật độ bóng bán dẫn và tối ưu hóa điện năng tiêu thụ. Khác biệt lớn nhất của chip M6 so với thế hệ M5 nằm ở cấu trúc phân chia CPU thành ba cụm lõi chuyên biệt thay vì hai cụm như trước.

Hệ thống CPU 12 lõi mới bao gồm:

2 lõi siêu xử lý: Tối ưu hiệu năng đơn luồng cực đại, phục vụ các tác vụ khắt khe cần tốc độ phản hồi ngay lập tức. Theo tuyên bố từ nhà sản xuất, M6 sở hữu hiệu năng đơn luồng nhanh nhất thế giới tại thời điểm công bố.

Tối ưu hiệu năng đơn luồng cực đại, phục vụ các tác vụ khắt khe cần tốc độ phản hồi ngay lập tức. Theo tuyên bố từ nhà sản xuất, M6 sở hữu hiệu năng đơn luồng nhanh nhất thế giới tại thời điểm công bố. 4 lõi hiệu năng cao: Đảm trách các khối lượng công việc đa luồng phức tạp như kết xuất video, nén file hay biên dịch mã nguồn, giúp tốc độ đa luồng nhanh gấp 1,2 lần M5.

Đảm trách các khối lượng công việc đa luồng phức tạp như kết xuất video, nén file hay biên dịch mã nguồn, giúp tốc độ đa luồng nhanh gấp 1,2 lần M5. 6 lõi tiết kiệm năng lượng: Vận hành các tác vụ nền liên tục với mức tiêu hao điện năng tối thiểu.

Bên cạnh CPU, cấu trúc GPU trên M6 nhận được nâng cấp lớn khi tích hợp trực tiếp bộ tăng tốc trí tuệ nhân tạo Neural Accelerator vào từng lõi đồ họa. Giải pháp này giúp tăng 30% hiệu năng tính toán GPU dành riêng cho các tác vụ AI so với thế hệ tiền nhiệm. Kiến trúc lõi đổ bóng mới, cơ chế bộ nhớ đệm động Dynamic Caching và công nghệ dò tia (ray tracing) tăng tốc bằng phần cứng tiếp tục nâng cao khả năng dựng hình 3D.

Đáng chú ý, chip M6 còn hỗ trợ định dạng dữ liệu FP8 trực tiếp từ phần cứng. Chuẩn 8 bit này giúp cắt giảm đáng kể dung lượng bộ nhớ cần thiết trong quá trình vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn và mô hình AI trực tiếp trên máy.

MacBook Pro 14 inch nâng cấp CPU, thời lượng pin 24 giờ.

MacBook Pro 14 inch 2026: Nâng cấp chuẩn kết nối và thời lượng pin 24 giờ

Trên MacBook Pro 14 inch thế hệ mới, sự xuất hiện của chip M6 với CPU 12 lõi và GPU 12 lõi đã thay thế cấu hình 10 lõi CPU cùng 10 lõi GPU của bản M5 tiền nhiệm. Việc bổ sung nhóm lõi hiệu năng cao mang lại bước nhảy rõ rệt cho các phần mềm làm việc chuyên nghiệp đòi hỏi khả năng xử lý liên tục ở cường độ cao.

Máy hỗ trợ bộ nhớ hợp nhất tối đa 32 GB với băng thông đạt 170 GB/giây, tăng 10% so với thế hệ trước. Về mặt truyền dẫn, thiết bị được cập nhật các giao thức không dây chuẩn Wi-Fi 7 và Bluetooth 6, kết hợp ổ cứng thể rắn SSD có tốc độ đọc ghi cao hơn. Dù trang bị cấu hình phục vụ nhóm người dùng chuyên nghiệp, máy vẫn duy trì thời lượng pin tối đa lên đến 24 giờ sử dụng liên tục.

iMac 2026: Bước nhảy vọt từ chip M4 lên M6 cùng chuẩn PCIe 5.0

So với phiên bản tiền nhiệm sử dụng chip M4 ra mắt cuối năm 2024, iMac 2026 đem lại khác biệt lớn về năng lực xử lý. Tốc độ dựng đồ họa của máy tăng gấp đôi, trong khi hiệu năng xử lý tác vụ AI cục bộ tăng gấp năm lần.

Khả năng truy xuất dữ liệu trên iMac mới cũng được cải thiện nhờ băng thông của chuẩn lưu trữ PCIe 5.0, cho tốc độ đọc và ghi dữ liệu trên SSD nhanh gấp hai lần. Máy tiếp tục duy trì hai cổng Thunderbolt 4, thiết kế mỏng nhẹ tất cả trong một (All-in-One) và giữ nguyên bộ sưu tập bảy màu sắc đặc trưng gồm xanh dương, xanh lá cây, hồng, vàng, tím, cam và bạc.

iMac 2026 với nhiều lựa chọn màu sắc.

So sánh thông số kỹ thuật bộ đôi máy Mac M6

Dưới đây là bảng thông số chi tiết của MacBook Pro 14 inch và iMac phiên bản 2026 sử dụng chip Apple M6:

Thông số kỹ thuật MacBook Pro 14 inch (2026) iMac (2026) Vi xử lý Apple M6 (Tiến trình 2 nm) Apple M6 (Tiến trình 2 nm) Cấu hình CPU 12 lõi (2 siêu xử lý + 4 hiệu năng + 6 tiết kiệm) 10 lõi hoặc 12 lõi tùy phiên bản Cấu hình GPU 12 lõi, tích hợp Neural Accelerator 10 lõi hoặc 12 lõi Băng thông bộ nhớ 170 GB/giây (Tối đa 32 GB) 170 GB/giây (Tối đa 32 GB) Chuẩn SSD SSD tốc độ cao thế hệ mới (Khởi điểm 1 TB) PCIe 5.0 tốc độ cao Kết nối không dây Wi-Fi 7, Bluetooth 6 Wi-Fi và Bluetooth theo chuẩn mới Thời lượng pin Lên đến 24 giờ Không áp dụng (Nguồn điện trực tiếp)

Giá bán dự kiến tại thị trường Việt Nam

Dù có nhiều nâng cấp về mặt kiến trúc bán dẫn, Apple vẫn giữ mức giá khởi điểm ổn định cho dòng sản phẩm mới. MacBook Pro 14 inch bản M6 có giá khởi điểm tại Việt Nam từ 55 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn đã được nâng cấp sẵn ổ cứng 1 TB SSD (thay vì 512 GB như thế hệ trước). Người dùng thuộc khối giáo dục có thể mua với giá từ 52,25 triệu đồng.

Trong khi đó, iMac 2026 có mức giá khởi điểm 42 triệu đồng cho cấu hình CPU 10 lõi và GPU 10 lõi (giá giáo dục là 40,1 triệu đồng). Phiên bản cao cấp hơn với CPU 12 lõi và GPU 12 lõi được niêm yết từ 47 triệu đồng (giá giáo dục là 44,2 triệu đồng). Thời điểm mở bán chính thức của bộ đôi này tại thị trường Việt Nam sẽ được công bố trong thời gian tới.