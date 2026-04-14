Chi tiết giá lăn bánh Mazda2 tháng 4/2026: Lựa chọn sedan hạng B từ 462 triệu đồng Mazda2 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc xe hạng B với các phiên bản nhập khẩu Thái Lan. Xe sở hữu động cơ Skyactiv-G 1.5L, gói an toàn i-Activsense và mức giá lăn bánh cạnh tranh chỉ từ 462 triệu đồng.

Trong tháng 4/2026, Mazda2 tiếp tục duy trì sức hút tại thị trường Việt Nam nhờ thiết kế KODO tinh tế và trang bị công nghệ vượt trội trong phân khúc hạng B. Hiện tại, mẫu xe này được THACO phân phối dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với hai biến thể chính là Sedan và Hatchback (Sport), đi kèm 7 tùy chọn màu sắc ngoại thất đa dạng.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Mazda2 cập nhật tháng 4/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Mazda2 tại khu vực Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành khác:

Biến thể Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh (triệu VND) Mazda2 Sedan 1.5AT 418 484 476 462 Mazda2 Sedan 1.5L Deluxe 459 530 521 501 Mazda2 Sedan 1.5L Luxury 494 569 559 545 Mazda2 Sedan 1.5L Premium 508 585 575 561 Mazda2 Hatchback 1.5L Luxury 537 617 606 593 Mazda2 Hatchback 1.5L Premium 544 625 614 600

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý.

Thông số kỹ thuật và khả năng vận hành

Mazda2 2026 ứng dụng kiến trúc SkyActiv-Vehicle Architecture mới, tối ưu hóa khung gầm và thân xe để cải thiện cảm giác lái. Điểm nhấn quan trọng là hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Plus, giúp xe vận hành ổn định và mượt mà hơn khi vào cua.

Thông số Bản 1.5AT Bản Deluxe Bản Luxury Bản Premium Động cơ Skyactiv-G 1.5L, phun xăng trực tiếp Công suất (ps/rpm) 110 / 6.000 Mô-men xoắn (Nm/rpm) 144 / 4.000 Hộp số Tự động 6 cấp (6AT) Số túi khí 2 6 6 6 Mâm xe 15 inch 16 inch 16 inch 16 inch

Thiết kế ngoại thất và trang bị nội thất

Ngoại thất xe tuân thủ ngôn ngữ KODO đặc trưng với cụm lưới tản nhiệt lớn và viền crom mở rộng. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED trên tất cả các phiên bản, trong đó bản Premium được trang bị đèn pha LED thích ứng hiện đại. Thân xe nổi bật với bộ mâm 5 chấu kép mới đầy cá tính.

Bên trong cabin, Mazda2 2026 duy trì phong cách tối giản nhưng sang trọng. Táp-lô được bố trí khoa học với màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp hệ thống Mazda Connect. Đáng chú ý, các tính năng như kết nối Apple CarPlay và Android Auto đã trở thành tiêu chuẩn trên mọi phiên bản.

Công nghệ an toàn thông minh i-Activsense

Mazda2 vượt trội hơn nhiều đối thủ trong phân khúc nhờ gói an toàn chủ động i-Activsense trên các phiên bản cao cấp. Hệ thống này bao gồm các tính năng như: cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), hỗ trợ cảnh báo lệch làn đường (LDWS) và hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (SCBS).

Nhận định chung

Nhìn chung, Mazda2 2026 là lựa chọn phù hợp cho những khách hàng tìm kiếm một mẫu xe nhập khẩu có thiết kế đẹp, vận hành êm ái và giàu công nghệ an toàn. Mặc dù không gian hàng ghế sau vẫn còn hạn chế so với Toyota Vios hay Hyundai Accent, nhưng những ưu điểm về trang bị và giá bán vẫn giúp Mazda2 duy trì sức cạnh tranh ổn định.