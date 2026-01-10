Chi tiết HONOR 700 Pro với thiết kế màn hình phụ độc đáo và cảm biến camera 200MP sắc nét Mẫu điện thoại HONOR 700 Pro sắp ra mắt sở hữu màn hình phụ ở mặt lưng cùng camera 200MP, bên cạnh các dòng máy pin 12.000 mAh và thiết bị màn gập độc đáo.

Thương hiệu công nghệ HONOR đang chuẩn bị cho đợt công bố sản phẩm quy mô lớn vào giai đoạn cuối năm với sự xuất hiện của bốn mẫu thiết bị di động mới. Theo thông tin rò rỉ từ leaker Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo, tâm điểm của đợt ra mắt lần này là mẫu điện thoại cao cấp HONOR 700 Pro, sở hữu cụm màn hình phụ độc đáo ở mặt sau và cảm biến máy ảnh có độ phân giải lên đến 200MP.

HONOR sẽ ra mắt nhiều điện thoại trong thời gian tới

Màn hình phụ mặt lưng: Lợi thế tối ưu góc nhìn và tương tác nhanh

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất trên HONOR 700 Pro nằm ở phần hiển thị phụ bố trí ngay trên mặt lưng của máy. Hướng tiếp cận này tương đồng với giải pháp từng xuất hiện trên các dòng sản phẩm như Xiaomi 17 Pro, 17 Pro Max cũng như Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max.

Về mặt kỹ thuật, việc trang bị thêm màn hình phụ giải quyết hai bài toán trải nghiệm thực tế. Đầu tiên, màn hình này đóng vai trò kính ngắm trực tiếp, cho phép người dùng tự chụp ảnh chân dung bằng cụm camera chính phía sau để đạt chất lượng quang học vượt trội so với camera trước. Thứ hai, khu vực này hỗ trợ theo dõi thông báo nhanh, kiểm tra trạng thái hoạt động mà không cần bật sáng toàn bộ màn hình chính, từ đó góp phần tiết kiệm năng lượng tiêu thụ.

HONOR 700 Pro có màn hình phụ ở mặt sau

Cảm biến 200MP: Nâng cao độ chi tiết và khả năng xử lý hình ảnh

Bên cạnh cấu trúc hiển thị kép, hệ thống quang học của HONOR 700 Pro được nâng cấp mạnh mẽ với cảm biến chính đạt độ phân giải 200MP. Độ phân giải siêu cao cung cấp lượng dữ liệu điểm ảnh lớn, giúp bức ảnh ghi lại đầy đủ chi tiết cảnh vật ngay cả trong các điều kiện ánh sáng phức tạp.

Hơn nữa, mật độ điểm ảnh dày đặc từ cảm biến 200MP tạo điều kiện thuận lợi cho các thuật toán cắt ghép hình ảnh kỹ thuật số (in-sensor zoom). Người dùng có thể phóng to hoặc trích xuất một phần khung hình với độ sắc nét cao mà không bị suy giảm chất lượng rõ rệt như các cơ chế zoom số thông thường.

Đa dạng hóa danh mục với dòng máy pin khủng và thiết bị gập mới

Song song với phiên bản Pro, HONOR cũng đang hoàn thiện ba mẫu máy khác để phủ kín các phân khúc người dùng đặc thù. Đáng chú ý là một sản phẩm thuộc dòng X-series tập trung vào thời lượng pin với dung lượng được đồn đoán lên tới 12.000 mAh, kết hợp cùng màn hình kích thước lớn 7 inch phục vụ cho nhu cầu làm việc và giải trí liên tục dài ngày.

HONOR 700 Pro sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới

Ngoài ra, danh mục sản phẩm sắp ra mắt còn có một thiết bị màn hình gập sở hữu tỷ lệ bề ngang rộng hơn tiêu chuẩn thông thường, cùng một mẫu smartphone dạng thanh truyền thống với màn hình mở rộng lấy cảm hứng từ phong cách Huawei Pura X View.

Mẫu thiết bị rò rỉ Đặc điểm công nghệ cốt lõi Định hướng trải nghiệm HONOR 700 Pro Màn hình phụ mặt lưng, camera chính 200MP Chụp ảnh chuyên sâu, hỗ trợ tương tác nhanh HONOR X-series mới Màn hình 7 inch, pin dung lượng 12.000 mAh Thời lượng sử dụng cường độ cao liên tục Thiết bị màn gập mới Khung thân tỷ lệ bề ngang rộng hơn chuẩn thường Không gian hiển thị đa nhiệm tối ưu Smartphone dạng thanh mới Màn hình thiết kế rộng tương tự Huawei Pura X View Trải nghiệm hiển thị nội dung toàn diện

Toàn bộ bốn thiết bị di động mới của HONOR dự kiến sẽ được công bố chính thức vào giai đoạn cuối năm nay, đánh dấu bước tiến công nghệ đáng chú ý nhằm tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường smartphone.