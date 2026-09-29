Chi tiết tai nghe Nothing Headphone (1) Pro: Cụm driver xMEMS, chống ồn 46dB và pin 68 giờ Nothing Headphone (1) Pro ra mắt với hệ thống ba driver cao cấp, hỗ trợ codec LDAC, công nghệ chống ồn thích ứng 46dB cùng thời lượng sử dụng bền bỉ tới 68 tiếng.

Thương hiệu Nothing vừa chính thức mở rộng danh mục thiết bị âm thanh cao cấp với sự xuất hiện của Nothing Headphone (1) Pro trên phạm vi toàn cầu. Là sản phẩm chụp tai thế hệ mới, thiết bị gây chú ý lớn khi sở hữu hệ thống ba driver tiên tiến kết hợp công nghệ màng loa thể rắn xMEMS, khả năng khử tiếng ồn thích ứng 46dB cùng thời lượng pin đạt tới 68 giờ.

Kiến trúc âm học ba driver và giải pháp màng loa xMEMS

Điểm đột phá kỹ thuật đáng kể nhất trên Nothing Headphone (1) Pro là việc tách bạch các dải tần thông qua cụm ba driver chuyên biệt thay vì một màng loa toàn dải truyền thống. Cấu hình này gồm một củ loa âm trầm đường kính 40mm phụ trách dải low-end, một driver dynamic kích thước 13 x 8mm tái tạo trung âm độ chính xác cao, và một driver thể rắn xMEMS kích thước siêu nhỏ 3.2 x 6.0 x 1.15mm dành riêng cho dải âm cao.

Nothing Headphone (1) Pro ra mắt

Việc ứng dụng công nghệ vi cơ điện tử xMEMS cho dải treble mang lại tốc độ phản hồi xung cực nhanh, độ méo tiếng siêu thấp và độ chi tiết sắc nét vượt trội so với màng loa dynamic thông thường. Về khả năng giải mã, tai nghe hỗ trợ chuẩn Hi-Res Audio toàn diện. Khi truyền phát không dây, codec LDAC cho phép truyền tải tín hiệu 24-bit/96kHz. Khi kết nối có dây, cổng USB-C hỗ trợ giải mã tín hiệu số lossless lên đến 24-bit/192kHz, trong khi cổng cắm 3.5mm tiếp nhận tín hiệu analog ở mức 24-bit/96kHz.

Hơn nữa, Nothing đã hợp tác cùng phòng thu Metropolis Studios để tinh chỉnh âm học chuyên sâu. Thiết bị tích hợp tính năng âm thanh không gian động kèm cảm biến theo dõi chuyển động đầu, cung cấp năm cấu hình âm thanh riêng biệt, bao gồm cấu hình Studio B mô phỏng trực tiếp âm trường phòng thu chuyên nghiệp.

Khả năng chống ồn chủ động 46dB và xử lý đàm thoại

Để tối ưu hiệu quả cách ly âm thanh, nhà sản xuất trang bị cho Headphone (1) Pro hệ thống chống ồn chủ động lai (Hybrid ANC) sử dụng tổng cộng 10 micro chuyên dụng. Cơ chế này đo đạc và triệt tiêu tạp âm môi trường theo thời gian thực với hiệu suất suy giảm âm thanh lên tới 46dB, đồng thời tự động điều chỉnh mức khử ồn theo môi trường xung quanh.

Tai nghe mới của Nothing có chất lượng âm thanh tuyệt vời

Bên cạnh chống ồn, tác vụ đàm thoại được xử lý riêng biệt bởi cụm bốn micro độc lập. Thuật toán mạng nén nơ-ron được áp dụng để phân tích và bóc tách giọng nói khỏi tạp âm xung quanh, giảm thiểu tác động của gió rít và tiếng ồn nền, đảm bảo chất lượng cuộc gọi rõ ràng trong nhiều điều kiện phức tạp.

Vật liệu hoàn thiện, chuẩn kết nối và thời lượng pin

Nothing Headphone (1) Pro có khối lượng 327 gram, cấu thành từ khung hợp kim titan và nhôm nhằm đảm bảo độ bền cơ học nhưng vẫn giữ trọng lượng hợp lý. Phần cúp tai có góc nghiêng tự nhiên 20 độ, giúp phân bố áp lực đều quanh vành tai khi đeo lâu. Khác với nhiều sản phẩm dùng bề mặt cảm ứng, tai nghe sử dụng cụm điều khiển vật lý gồm con lăn, lẫy gạt và nút bấm để tránh chạm nhầm, đồng thời đạt chuẩn kháng nước và bụi IP52.

Sản phẩm có thời lượng pin ấn tượng

Về kết nối, sản phẩm tích hợp chuẩn Bluetooth 6.1 tiên tiến, tương thích đầy đủ với các định dạng AAC, SBC, LDAC và LC3. Thiết bị hỗ trợ ghép nối nhanh Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, khả năng kết nối đồng thời hai thiết bị, chế độ độ trễ thấp cho giải trí và cảm biến quang học nhận diện trạng thái đeo.

Cung cấp năng lượng cho tai nghe là viên pin dung lượng 1060mAh. Thời lượng hoạt động thực tế thay đổi linh hoạt theo codec và chế độ âm thanh được kích hoạt:

Codec sử dụng Trạng thái ANC Thời lượng sử dụng liên tục AAC Tắt ANC Lên đến 68 giờ AAC Bật ANC Khoảng 30 giờ LDAC Tắt ANC Lên đến 53 giờ LDAC Bật ANC Khoảng 28 giờ

Thiết bị cũng tích hợp công nghệ sạc nhanh thông qua cổng USB-C, cho phép tái tạo 4 giờ nghe nhạc chỉ sau 5 phút cắm sạc.

Màu sắc và mức giá công bố

Mẫu tai nghe Nothing Headphone (1) Pro được giới thiệu ra thị trường với hai tùy chọn màu sắc là Đen và Trắng. Mức giá niêm yết chính thức của thiết bị được công bố ở mức 399 USD (tương đương khoảng 10.36 triệu đồng).