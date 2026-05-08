Chi tiết kiến trúc A20 Pro 2nm và loạt nâng cấp kỹ thuật trên iPhone 18 Pro Max Thế hệ iPhone 18 Pro Max đánh dấu bước tiến phần cứng với chip A20 Pro 2nm, viên pin 5.567 mAh, camera khẩu độ biến thiên cùng kết nối 5G vệ tinh.

Dù còn gần hai tháng trước thời điểm công bố chính thức, các thông số kỹ thuật chi tiết về bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã được hé lộ. Mẫu flagship mới nhất của Apple thể hiện sự thay đổi quan trọng về cấu trúc phần cứng, từ vi xử lý tiến trình 2nm, thiết kế đóng gói chip mới, cho đến giải pháp cảm biến máy ảnh hợp tác cùng Samsung và công nghệ kết nối vệ tinh toàn diện.

Thiết kế tối ưu dung lượng pin và công nghệ màn hình LTPO+

Bộ đôi flagship duy trì kích thước màn hình lần lượt là 6,3 inch trên bản Pro và 6,9 inch trên bản Pro Max, sử dụng ngôn ngữ thiết kế tổng thể tương tự thế hệ tiền nhiệm với cụm ba camera đặt trong mô-đun hình tam giác. Tuy nhiên, sự thay đổi nằm ở quy trình gia công bề mặt. Bằng việc cải tiến kỹ thuật lắp ráp kính, khoảng cách về màu sắc giữa khung nhôm và lớp Ceramic Shield 2 đã được triệt tiêu, tạo ra mặt lưng liền mạch thay vì phối hai tông màu như trước.

Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, để tăng dung lượng lưu trữ năng lượng, iPhone 18 Pro Max được thiết kế dày hơn và có trọng lượng đạt khoảng 243g. Theo hồ sơ đăng ký chứng nhận, viên pin của phiên bản Pro Max đạt mức 5.391 mAh tại thị trường Trung Quốc và 5.567 mAh tại thị trường Mỹ (tăng gần 500 mAh so với thế hệ trước). Trong khi đó, bản iPhone 18 Pro sở hữu viên pin khoảng 4.056 mAh (Trung Quốc) và 4.288 mAh (Mỹ).

Hỗ trợ cho thời lượng pin là tấm nền màn hình LTPO+ thế hệ mới do Samsung Display và LG Display cung cấp. Màn hình này cải thiện khả năng điều tiết ánh sáng OLED theo môi trường thực tế, giúp tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn.

Vi xử lý A20 Pro 2nm và kiến trúc đóng gói chip WMCM

Trọng tâm sức mạnh của iPhone 18 Pro Max nằm ở chip A20 Pro, bộ vi xử lý thương mại đầu tiên sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC. So với vi xử lý A19 Pro (3nm), chip A20 Pro mang lại hiệu năng cao hơn 15% và giảm tiêu thụ điện năng tới 30%.

Điểm khác biệt quan trọng về mặt kỹ thuật nằm ở công nghệ đóng gói WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module) được TSMC áp dụng. Phương pháp này cho phép tích hợp trực tiếp bộ nhớ RAM lên cùng một đế chip với CPU, GPU và Neural Engine. Việc thu ngắn khoảng cách vật lý giữa bộ nhớ và các nhân xử lý giúp giảm đáng kể độ trễ truyền tải, mở rộng băng thông cho các tác vụ xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) và tối ưu hóa điện năng.

Đột phá camera Fusion 48MP với cơ chế khẩu độ biến thiên

Về hệ thống quang học, Apple lần đầu tiên hợp tác với Samsung để trang bị cảm biến ảnh 3 lớp hoàn toàn mới, thay thế cấu trúc cảm biến truyền thống từ Sony. Cảm biến mới cung cấp tốc độ phản hồi nhanh hơn, kiểm soát độ nhiễu tốt hơn và mở rộng dải tương phản động (dynamic range).

Đặc biệt, camera Fusion 48MP trên dòng Pro được trang bị cơ chế khẩu độ biến thiên tương tự các dòng máy ảnh DSLR, thay vì sử dụng khẩu độ cố định f/1.78. Kỹ thuật này cho phép thay đổi độ mở ống kính linh hoạt, giúp người dùng chủ động kiểm soát độ sâu trường ảnh để tạo hiệu ứng xóa phông tự nhiên hoặc tối ưu độ sắc nét khi chụp toàn cảnh.

Kết nối 5G vệ tinh, tinh chỉnh phần cứng và hệ điều hành iOS 27

Ở mảng kết nối, iPhone 18 Pro Max mở rộng khả năng truy cập mạng 5G qua vệ tinh. Thay vì chỉ phục vụ cho tính năng liên lạc khẩn cấp, hệ thống mới cho phép kết nối Internet toàn diện ngay cả ở những khu vực không có sóng di động mặt đất.

Về các chi tiết phần cứng khác, diện tích cụm Dynamic Island được thu nhỏ khoảng 35%, rút ngắn chiều dài từ 20,7mm xuống còn 13,5mm do công nghệ Face ID ẩn dưới màn hình chưa đủ điều kiện thương mại hóa. Nút Camera Control được đơn giản hóa cấu trúc khi loại bỏ cảm ứng điện dung, chỉ duy trì cảm biến lực nhằm giảm rủi ro hỏng hóc và chi phí sửa chữa.

Thiết bị xuất xưởng cùng hệ điều hành iOS 27 với sự nâng cấp toàn diện của Siri AI. Trợ lý ảo mới tích hợp khả năng hiểu ngữ cảnh cá nhân, phân tích trực tiếp nội dung trên màn hình, truy xuất dữ liệu Internet theo thời gian thực và hỗ trợ các công cụ soạn thảo văn bản thông minh.