Chi tiết POCO C95 Pro: Pin 7.500mAh, sạc ngược 22.5W và màn hình 120Hz giá từ 5,89 triệu POCO C95 Pro tạo dấu ấn với viên pin 7.500mAh hỗ trợ sạc ngược 22.5W, vi xử lý Helio G91-Ultra cùng màn hình 6.9 inch 120Hz trong phân khúc giá phổ thông.

POCO, thương hiệu con của Xiaomi, vừa chính thức mở rộng dải sản phẩm giá rẻ với mẫu điện thoại POCO C95 Pro tại thị trường Singapore và nhanh chóng được giới thiệu đến người dùng Việt Nam. Thiết bị gây ấn tượng khi dung hòa giữa thời lượng pin vượt trội, độ bền phần cứng và trải nghiệm hiển thị tốc độ cao trong tầm giá phổ thông.

Không gian hiển thị 6.9 inch tối ưu tần số quét thích ứng 120Hz

POCO C95 Pro được trang bị màn hình kích thước lớn 6.9 inch với độ phân giải HD+ (1.600 x 720 pixel). Điểm nổi bật là khả năng hỗ trợ tần số quét thích ứng lên tới 120Hz kết hợp cùng tốc độ lấy mẫu cảm ứng 240Hz, giúp các thao tác chuyển cảnh và phản hồi vuốt chạm diễn ra mượt mà.

POCO C95 Pro ra mắt với màn hình 120Hz mượt mà

Độ sáng màn hình đạt mức tối đa HBM 825 nits, hỗ trợ khả năng quan sát dưới điều kiện ánh sáng mạnh ngoài trời. Tấm nền này cũng đạt các chứng nhận an toàn thị giác từ TÜV Rheinland, bao gồm khả năng giảm ánh sáng xanh, chống hiện tượng nhấp nháy và tương thích với nhịp sinh học của người sử dụng.

Về độ bền, màn hình được bảo vệ bởi lớp kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i. Thân máy đạt chuẩn kháng bụi và nước bắn IP64, gia tăng sự an tâm cho người dùng trước các tác động thời tiết thường nhật.

Nền tảng phần cứng Helio G91-Ultra và hệ điều hành HyperOS 3

Trọng tâm hiệu năng của POCO C95 Pro đến từ vi xử lý MediaTek Helio G91-Ultra. Cấu hình máy cung cấp tùy chọn bộ nhớ RAM tối đa 8GB đi cùng bộ nhớ lưu trữ 256GB. Đáng chú ý, thiết bị hỗ trợ công nghệ mở rộng bộ nhớ RAM ảo thêm tối đa 16GB, nâng cao hiệu quả chạy đa nhiệm ứng dụng nền.

Điện thoại mới của POCO có cấu hình khá tốt

Về phần mềm, thiết bị được cài đặt sẵn giao diện HyperOS 3 vận hành trên nền tảng Android 16 ngay khi xuất xưởng. Hệ thống quang học tích hợp cảm biến chính 50 megapixel ở mặt sau và camera selfie 8 megapixel ở mặt trước, đi kèm tính năng quay video kép phục vụ nhu cầu ghi hình cơ bản.

Pin dung lượng 7.500mAh kiêm chức năng sạc dự phòng 22.5W

Yếu tố cấu hình nổi trội nhất trên POCO C95 Pro là khối pin dung lượng 7.500mAh. Theo dữ liệu công bố từ hãng, viên pin này đủ năng lượng để duy trì phát video liên tục đến 28 giờ hoặc phát nhạc lên tới 91 giờ trước khi cần nạp lại.

POCO C95 có viên pin khủng

Máy tích hợp công nghệ sạc nhanh công suất 45W, đồng thời hỗ trợ tính năng sạc ngược có dây với công suất 22.5W, cho phép nạp pin trực tiếp cho các phụ kiện hoặc thiết bị di động khác. Ngoài ra, sản phẩm vẫn duy trì các cổng kết nối tiện ích như loa kép stereo, jack tai nghe 3.5mm, kết nối Bluetooth 5.4 và giao tiếp NFC.

Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật POCO C95 Pro

Thông số Chi tiết Màn hình 6.9 inch HD+ (1.600 x 720), 120Hz, 825 nits HBM, Gorilla Glass 7i Vi xử lý MediaTek Helio G91-Ultra Bộ nhớ RAM tối đa 8GB (+16GB RAM ảo), ROM tối đa 256GB Hệ điều hành HyperOS 3 (Android 16) Camera Sau: 50MP | Trước: 8MP Dung lượng pin 7.500mAh, sạc nhanh 45W, sạc ngược 22.5W Độ bền Kháng bụi, nước chuẩn IP64 Kết nối khác Loa stereo, jack 3.5mm, Bluetooth 5.4, NFC

Tại thị trường Việt Nam, phiên bản POCO C95 Pro cấu hình 6GB RAM kết hợp 128GB bộ nhớ trong có mức giá niêm yết chính thức là 6.490.000 đồng, đi kèm ưu đãi mở bán giảm còn 5.890.000 đồng.