Chi tiết GMK EVO-X3: Mini PC chạy chip AMD Ryzen AI Max+ mạnh ngang laptop gaming GMKtec chính thức công bố cấu hình EVO-X3, mẫu mini PC sở hữu bộ nhớ RAM lên tới 128GB và đồ họa tích hợp Radeon 8060S mạnh mẽ. Thiết bị dự kiến ra mắt toàn cầu vào ngày 29/06/2026 với nhiều cải tiến về cổng kết nối.

GMKtec vừa xác nhận thông tin chi tiết về mẫu mini PC cao cấp EVO-X3 trước thềm ra mắt thị trường quốc tế. Điểm nhấn lớn nhất của thiết bị nằm ở cấu hình phần cứng vượt trội với vi xử lý AMD Ryzen AI Max+ và khả năng mở rộng bộ nhớ ấn tượng, hứa hẹn thay thế hoàn toàn các dàn máy tính để bàn truyền thống trong một kích thước nhỏ gọn.

The EVO-X3 will be available globally on June 29, 2026. Pictured: a promo picture of the mini PC showcasing its design.

Sức mạnh từ kiến trúc AMD Ryzen AI Max+

Tại thời điểm ra mắt, GMK EVO-X3 sẽ được trang bị vi xử lý Ryzen AI Max+ 395. Đáng chú ý, hãng sản xuất cũng tiết lộ kế hoạch bổ sung cấu hình Ryzen AI Max+ 495 mạnh mẽ hơn vào cuối năm 2026. Đây là bước nhảy vọt so với dòng EVO-X2 tiền nhiệm, tập trung tối ưu hóa hiệu suất xử lý đa nhân và các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Để duy trì sức mạnh này, GMKtec trang bị hệ thống tản nhiệt gồm 3 quạt chuyên dụng. Thiết lập này cho phép bộ vi xử lý AMD (APU) bên trong đạt mức tiêu thụ điện năng tối đa (TDP) lên tới 140W, đảm bảo hiệu năng ổn định ngay cả khi xử lý các tác vụ nặng như render video hoặc chơi game cường độ cao.

Đồ họa tích hợp tiệm cận dòng card rời cao cấp

Một trong những thông số gây kinh ngạc nhất của EVO-X3 là hiệu năng đồ họa. Card đồ họa tích hợp (iGPU) Radeon 8060S được khẳng định có khả năng cung cấp sức mạnh tương đương với dòng GPU RTX 4070 trên laptop. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng có thể trải nghiệm hầu hết các tựa game AAA ở thiết lập đồ họa cao mà không cần đến card đồ họa rời (eGPU).

Tuy nhiên, GMKtec vẫn trang bị cổng OCuLink Gen 4 – tính năng vốn thiếu vắng trên dòng EVO-X2. Việc bổ sung cổng kết nối PCIe tốc độ cao này giúp người dùng dễ dàng nâng cấp băng thông thông qua các giải pháp đồ họa ngoại vi khi cần thiết. Bên cạnh đó, thiết bị còn sở hữu cổng USB4 tốc độ 40Gbps và HDMI 2.1, hỗ trợ xuất hình ảnh ra hai màn hình cùng lúc.

Core highlights of the EVO-X3

Khả năng lưu trữ và bộ nhớ vượt giới hạn

Vượt xa các tiêu chuẩn thông thường của mini PC, EVO-X3 hỗ trợ dung lượng RAM tối đa lên đến 128GB. Đi kèm với đó là khả năng lưu trữ khổng lồ lên tới 16TB thông qua ổ cứng PCIe 4.0. Đây là thông số lý tưởng cho các chuyên gia sáng tạo nội dung, những người thường xuyên làm việc với dữ liệu lớn hoặc chạy nhiều máy ảo cùng lúc.

Thông số Chi tiết cấu hình Vi xử lý (CPU) AMD Ryzen AI Max+ 395 (Hỗ trợ nâng cấp lên 495) Đồ họa (iGPU) Radeon 8060S (Tương đương RTX 4070 Laptop) Bộ nhớ RAM Hỗ trợ tối đa 128GB Lưu trữ Lên đến 16TB PCIe 4.0 Kết nối không dây WiFi 7 Cổng kết nối OCuLink Gen 4, USB4 (40Gbps), HDMI 2.1

GMK EVO-X3 sẽ chính thức lên kệ toàn cầu vào ngày 29/06/2026. Trước đó, chương trình đăng ký sớm sẽ bắt đầu từ ngày 22/06/2026, cho phép người dùng nhận mã giảm giá 20 USD. Mặc dù giá bán lẻ chính thức chưa được công bố, nhưng với những thông số kỹ thuật hàng đầu, EVO-X3 được kỳ vọng sẽ là đối thủ nặng ký trong phân khúc máy tính siêu nhỏ gọn cao cấp.