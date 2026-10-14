Chi tiết màn hình thông minh Apple HomeView: Trợ lý Siri AI cùng khả năng nhận diện 6 người Apple HomeView sở hữu màn hình 7 inch, tích hợp trợ lý ảo Siri AI, hỗ trợ nhận diện khuôn mặt từng thành viên và quản lý hệ sinh thái nhà thông minh toàn diện.

Apple vừa chính thức mở rộng danh mục thiết bị gia đình bằng việc trình làng Apple HomeView – màn hình thông minh kích thước 7 inch được thiết kế chuyên biệt để quản lý nhà thông minh, liên lạc và đáp ứng các nhu cầu giải trí trong không gian sống.

Thiết kế công thái học và khả năng thích ứng môi trường

Về mặt phần cứng, Apple HomeView được cấu thành từ màn hình cảm ứng 7 inch gắn kết với phần chân đế loa hình vòm thông qua một khớp nối bằng thép không gỉ chắc chắn. Cấu trúc cơ học này mang lại khả năng tùy chỉnh linh hoạt góc nghiêng, giúp tối ưu góc nhìn cho người dùng khi đặt trên bàn ăn, kệ bếp hay bàn làm việc.

Sản phẩm cung cấp 4 tùy chọn màu sắc gồm Bạc, Xám không gian, Hồng và Starlight. Bên cạnh phiên bản để bàn truyền thống, Apple còn giới thiệu biến thể treo tường với hai màu Bạc và Xám không gian, hỗ trợ ba chuẩn giá đỡ chuyên dụng do đối tác Schneider Home sản xuất.

Màn hình của thiết bị tích hợp cảm biến đo quang thông môi trường để tự động tinh chỉnh độ sáng hiển thị, hạn chế tối đa cảm giác chói mắt khi đặt ở đầu giường ngủ ban đêm. Đáng chú ý, giao diện hiển thị của máy có khả năng chuyển đổi theo cự ly thực tế: chuyển sang dạng thẻ thông tin tối giản cỡ lớn khi người dùng đứng ở khoảng cách xa và hiển thị chi tiết khi tiến lại gần.

Công nghệ nhận diện khuôn mặt và bảo mật đa tầng

Khả năng cá nhân hóa dựa trên thị giác máy tính là điểm nhấn kỹ thuật quan trọng trên HomeView. Thiết bị hỗ trợ lưu trữ hồ sơ độc lập cho tối đa 6 thành viên trong một gia đình. Khi phát hiện một người tiếp cận, hệ thống tự động tải giao diện màn hình chính, danh sách widget và ứng dụng tương ứng với thói quen của người đó.

Nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu cá nhân, các nội dung mang tính nhạy cảm như lịch biểu riêng tư hay hộp thư tin nhắn chỉ hiển thị khi đáp ứng đủ hai điều kiện xác thực: HomeView đối soát chính xác khuôn mặt và chiếc iPhone hoặc iPad của thành viên đó đang hiện diện ở cự ly gần trong trạng thái đã mở khóa. Đối với các tài nguyên sinh hoạt chung như album kỷ niệm hay danh sách phát nhạc gia đình, giao diện vẫn duy trì khả năng truy cập tự do cho mọi thành viên và khách đến nhà.

Hạ tầng Siri AI và tính năng tiếp nối hệ sinh thái

HomeView vận hành trên nền tảng Siri AI cải tiến, sở hữu kho tri thức sâu rộng và năng lực xử lý ngôn ngữ tự nhiên vượt trội. Nhờ liên kết trực tiếp với các thiết bị trong hệ sinh thái tương thích Apple Intelligence, trợ lý ảo này có thể truy xuất dữ liệu từ Tin nhắn, Lịch và Apple Music để đưa ra phản hồi chính xác theo ngữ cảnh từng người.

Hơn nữa, một phiên tương tác hay truy vấn đang dang dở trên HomeView có thể được đồng bộ và tiếp tục liền mạch trên các thiết bị khác như iPhone, iPad, máy Mac, Apple Watch hoặc Apple Vision Pro. Hiện tại, Siri AI trên thiết bị đang hoạt động dưới dạng thử nghiệm (beta) và áp dụng ngôn ngữ tiếng Anh.

