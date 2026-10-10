Chi tiết thông số HMD Pulse 2T Pro: Màn hình ma trận điểm phía sau cùng viên pin 6000 mAh HMD Pulse 2T Pro gây ấn tượng với màn hình OLED 120Hz, chip Helio G100, pin dung lượng 6000 mAh cùng cụm camera 50MP chống rung quang học OIS và màn hình ma trận.

HMD Pulse 2T Pro vừa chính thức lộ diện qua các nguồn tin rò rỉ uy tín, mang đến bước chuyển mình rõ nét về trang bị phần cứng so với dòng tiêu chuẩn. Sau khi mẫu Pulse 2 Pro vô tình xuất hiện tại một đơn vị bán lẻ ở Thụy Sĩ vào đầu tháng 9, biến thể hậu tố "T" tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ giới công nghệ nhờ thiết kế mặt lưng độc đáo và thời lượng pin được mở rộng đáng kể.

Công nghệ hiển thị kép và ngôn ngữ thiết kế mới

Về khả năng hiển thị mặt trước, HMD Pulse 2T Pro sở hữu tấm nền OLED kích thước 6.78 inch với độ phân giải FHD+. Màn hình này hỗ trợ tần số quét 120Hz mượt mà, kết hợp cùng cảm biến vân tay quang học ẩn dưới màn hình nhằm tối ưu hóa không gian thao tác và tăng tính bảo mật.

Ảnh render của HMD Pulse 2T Pro

Điểm nhấn công nghệ khác biệt nhất trên thiết bị nằm ở màn hình phụ ma trận điểm (dot matrix) tích hợp ở mặt lưng. Mặc dù công năng chi tiết chưa được công bố toàn diện, hệ thống hiển thị dạng điểm ảnh này thường đảm nhận vai trò hiển thị nhanh thông báo, đồng hồ hoặc các biểu tượng cá nhân hóa, tạo nét nhận diện thương hiệu riêng biệt. Thân máy đạt chuẩn kháng nước và bụi IP64, đi kèm ba tùy chọn màu sắc gồm Xanh Temper (Temper Blue), Titan (Titanium) và Xanh Orbit (Orbit Green).

Cấu hình xử lý Helio G100 và hệ sinh thái phần mềm

Cung cấp sức mạnh tính toán cho HMD Pulse 2T Pro là vi xử lý MediaTek Helio G100, mang lại hiệu suất cải tiến rõ rệt so với con chip Unisoc T615 trên phiên bản tiêu chuẩn trước đó. Thiết bị đi cùng cấu hình bộ nhớ tiêu chuẩn gồm RAM 8GB và bộ nhớ lưu trữ 256GB sử dụng chuẩn flash UFS 2.2, đảm bảo tốc độ đọc ghi dữ liệu ổn định.

Điện thoại có màn hình ma trận thú vị ở mặt sau

Đáng chú ý, dữ liệu rò rỉ cho biết smartphone này được định hướng cài đặt sẵn hệ điều hành Android 17 khi phát hành chính thức ra thị trường. Bên cạnh đó, hệ thống loa kép âm thanh nổi cũng được tích hợp sẵn nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm đa phương tiện từ nghe nhạc đến xem video.

Nâng cấp cảm biến 50MP OIS và thời lượng pin vượt trội

Năng lực nhiếp ảnh của HMD Pulse 2T Pro được củng cố bằng cảm biến camera chính 50MP tích hợp chống rung quang học (OIS), hỗ trợ thu nhận ánh sáng tốt hơn và hạn chế hiện tượng nhòe mờ khi chuyển động. Đi kèm phía sau là một camera phụ 8MP. Ở mặt trước, camera selfie cũng đạt độ phân giải lên đến 50MP, đáp ứng tối ưu nhu cầu hội thoại trực tuyến chất lượng cao.

Thông số kỹ thuật Chi tiết cấu hình HMD Pulse 2T Pro Màn hình chính OLED 6.78 inch, FHD+, tần số quét 120Hz Màn hình phụ Ma trận điểm (Dot Matrix) ở mặt lưng Vi xử lý MediaTek Helio G100 Bộ nhớ RAM 8GB / Bộ nhớ trong 256GB (UFS 2.2) Camera sau 50MP (có OIS) + 8MP Camera trước 50MP Dung lượng pin 6000 mAh, sạc nhanh có dây 33W Độ bền & Hệ điều hành Chuẩn IP64, Android 17

Nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng cho hệ thống màn hình đôi và vi xử lý, HMD đã trang bị viên pin dung lượng lớn 6000 mAh, tăng thêm 20% dung tích so với mẫu Pulse 2 Pro. Thiết bị hỗ trợ công nghệ sạc nhanh công suất 33W, rút ngắn đáng kể chu kỳ nạp điện cho thỏi pin dung lượng cao này trong quá trình sử dụng thường nhật.