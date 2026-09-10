Chi tiết tai nghe CORSAIR HS80 v2 MAX WIRELESS: Màng loa phi Newton và pin 110 giờ ấn tượng Mẫu tai nghe CORSAIR HS80 v2 MAX WIRELESS sở hữu màng loa phi Newton 50mm, kết nối không dây kép tiện lợi và pin hoạt động bền bỉ lên đến 110 giờ liên tục.

Thương hiệu thiết bị chơi game CORSAIR vừa chính thức giới thiệu mẫu tai nghe cao cấp HS80 v2 MAX WIRELESS với mức giá niêm yết 5.605 triệu đồng. Là phiên bản kế nhiệm trực tiếp của dòng HS80 trứ danh, thiết bị hướng tới các game thủ chuyên nghiệp và những người dùng đòi hỏi khắt khe về độ chính xác âm thanh trong các tựa game thi đấu đỉnh cao.

Cơ chế hoạt động của củ loa đa tầng phi Newton 50mm

Trong các trận đấu thể thao điện tử thuộc thể loại bắn súng hay hành động nhịp độ nhanh, việc định vị chính xác những tín hiệu âm thanh nhỏ như tiếng chân di chuyển, tiếng thay đạn hay mở chốt lựu đạn quyết định phần lớn cục diện trận đấu. Vấn đề cố hữu trên nhiều tai nghe truyền thống là sau khi phát ra các dải âm có biên độ lớn như tiếng nổ hoặc tiếng súng, màng loa thường gặp hiện tượng rung dư thừa kéo dài. Tình trạng này làm nhòe và lấn át các chi tiết âm thanh nhỏ xuất hiện ngay sau đó.

Để xử lý triệt để bài toán vật lý này, CORSAIR trang bị cho HS80 v2 MAX WIRELESS cụm driver đa tầng phi Newton với đường kính 50mm. Đặc tính cơ học của vật liệu phi Newton cho phép màng loa hấp thụ xung chấn nhanh chóng và triệt tiêu dao động thừa gần như tức thì sau khi tái tạo các xung âm thanh mạnh. Nhờ cấu trúc này, dải âm cao và trung giữ được độ trong trẻo sắc nét, trong khi dải trầm vẫn bảo đảm lực đánh chắc chắn mà không lấn át các dải tần khác.

Bên cạnh đó, khi kết nối trên hệ thống PC, tai nghe kích hoạt công nghệ âm thanh không gian Dolby Atmos thông qua ứng dụng Dolby Access. Hệ thống này giả lập môi trường âm vòm ba chiều chuẩn xác, giúp người chơi phán đoán được khoảng cách cũng như phương vị trên cao, phía sau hay dưới thấp một cách trực quan.

Microphone 10mm chuẩn phát thanh kết hợp thuật toán lọc ồn AI

Chất lượng giao tiếp đàm thoại giữa các thành viên trong đội được nâng cấp thông qua microphone kích thước 10mm đạt tiêu chuẩn phát thanh. Microphone được tinh chỉnh để thu giọng nói tự nhiên, tích hợp màng lọc vật lý nhằm giảm thiểu hiện tượng méo tiếng và tạp âm do luồng hơi thở tạo ra. Người dùng có thể nhanh chóng ngắt tín hiệu thu âm bằng thao tác gạt ngược cần mic lên trên.

Đặc biệt, đối với các máy tính sử dụng card đồ họa NVIDIA GeForce RTX tương thích, hệ thống có thể kích hoạt tính năng NVIDIA Broadcast tích hợp ngay bên trong phần mềm CORSAIR iCUE. Thuật toán trí tuệ nhân tạo sẽ phân tích luồng âm và triệt tiêu hoàn toàn tiếng gõ phím cơ, tiếng quạt tản nhiệt hoặc âm thanh môi trường xung quanh, giữ cho kênh đàm thoại luôn tách bạch.

Thiết kế khung nhôm công thái học và kết nối không dây kép

Về kết cấu vật lý, CORSAIR HS80 v2 MAX WIRELESS có trọng lượng 370g với bộ khung bằng nhôm định hình cứng cáp, chịu lực tốt. Phần đệm tai làm từ mút hoạt tính bọc vải fabric thoáng khí, hạn chế tích tụ nhiệt ẩm khi đeo liên tục trong thời gian dài. Quai đeo dạng treo linh hoạt có khả năng tự điều chỉnh nhằm phân tán áp lực đồng đều, tránh gây tì đè lên đỉnh đầu.

Tai nghe hỗ trợ giao thức không dây kép hoạt động đồng thời gồm sóng 2.4GHz băng thông cao và Bluetooth. Nhờ tính năng này, người dùng có thể vừa nghe âm thanh từ trò chơi trên máy tính hay console, vừa ghép nối với điện thoại để nghe nhạc hoặc nhận cuộc gọi mà không cần thao tác chuyển kênh thủ công. Thiết bị vận hành tương thích với PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch và các thiết bị di động.

Bảng thông số kỹ thuật CORSAIR HS80 v2 MAX WIRELESS

Thông số Chi tiết kỹ thuật Kích thước driver 50mm chất liệu đa tầng phi Newton Định dạng âm thanh vòm Dolby Atmos (hỗ trợ trên PC qua Dolby Access) Kích thước microphone 10mm chuẩn phát thanh, gạt để tắt tiếng (Flip-to-mute) Thuật toán chống ồn NVIDIA Broadcast tích hợp qua phần mềm iCUE Trọng lượng 370g Chất liệu khung & đệm Khung nhôm, đệm mút hoạt tính bọc vải fabric Kết nối không dây 2.4GHz và Bluetooth (hỗ trợ đồng thời) Thời lượng pin tối đa Lên đến 110 giờ (2.4GHz tắt LED) / 130 giờ (Bluetooth tắt LED) Công nghệ sạc Cổng USB-C, sạc nhanh 15 phút dùng được 6 giờ

Thời lượng pin 110 giờ và khả năng tùy biến iCUE

Cải tiến đáng giá bậc nhất trên phiên bản HS80 v2 MAX WIRELESS nằm ở hiệu suất năng lượng. Thiết bị đạt thời gian hoạt động lên đến 110 giờ qua kết nối 2.4GHz không độ trễ khi tắt hệ thống đèn LED RGB. Nếu chuyển sang chế độ Bluetooth và tắt LED, mốc thời gian này có thể chạm ngưỡng 130 giờ. Khi bật đèn hiệu ứng RGB ở mức âm lượng 50%, tai nghe vẫn duy trì lần lượt 65 giờ qua sóng 2.4GHz và 80 giờ qua Bluetooth.

Công nghệ sạc nhanh thông qua cổng USB-C bổ sung thêm 6 giờ hoạt động chỉ với 15 phút cắm sạc. Trên củ tai nghe, hệ thống nút bấm vật lý gồm con lăn điều chỉnh âm lượng đa chức năng, nút nguồn và phím điều khiển Bluetooth được bố trí tối ưu cho thao tác bấm một chạm. Người dùng có thể khai thác thêm phần mềm CORSAIR iCUE để cân chỉnh bộ cân bằng âm thanh (EQ), lựa chọn hồ sơ âm thanh chuyên biệt và đồng bộ hóa hiệu ứng ánh sáng đèn LED với toàn bộ hệ sinh thái phần cứng.