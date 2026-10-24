Chi tiết tai nghe mở Redmi Clip Neo: Thiết kế kẹp tai siêu nhẹ 5.3g và driver dynamic 12mm Mẫu tai nghe kẹp tai Redmi Clip Neo sở hữu màng loa phủ kim cương 12mm, tùy chỉnh EQ 10 dải tần và thiết kế đối xứng linh hoạt không phân biệt bên đeo.

Thương hiệu Redmi vừa công bố những thông số kỹ thuật đầu tiên của mẫu tai nghe mở dạng kẹp mang tên Clip Neo. Thiết bị định hình xu hướng nghe nhạc ngoài trời với thiết kế mở (open-ear), hỗ trợ người dùng nhận biết tín hiệu từ môi trường xung quanh mà không gây bí tắc ống tai như các dòng tai nghe in-ear truyền thống.

Thiết kế công thái học dạng kẹp và trọng lượng siêu nhẹ

Redmi Clip Neo giải quyết vấn đề áp lực đeo trong thời gian dài nhờ cấu trúc uốn cong sinh học. Mỗi bên tai nghe đạt trọng lượng chỉ 5.3g cùng khoảng cách ngàm kẹp 3.4mm, giúp thiết bị cố định chắc chắn trên vành tai mà vẫn duy trì cảm giác thoải mái khi vận động mạnh hay làm việc suốt ngày dài.

Tai nghe sắp ra mắt của Xiaomi có trọng lượng khá nhẹ

Độ bền của khung kẹp được gia cố bởi phần lõi hợp kim titan nhớ hình có đường kính 0.6mm, cho phép co giãn linh hoạt theo từng kích cỡ vành tai mà không bị biến dạng. Toàn bộ các điểm tiếp xúc với da đều được phủ chất liệu silicone lỏng mềm mại. Đặc biệt, thiết bị sở hữu kiến trúc đối xứng thông minh, không phân biệt tai trái hay tai phải, giúp người dùng có thể nhét ngẫu nhiên vào hộp sạc theo bất kỳ chiều nào.

Cấu hình âm học màng loa 12mm và khả năng can thiệp EQ sâu

Để khắc phục hiện tượng suy hao dải âm trầm vốn là nhược điểm cố hữu của các dòng tai nghe open-ear, Redmi trang bị cho Clip Neo cụm driver động nam châm đôi kích thước 12mm. Bề mặt màng loa được phủ lớp carbon dạng kim cương nhằm tăng độ cứng vững cơ học, giảm độ méo tiếng khi dao động ở tần số cao.

Hệ thống xử lý âm thanh tích hợp thuật toán tăng cường âm trầm chuyên dụng, kết hợp cùng 4 bộ cân bằng âm thanh (EQ) mặc định. Đối với người dùng có yêu cầu khắt khe về chất âm, thiết bị cung cấp bảng điều khiển EQ tùy chỉnh lên đến 10 dải tần, cho phép cá nhân hóa từng phổ âm theo gu thưởng thức âm nhạc riêng biệt.

Teaser chính thức của Redmi Clip Neo

Bảng thông số kỹ thuật nổi bật của Redmi Clip Neo

Thông số Chi tiết kỹ thuật Kiểu dáng Tai nghe mở dạng kẹp (Open-ear Clip-on) Trọng lượng 5.3g mỗi bên tai Chất liệu khung Lõi titan nhớ hình 0.6mm, bọc silicone lỏng Kích thước driver 12mm nam châm đôi, màng phủ carbon dạng kim cương Xử lý âm thanh Thuật toán tăng trầm, 4 EQ mặc định, EQ tùy chỉnh 10 dải Tính năng đeo Không phân biệt trái/phải, sạc đa chiều Tùy chọn màu sắc Trắng ngọc trai (Pearl White), Đen huyền (Zero Black)

Sản phẩm chính thức trình làng vào ngày 27 tháng 10 cùng hệ sinh thái điện thoại K100. Redmi Clip Neo được định vị là thiết bị âm thanh dễ tiếp cận trong phân khúc tai nghe kẹp tai, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu nghe nhạc thoải mái kết hợp tương tác tự nhiên với môi trường xung quanh.