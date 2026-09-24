Chi tiết Galaxy Tab S12+ và Tab S12 Ultra: Chip Dimensity 9500 xung nhịp 4.21GHz cùng pin khủng Bộ đôi máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S12+ và Tab S12 Ultra lộ diện toàn bộ thiết kế, vi xử lý Dimensity 9500 cùng viên pin khủng dung lượng đến 11,600mAh.

Bộ đôi máy tính bảng cao cấp tiếp theo của Samsung gồm Galaxy Tab S12+ và Galaxy Tab S12 Ultra vừa lộ diện chi tiết về thông số kỹ thuật, thiết kế bên ngoài lẫn mức giá khởi điểm. Những thông tin rò rỉ từ chuyên trang công nghệ WinFuture cho thấy hãng công nghệ Hàn Quốc đang chuẩn bị làm mới phân khúc tablet cao cấp với nhiều nâng cấp đáng chú ý về mặt cấu hình phần cứng.

Thiết kế và thông số kỹ thuật của Galaxy Tab Tab S12 Plus và Tab S12 Ultra được hé lộ

Ngôn ngữ thiết kế tối giản và sự tái xuất của phiên bản Plus

Về diện mạo bên ngoài, thế hệ máy tính bảng mới của Samsung tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế kim loại nguyên khối tương tự thế hệ tiền nhiệm, chỉ tinh chỉnh nhẹ ở một số chi tiết bề mặt. Đáng chú ý, đây là lần trở lại của phiên bản Plus sau khoảng thời gian hai năm vắng bóng trên thị trường máy tính bảng của thương hiệu.

Galaxy Tab S12+ được trang bị màn hình không gian rộng 12.6 inch. Điểm thay đổi rõ nét nhất trên thiết bị này nằm ở cụm camera sau, khi nhà sản xuất rút gọn chỉ còn một cảm biến duy nhất độ phân giải 13 megapixel, thay vì cụm camera kép như các thế hệ trước.

Thiết kế Galaxy Tab S12 Plus

Trong khi đó, phiên bản Galaxy Tab S12 Ultra cao cấp hơn vẫn giữ cụm camera kép ở mặt lưng với ống kính chính 13 megapixel kết hợp cảm biến góc siêu rộng 8 megapixel. Cả hai phiên bản đều sở hữu camera trước 12 megapixel, hỗ trợ quay video độ phân giải lên đến 4K nhằm đáp ứng các tác vụ hội thoại và gọi trực tuyến chất lượng cao.

Thiết kế Galaxy Tab S12 Ultra

Bước nhảy hiệu năng từ vi xử lý Dimensity 9500 và viên pin dung lượng lớn

Bên cạnh các thay đổi về ngoại quan, sức mạnh phần cứng bên trong là điểm nhấn lớn nhất của dòng sản phẩm mới. Bộ đôi này dự kiến sẽ tích hợp vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 thế hệ mới, với xung nhịp vận hành tối đa có thể đạt mốc 4.21GHz, cung cấp khả năng xử lý mượt mà cho các tác vụ đa nhiệm và đồ họa nặng.

Hệ thống bộ nhớ cũng được phân bổ rõ ràng theo nhu cầu sử dụng. Cả hai máy tính bảng đều có mức dung lượng RAM tiêu chuẩn 12GB kết hợp các tùy chọn lưu trữ 256GB hoặc 512GB. Riêng model Ultra đem lại cấu hình tối đa với RAM 16GB và bộ nhớ trong 1TB.

Galaxy Tab S12+ và Tab S12 Ultra sẽ có cấu hình mạnh mẽ

Thời lượng hoạt động của dòng thiết bị mới được củng cố với thỏi pin 10,600mAh trên bản Galaxy Tab S12+, trong khi phiên bản Ultra tích hợp viên pin lên tới 11,600mAh. Cả hai mẫu tablet đều trang bị công nghệ sạc nhanh công suất 45W, đi kèm khả năng kháng nước và chống bụi theo tiêu chuẩn IP68.

Thông số kỹ thuật Galaxy Tab S12+ Galaxy Tab S12 Ultra Kích thước màn hình 12.6 inch Màn hình kích thước lớn Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 (tối đa 4.21GHz) MediaTek Dimensity 9500 (tối đa 4.21GHz) Bộ nhớ RAM 12GB 12GB / 16GB Bộ nhớ trong 256GB / 512GB 256GB / 512GB / 1TB Hệ thống camera sau 13MP 13MP (chính) + 8MP (góc siêu rộng) Camera trước 12MP (quay video 4K) 12MP (quay video 4K) Dung lượng pin 10,600mAh 11,600mAh Công nghệ sạc Sạc nhanh 45W Sạc nhanh 45W Tiêu chuẩn độ bền Kháng nước, bụi IP68 Kháng nước, bụi IP68

Thời điểm phát hành và mức giá niêm yết dự kiến

Bộ đôi máy tính bảng phân khúc cao cấp của Samsung dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào ngày 7 tháng 10 với hai tùy chọn màu sắc chủ đạo là xám và bạc.

Theo mức giá rò rỉ, Galaxy Tab S12+ sẽ có giá khởi điểm từ 1,299 €, trong khi phiên bản Galaxy Tab S12 Ultra có mức giá mở bán bắt đầu từ 1,539 € (khoảng 45 triệu đồng).