Chi tiết quy trình bảo hành robot hút bụi Xiaomi 2026: Hỗ trợ tận nhà, xử lý chuyên nghiệp Chính sách bảo hành mới của Xiaomi năm 2026 tập trung vào dịch vụ hỗ trợ từ xa và thu gom sản phẩm tận nơi, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và đảm bảo quyền lợi tối đa.

Xiaomi vừa cập nhật chính sách hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành cho các dòng robot hút bụi trong năm 2026. Điểm mấu chốt của quy trình mới là tối ưu hóa trải nghiệm người dùng thông qua hệ thống thu gom tại nhà, loại bỏ sự bất tiện khi khách hàng phải tự mang thiết bị nặng nề đến trung tâm bảo hành.

Điều kiện và thời hạn bảo hành robot hút bụi Xiaomi

Để đảm bảo quyền lợi, người dùng cần nắm rõ các quy định về thời gian và điều kiện áp dụng đối với các lỗi kỹ thuật phát sinh từ vật liệu hoặc thiết kế phần cứng ban đầu.

Thành phần sản phẩm Thời hạn bảo hành Thiết bị chính (thân robot) 12 tháng (1 năm) Phụ kiện đi kèm 06 tháng

Lưu ý quan trọng: Chính sách bảo hành chỉ áp dụng cho sản phẩm phân phối chính thức tại Việt Nam. Khách hàng cần giữ hóa đơn tài chính gốc từ cửa hàng hoặc đại lý bán lẻ để làm căn cứ đối chiếu. Trước khi gửi máy đi sửa chữa, người dùng nên chủ động sao lưu hoặc xóa các dữ liệu cá nhân, vì Xiaomi sẽ không chịu trách nhiệm về mất mát dữ liệu trong quá trình can thiệp kỹ thuật.

Các trường hợp bị từ chối bảo hành

Hệ thống bảo hành ủy quyền của Xiaomi sẽ từ chối xử lý miễn phí trong các tình huống sau:

Sản phẩm đã hết thời hạn bảo hành theo quy định.

Số Serial, số IMEI hoặc tem niêm phong bị rách, mờ, hoặc có dấu hiệu tẩy xóa, giả mạo.

Hư hỏng do tác động ngoại lực (va chạm, rơi vỡ) hoặc chất lỏng xâm nhập vào bên trong máy.

Sản phẩm đã được sửa chữa tại những nơi không thuộc hệ thống ủy quyền của hãng.

Sử dụng trong môi trường khắc nghiệt, không đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

Quy trình bảo hành 4 bước hiện đại

Thay vì quy trình truyền thống gây mất thời gian, hệ thống mới giúp người dùng kết nối trực tiếp với đội ngũ kỹ thuật thông qua 4 bước chuẩn hóa:

Bước 1: Hỗ trợ kỹ thuật từ xa (Remote Support)

Khi gặp sự cố, khách hàng liên hệ hotline 1800.400.410 (hoạt động từ 09:00 - 20:00, thứ 2 đến thứ 7). Kỹ thuật viên sẽ hướng dẫn xử lý qua tin nhắn, hình ảnh hoặc video call. Nếu lỗi phần mềm đơn giản, yêu cầu sẽ được đóng ngay tại bước này.

Bước 2: Thu gom và vận chuyển tận nơi (Pickup & Shipping)

Trong trường hợp cần can thiệp phần cứng, Trung tâm Bảo hành (TTBH) sẽ tạo đơn vận chuyển. Đơn vị chuyển phát sẽ đến tận nhà khách hàng để tiếp nhận sản phẩm và chuyển về trung tâm gần nhất.

Quy trình bảo hành robot hút bụi Xiaomi

Bước 3: Kiểm định và sửa chữa chuyên sâu

Tại TTBH, các chuyên gia sẽ đánh giá tình trạng thực tế:

Trong bảo hành: Sửa chữa và thay thế linh kiện hoàn toàn miễn phí.

Sửa chữa và thay thế linh kiện hoàn toàn miễn phí. Ngoài bảo hành: Khách hàng sẽ nhận báo giá sửa chữa. Nếu đồng ý, khách hàng thanh toán chi phí linh kiện và được miễn phí vận chuyển trả máy. Nếu không đồng ý, khách hàng chỉ cần thanh toán phí vận chuyển.

Bước 4: Hoàn trả sản phẩm

Sau khi hoàn tất sửa chữa và kiểm định chất lượng, robot sẽ được đóng gói và giao trả về đúng địa chỉ của khách hàng để tiếp tục sử dụng.

Sự cải tiến trong quy trình bảo hành năm 2026 cho thấy cam kết của Xiaomi trong việc nâng cao dịch vụ hậu mãi, giúp người dùng an tâm hơn khi sở hữu các dòng robot hút bụi công nghệ cao tại các hệ thống bán lẻ như CellphoneS.