Trung tâm kiểm soát thiết bị ngoại vi và an ninh

Thiết bị đóng vai trò trạm chỉ huy trung tâm cho ngôi nhà với nhiều tiện ích thực tế:

Giải trí và gọi video: Hỗ trợ phát nhạc Apple Music kèm lời đồng bộ, xem nội dung Apple TV, nghe Podcast và đàm thoại FaceTime với camera tự động cân chỉnh khung hình theo chuyển động chủ thể. Người dùng có thể chuyển tiếp nhạc từ iPhone sang HomeView bằng cách đưa điện thoại lại gần.

Hỗ trợ phát nhạc Apple Music kèm lời đồng bộ, xem nội dung Apple TV, nghe Podcast và đàm thoại FaceTime với camera tự động cân chỉnh khung hình theo chuyển động chủ thể. Người dùng có thể chuyển tiếp nhạc từ iPhone sang HomeView bằng cách đưa điện thoại lại gần. Liên lạc nội bộ (Intercom): Hỗ trợ truyền phát tin nhắn thoại tức thì tới một phòng cụ thể hoặc toàn bộ ngôi nhà.

Hỗ trợ truyền phát tin nhắn thoại tức thì tới một phòng cụ thể hoặc toàn bộ ngôi nhà. Hỗ trợ nội trợ: Thuật toán tự bóc tách và chuyển đổi các công thức nấu ăn từ trang web thành quy trình từng bước, kết hợp đặt nhiều mốc hẹn giờ bằng lệnh thoại.

Thuật toán tự bóc tách và chuyển đổi các công thức nấu ăn từ trang web thành quy trình từng bước, kết hợp đặt nhiều mốc hẹn giờ bằng lệnh thoại. Điều khiển Smart Home: Quản lý hệ thống đèn chiếu sáng, nhiệt độ điều hòa, rèm tự động, khóa cửa và hiển thị đồng thời luồng trực tiếp từ tối đa 9 camera an ninh.

Khi liên kết với gói dịch vụ iCloud+, hệ thống an ninh HomeView còn có thể phân loại người, vật nuôi, bưu kiện hoặc phương tiện qua lại trước cửa nhà. Thiết bị cũng liên tục phân tích âm học để phát hiện tiếng còi báo cháy hoặc chuông cảnh báo khí CO, từ đó lập tức gửi thông báo khẩn cấp đến iPhone, iPad hoặc Apple Watch.

Thông số kỹ thuật và phân phối

Bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật chính của Apple HomeView:

Thông số Chi tiết công bố Màn hình 7 inch, cảm ứng, thích ứng khoảng cách và ánh sáng Kiểu dáng Bản để bàn chân đế vòm; bản treo tường (đối tác Schneider Home) Màu sắc Bạc, Xám không gian, Hồng, Starlight (treo tường có Bạc, Xám) Trí tuệ nhân tạo Siri AI (bản beta, hỗ trợ tiếng Anh) Nhận diện cá nhân Tối đa 6 hồ sơ qua khuôn mặt kết hợp thiết bị gần kề Mức giá niêm yết 299 USD (khoảng 7,9 triệu đồng)

Apple HomeView có giá niêm yết 299 USD (khoảng 7,9 triệu đồng) áp dụng cho cả bản để bàn lẫn treo tường. Thiết bị bắt đầu nhận đặt cược từ ngày 13/10/2026 và chính thức giao hàng từ ngày 13/11/2026 tại các quốc gia gồm Mỹ, Anh, Canada, Úc, New Zealand và Ấn Độ. Thị trường Singapore mở bán từ 15/10/2026, trong khi Nam Phi phân phối qua các đại lý ủy quyền.

Đáng lưu ý, do các vướng mắc về mặt pháp lý ngăn cản Siri AI triển khai trên iOS tại Liên minh Châu Âu (EU), HomeView sẽ không có mặt tại thị trường này. Đối với thị trường Việt Nam, Apple hiện vẫn chưa công bố kế hoạch phát hành chính thức sản phẩm.