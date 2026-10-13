Chi tiết kỹ thuật OPPO A7 Pro 5G: Pin 8000mAh và khả năng kháng nước chuẩn IP69K bền bỉ OPPO A7 Pro 5G gây chú ý nhờ trang bị viên pin 8000mAh bền bỉ 6 năm, sạc ngược 10W, màn hình AMOLED 120Hz cùng độ bền chuẩn quân đội kháng nước bụi IP69K.

OPPO A7 Pro 5G là mẫu điện thoại thông minh vừa chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam, đánh dấu hướng đi tập trung vào tính thực dụng của dòng A Series. Thay vì chỉ chạy đua về cấu hình vi xử lý đơn thuần, thiết bị hướng trực tiếp đến độ bền cơ học và dung lượng pin dài ngày nhằm giải quyết bài toán vận hành liên tục cho người dùng thường xuyên di chuyển ngoài trời.

OPPO A7 Pro 5G vừa được giới thiệu tại thị trường Việt Nam

Công nghệ pin 8000mAh và khả năng sạc ngược 10W

Trọng tâm kỹ thuật đáng chú ý nhất trên máy là viên pin dung lượng lên tới 8000mAh. Theo công bố kỹ thuật, viên pin này duy trì được trên 80% dung lượng sau 2000 chu kỳ sạc xả liên tục, tương đương khoảng 6 năm sử dụng tiêu chuẩn mà không gặp hiện tượng chai pin nghiêm trọng.

Hệ thống năng lượng của máy đi kèm công nghệ sạc nhanh 45W, giúp rút ngắn thời gian nạp lại năng lượng cho khối pin lớn. Bên cạnh đó, thiết bị còn hỗ trợ tính năng sạc ngược có dây với công suất đạt mức 10W, cho phép máy đóng vai trò như một trạm sạc dự phòng để cấp điện cho các phụ kiện ngoại vi như tai nghe không dây, đồng hồ thông minh hoặc điện thoại phụ trong tình huống khẩn cấp.

Điện thoại OPPO có dung lượng pin khủng

Cấu trúc gia cố cơ học và tiêu chuẩn kháng chất lỏng IP69K

Để hoàn thiện mục tiêu tăng cường độ bền, thân máy được gia công bằng khung viền nguyên khối kết hợp lớp bảo vệ linh kiện bên trong sử dụng keo và xốp hấp thụ lực chuyên dụng. Kết cấu này giúp máy đạt chứng nhận độ bền tiêu chuẩn quân đội về khả năng chống chịu va đập cơ học trong môi trường khắc nghiệt.

OPPO A7 Pro 5G có độ bền đạt chuẩn quân đội

Về khả năng bảo vệ trước chất lỏng và bụi bẩn, OPPO A7 Pro 5G đạt đồng thời các cấp độ bảo vệ gồm IP66, IP68, IP69 và tiêu chuẩn áp lực cao IP69K. Đi kèm với đó là thuật toán cảm ứng kháng mưa, giúp màn hình nhận diện chính xác thao tác vuốt chạm của người dùng ngay cả khi bề mặt kính dính nước hoặc tay đang ẩm ướt.

Khả năng hiển thị và thông số phần cứng

Mặt trước của máy trang bị tấm nền AMOLED kích thước 6.57 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz mang lại độ mượt mà khi thao tác. Màn hình này có khả năng đạt độ sáng tối đa 1400 nits, đảm bảo khả năng hiển thị rõ ràng thông tin dưới điều kiện ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp.

Hệ thống quang học bao gồm camera selfie 50MP ở mặt trước, trong khi cụm camera sau gồm cảm biến chính 50MP kết hợp cảm biến phụ 2MP. Thiết bị tích hợp đầy đủ các chuẩn kết nối hiện đại gồm mạng 5G, Wi-Fi băng tần kép 2.4G/5G, Bluetooth 5.4 BLE và kết nối không tiếp xúc NFC.

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình AMOLED 6.57 inch, 120Hz, độ sáng tối đa 1400 nits Dung lượng pin & Sạc 8000mAh, sạc nhanh 45W, sạc ngược có dây 10W Độ bền & Bảo vệ Chuẩn quân đội, kháng nước bụi IP66/IP68/IP69/IP69K, cảm ứng kháng mưa Hệ thống camera Trước 50MP / Sau 50MP + 2MP Bộ nhớ 6GB RAM / 256GB bộ nhớ trong Kết nối 5G, Wi-Fi 2.4G/5G, Bluetooth 5.4 BLE, NFC

Sự kết hợp giữa kết cấu chống chịu va đập, tiêu chuẩn kháng nước bụi toàn diện và nguồn pin 8000mAh giúp sản phẩm đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động liên tục trong môi trường khắc nghiệt.