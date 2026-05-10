Chi tiết công nghệ trên tai nghe JBL Live Beam 4: Hộp sạc cảm ứng và chống ồn thích ứng 2.0 Mẫu tai nghe True Wireless JBL Live Beam 4 sở hữu hộp sạc Smart Charging Case chạy JBL Smart OS 3.0, hỗ trợ chống ồn thích ứng cùng thời lượng pin đến 48 giờ.

JBL vừa chính thức mở bán mẫu tai nghe không dây True Wireless thế hệ mới Live Beam 4 tại thị trường Việt Nam với mức giá niêm yết 4,99 triệu đồng. Điểm nhấn mang tính đột phá của thiết bị nằm ở hộp sạc thông minh tích hợp màn hình cảm ứng đa nhiệm, kết hợp hệ thống thuật toán âm thanh cá nhân hóa và khả năng khử ồn theo môi trường thực tế.

JBL Live Beam 4 vừa chính thức ra mắt tại Việt Nam

Thiết kế in-ear công thái học và trung tâm điều khiển Smart Charging Case

Về ngoại quan, JBL Live Beam 4 sử dụng thiết kế in-ear dạng cuống (stem) quen thuộc nhưng được tinh chỉnh tối ưu hóa công thái học. Trọng lượng mỗi củ tai chỉ khoảng 4,85g, giúp giảm thiểu áp lực lên ống tai khi sử dụng liên tục trong thời gian dài. Thiết bị đạt chuẩn kháng bụi và nước IP55, đáp ứng tốt nhu cầu tập luyện thể thao cũng như độ bền trước các tác động thời tiết thường ngày.

Tai nghe có thiết kế nhỏ gọn và khả năng kháng nước và bụi

Đột phá lớn nhất trên thế hệ này là hộp sạc Smart Charging Case vận hành trên nền tảng hệ điều hành JBL Smart OS 3.0. Thông qua màn hình màu cảm ứng, người dùng có thể thực hiện phần lớn thao tác quản trị mà không cần mở điện thoại: tùy chỉnh âm lượng, chuyển bài hát, chuyển đổi các chế độ âm thanh môi trường và can thiệp bộ cân bằng âm thanh (EQ). Ngoài ra, giao diện màn hình còn cho phép xem thông báo đến và tùy biến hình nền cá nhân hóa.

Điểm nhấn của Live Beam 4 là phần hộp sạc tích hợp màn hình cảm ứng

Phân tích cấu trúc âm học và công nghệ chống ồn thích ứng

Bên trong củ tai, JBL trang bị driver dynamic đường kính 10mm được tinh chỉnh theo chất âm giàu năng lượng đặc trưng của hãng. Mẫu tai nghe đạt chứng nhận âm thanh độ phân giải cao không dây Hi-Res Audio Wireless và tích hợp hiệu ứng âm thanh vòm JBL Spatial Sound, tạo không gian biểu diễn đa chiều khi thưởng thức âm nhạc hoặc xem phim chuẩn điện ảnh.

Tai nghe được trang bị driver kích thước 10mm

Nhằm đáp ứng thính lực riêng biệt của từng cá nhân, tính năng Personi-Fi 3.0 trên ứng dụng JBL Headphones sẽ tiến hành đo đạc phản ứng thính giác của tai để thiết lập biểu đồ âm thanh tối ưu nhất. Đi cùng với đó là công nghệ khử tiếng ồn chủ động True Adaptive Noise Cancelling 2.0 vận hành thông qua hệ thống 4 microphone cảm biến. Hệ thống liên tục đo lường áp suất âm thanh từ môi trường xung quanh để điều chỉnh cường độ triệt tiêu tạp âm theo thời gian thực.

JBL Live Beam 4 sử dụng công nghệ True Adaptive Noise Cancelling 2.0

Bên cạnh khả năng khử ồn, hai chế độ Ambient Sound và Smart Talk hỗ trợ nhận diện giọng nói khi người dùng bắt đầu hội thoại. Hệ thống sẽ tự động hạ mức âm lượng đang phát để việc giao tiếp ngoài đời thực diễn ra tự nhiên mà không cần tháo tai nghe ra khỏi tai.

Khả năng đàm thoại qua mạng nơ-ron AI và thời lượng pin

Để giải quyết bài toán đàm thoại nơi công cộng, JBL trang bị hệ sinh thái 6-Mic Perfect Calls 2.0. Hệ thống kết hợp cấu trúc microphone định hướng chùm sóng (beamforming) cùng các thuật toán lọc tạp âm được huấn luyện bằng mô hình học máy (AI), giúp tách bạch rõ ràng giọng nói người dùng khỏi tiếng gió và tiếng ồn nền.

Với 6 micro, JBL Live Beam 4 cho chất lượng đàm thoạt ấn tượng

Về thời lượng năng lượng, Live Beam 4 cung cấp tối đa 12 giờ phát nhạc liên tục trên củ tai và thêm 36 giờ dự trữ trong hộp sạc khi tắt tính năng chống ồn chủ động (ANC), đưa tổng thời gian hoạt động lên tới 48 giờ. Khi kích hoạt đồng thời Bluetooth và chống ồn thích ứng, thiết bị vẫn đạt khoảng 40 giờ sử dụng. Hộp sạc hỗ trợ sạc nhanh qua cổng USB Type-C, cho phép nạp 10 phút để nghe nhạc 4 giờ, đồng thời tương thích đế sạc không dây chuẩn Qi.

Khi kết hợp cùng hộp sạc, người dùng có đến 48 giờ phát nhạc liên tục

Bảng thông số kỹ thuật tai nghe JBL Live Beam 4

Thông số Chi tiết kỹ thuật Kích thước driver Driver Dynamic 10mm Chuẩn âm thanh Hi-Res Audio Wireless, JBL Spatial Sound Chống ồn True Adaptive Noise Cancelling 2.0 Micro thoại Hệ thống 6 microphone tích hợp thuật toán AI Màn hình hộp sạc Cảm ứng đa điểm, chạy JBL Smart OS 3.0 Chuẩn kháng nước/bụi IP55 Thời lượng pin tai nghe Tối đa 12 giờ (tắt ANC) Tổng thời lượng pin Lên đến 48 giờ (tắt ANC) / 40 giờ (bật ANC) Công nghệ sạc Sạc không dây chuẩn Qi, sạc nhanh qua cổng USB-C Trọng lượng tai nghe Khoảng 4,85g mỗi bên

Mở rộng dải sản phẩm với Live 780NC và Live 680NC

Cùng thời điểm công bố Live Beam 4, JBL cũng đồng thời giới thiệu hai phiên bản tai nghe chụp tai thuộc Live 4 Series: JBL Live 780NC dạng trùm tai (over-ear) và JBL Live 680NC dạng áp tai (on-ear). Cả hai thiết bị đều tích hợp driver dynamic đường kính 40mm, hỗ trợ bộ giải mã âm thanh chất lượng cao LDAC cùng công nghệ không gian Spatial Sound 3.0.