Chi tiết G-Shock GA-110 bản kỷ niệm 30 năm Pokémon: Khi huyền thoại hội tụ trong hình dáng Poké Ball Casio chính thức ra mắt mẫu G-Shock GA-110PKM-7A với thiết kế vỏ trong suốt và các chi tiết tri ân hành trình 30 năm của Pokémon, đi kèm hộp đựng Poké Ball độc đáo.

Casio vừa chính thức trình làng phiên bản G-Shock đặc biệt kỷ niệm 30 năm Pokémon, đánh dấu một trong những sự hợp tác đầy thú vị nhất trong thời gian gần đây. Khác với các lần hợp tác trước đây thường sử dụng dòng Baby-G nhỏ gọn, lần này Casio đã chọn dòng GA-110 với kích thước lớn và hầm hố làm nền tảng để thể hiện thế giới Pokémon phong phú.

Đồng hồ G-Shock Pokémon mới của Casio chứa đựng nhiều chi tiết hoài niệm

Ngôn ngữ thiết kế: Sự giao thoa giữa hiện đại và hoài cổ

Mẫu G-Shock GA-110PKM-7A gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với lớp vỏ và dây đeo bằng nhựa resin trong suốt. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở bảng màu RGB (đỏ, xanh lá, xanh dương) trên mặt số, vòng bezel và các nút bấm. Đây là sự tri ân trực tiếp đến các phiên bản trò chơi Pokémon đầu tiên ra mắt trên hệ máy Game Boy vào năm 1996.

Góc nhìn nghiêng của Casio G-Shock Pokémon GA-110PKM-7A làm nổi bật lớp vỏ lớn và các nút bấm đầy màu sắc

Bên trong mặt số, các kỹ sư của Casio đã khéo léo lồng ghép nhiều "trứng phục sinh" (Easter eggs) dành cho người hâm mộ. Tại vị trí 9 giờ, mặt số phụ được thiết kế mô phỏng hình dáng một quả Poké Ball, trong khi kim chỉ thị có hình dáng chiếc đuôi của Pikachu khi nhìn từ phía sau.

Cận cảnh mặt số đồng hồ G-Shock chủ đề Pokémon hiển thị kim chỉ hình Pikachu và logo Pokémon

Hành trình 30 năm trên cổ tay

Phần dây đeo của đồng hồ là một bản tóm tắt lịch sử của dòng game này. Casio đã in hình bóng của tổng cộng 30 Pokémon khác nhau, bao gồm các Pokémon khởi đầu (starter) từ mọi thế hệ chính, từ vùng đất Kanto cho đến Paldea, cùng với sự xuất hiện không thể thiếu của Pikachu và Eevee.

Dây đeo hiển thị hình bóng của 30 Pokémon, kỷ niệm 30 năm thành lập thương hiệu

Đáng chú ý, Pokémon huyền thoại Mew xuất hiện tinh tế trên vòng giữ dây (band keeper) trong suốt. Mặt sau của vỏ đồng hồ bằng thép không gỉ cũng được khắc logo kỷ niệm 30 năm Pokémon đặc biệt, tăng thêm giá trị sưu tầm cho sản phẩm.

Mew xuất hiện trên vòng giữ dây trong suốt, trong khi khóa bằng thép không gỉ có thương hiệu G-Shock

Thông số kỹ thuật và độ bền đặc trưng

Dù mang diện mạo thời trang và mang tính sưu tầm cao, GA-110PKM-7A vẫn giữ trọn vẹn ADN bền bỉ của dòng G-Shock. Đồng hồ có khả năng chống sốc, chống từ trường và kháng nước ở độ sâu lên đến 200 mét.

Đặc tính Thông số chi tiết Chất liệu vỏ/bezel Nhựa Resin Dây đeo Nhựa trong suốt với hình minh họa 30 Pokémon Mặt kính Kính khoáng (Mineral Glass) Kháng nước 200 mét Pin CR1220 (Tuổi thọ xấp xỉ 2 năm) Tính năng đặc biệt Chống sốc, chống từ, đèn LED màu hổ phách

Casio G-Shock Pokémon GA-110 với đèn nền LED màu hổ phách được bật trong môi trường tối

Giá bán và cơ hội sở hữu

Toàn bộ bộ sản phẩm được đặt trong một hộp trưng bày hình quả Poké Ball, nằm bên trong một hộp giấy tùy chỉnh in hình tất cả 30 Pokémon. Tại thị trường Mỹ, sản phẩm có giá 270 USD, trong khi tại Nhật Bản là 33.000 Yên.

Đồng hồ phiên bản giới hạn đi kèm với hộp sưu tập tùy chỉnh cùng với hộp trưng bày hình Poké Ball

Tuy nhiên, việc sở hữu mẫu đồng hồ này được dự báo sẽ rất khó khăn. Tại Nhật Bản, Casio sẽ áp dụng hình thức bán hàng thông qua quay xổ số đăng ký trước từ ngày 1/7 đến 6/7. Tại Mỹ, đơn đặt hàng sẽ mở vào thứ Tư, ngày 1/7. Với sức hút khổng lồ của thương hiệu Pokémon và số lượng giới hạn, mẫu GA-110PKM-7A nhiều khả năng sẽ cháy hàng trong thời gian ngắn.