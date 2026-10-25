Chi tiết sạc dự phòng OPPO 10000mAh 22.5W: Tích hợp sẵn cáp Type-C giá chỉ 598 ngàn đồng Mẫu sạc dự phòng OPPO 22.5W Power Bank 10000 sở hữu dây cáp USB-C gắn liền tiện dụng, hỗ trợ đa giao thức sạc nhanh và khả năng cấp nguồn cùng lúc 3 thiết bị.

Cùng với sự xuất hiện của dòng điện thoại Find X10 series và tai nghe không dây Enco X4 tại thị trường Ấn Độ, OPPO đã chính thức giới thiệu mẫu phụ kiện mới mang tên OPPO 22.5W Power Bank 10000 with Built-in Cable. Thiết bị hướng đến việc tối ưu hóa tính tiện dụng cho người dùng thường xuyên di chuyển nhờ dây cáp sạc gắn cố định trên thân máy.

OPPO ra mắt sạc dự phòng 10000 mAh mới

Thiết kế công thái học tích hợp dây cáp bện tiện lợi

Trở ngại lớn nhất của người dùng khi sử dụng pin sạc dự phòng truyền thống là việc dễ để quên hoặc thất lạc cáp kết nối. OPPO đã giải quyết vấn đề này bằng việc tích hợp sẵn một đoạn cáp chuẩn USB-C sang USB-C dạng bện dài 150mm ngay trên thân sản phẩm. Cấu trúc cáp bện chắc chắn này không chỉ hỗ trợ sạc nhanh mà còn đóng vai trò như một chiếc quai xách tiện dụng khi cầm nắm hoặc móc vào ba lô.

Sản phẩm có tông màu Đen chủ đạo với kích thước nhỏ gọn 110.8 x 70 x 15.9mm và trọng lượng khoảng 185g. Nhờ các chỉ số vật lý tối ưu, thiết bị hoàn toàn đáp ứng các quy định an toàn hàng không đối với hành lý xách tay và ký gửi, giúp người dùng an tâm mang theo trong các chuyến bay dài.

Hiệu năng nạp xả và khả năng cấp nguồn đồng thời

Về mặt kỹ thuật, viên pin dự phòng của OPPO sở hữu dung lượng danh định 10,000mAh với dung lượng định mức đạt 5,600mAh (ở mức điện áp 5V/3A), tương đương năng lượng 37Wh. Theo dữ liệu công bố từ hãng, mức năng lượng này có thể sạc đầy iPhone 16 khoảng hai lần trong điều kiện tiêu chuẩn.

Sản phẩm có thể sạc đồng thời cho 3 thiết bị

Hệ thống cổng kết nối bao gồm đoạn cáp USB-C tích hợp, một cổng USB-C độc lập và một cổng USB-A. Nhờ đó, thiết bị cho phép cấp nguồn đồng thời cho 3 thiết bị cùng lúc. Công suất đầu ra tối đa đạt 22.5W, trong khi cổng đầu vào nhận dòng sạc tối đa 20W để tái nạp năng lượng nhanh chóng cho chính pin sạc. Bên cạnh đó, phụ kiện còn tích hợp chế độ dòng điện thấp (Low Current Mode) an toàn cho đồng hồ thông minh, tai nghe true wireless và dải 4 đèn LED giúp theo dõi dung lượng pin trực quan.

Khả năng tương thích giao thức và hệ thống an toàn đa lớp

Một điểm cộng kỹ thuật lớn trên mẫu sạc dự phòng này là khả năng hỗ trợ phổ rộng các tiêu chuẩn sạc nhanh hiện hành, bao gồm USB Power Delivery (PD), Programmable Power Supply (PPS), Quick Charge (QC), Universal Fast Charging Standard (UFCS) và chuẩn sạc riêng VOOC của OPPO. Nhờ vậy, thiết bị có thể cung cấp nguồn điện ổn định cho nhiều dòng máy tính bảng, điện thoại thông minh khác nhau, bao gồm cả mẫu tablet OPPO Pad Mini.

Sản phẩm hỗ trợ đa chuẩn sạc

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của OPPO 22.5W Power Bank 10000 with Built-in Cable:

Thông số Chi tiết kỹ thuật Dung lượng pin 10,000mAh (37Wh), định mức 5,600mAh (5V/3A) Công suất đầu ra tối đa 22.5W Công suất đầu vào tối đa 20W Cổng kết nối Dây cáp USB-C liền (150mm), 1 cổng USB-C, 1 cổng USB-A Giao thức sạc nhanh PD, PPS, QC, UFCS, VOOC Kích thước & Trọng lượng 110.8 x 70 x 15.9mm, 185g

Để đảm bảo tuổi thọ thiết bị và an toàn cho người dùng, OPPO đã trang bị hệ thống kiểm soát an toàn toàn diện gồm bảo vệ quá áp, chống quá dòng, kiểm soát quá nhiệt, chống đoản mạch, ngăn ngừa sạc quá mức, xả tĩnh điện, triệt tiêu xung điện áp đột ngột và cảm biến tự động nhận diện cáp kết nối. Tại Ấn Độ, sản phẩm có giá bán niêm yết là 2,199 Rupee (tương đương khoảng 598 ngàn đồng).