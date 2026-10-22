Chi tiết vivo Y600 với pin BlueVolt 10.000mAh lập kỷ lục Guinness phát trực tiếp liên tục Điện thoại vivo Y600 gây chú ý với pin BlueVolt 10.000mAh, hỗ trợ sạc 44W, chip Dimensity 7300e cùng khả năng chống bụi và kháng nước đạt chuẩn IP68 lẫn IP69.

vivo Y600 đang thu hút sự chú ý lớn từ giới công nghệ khi chuẩn bị gia nhập phân khúc điện thoại thông minh với điểm nhấn là viên pin dung lượng khổng lồ 10.000mAh. Thiết bị này không chỉ giải quyết bài toán thời lượng pin nan giải trên smartphone hiện đại mà còn xác lập một cột mốc kiểm nghiệm thực tế đầy ấn tượng.

Công nghệ pin BlueVolt và kỷ lục Guinness về thời lượng phát sóng

Trọng tâm phần cứng của vivo Y600 nằm ở viên pin công nghệ BlueVolt sở hữu dung lượng danh định lên đến 10.000mAh. Nhờ cấu trúc lưu trữ năng lượng cải tiến, thiết bị đã vượt qua bài kiểm tra độ bền thực tế của Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness khi duy trì phát trực tiếp liên tục trong 32 giờ 37 phút vào ngày 11 tháng 8 năm 2026.

Viên pin vivo Y600 lập kỷ lục Guinness thế giới

Để nạp năng lượng cho dung lượng pin lớn này, chứng nhận 3C với mã model V2607A xác nhận vivo Y600 hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây công suất 44W. Thông số này cũng đã được xác thực qua các áp phích giới thiệu sản phẩm chính thức được nhà sản xuất hé lộ gần đây.

Cấu hình phần cứng và khả năng chống chịu bền bỉ

Theo nguồn tin rò rỉ từ tài khoản Experience More trên mạng xã hội Weibo, vivo Y600 được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 7300e. Con chip này hướng đến việc cân bằng giữa hiệu suất xử lý tác vụ thường nhật và khả năng tối ưu hóa điện năng tiêu thụ trên thiết bị di động.

Điện thoại sắp ra mắt của vivo có cấu hình mạnh mẽ

Hệ thống quang học phía sau được trang bị cảm biến chính độ phân giải 50 megapixel. Đáng chú ý, thiết bị tích hợp song song cả hai tiêu chuẩn bảo vệ cao cấp là IP68 và IP69, mang lại khả năng chống bụi hoàn toàn cũng như chịu được áp lực nước ở nhiệt độ cao.

Khả năng hiển thị và các thông số kỹ thuật dự kiến

Các dữ liệu phân tích chỉ ra vivo Y600 có thể là phiên bản tinh chỉnh từ vivo S2 FE tại thị trường Ấn Độ hoặc vivo V80 Lite 5G tại Đông Nam Á. Nếu chia sẻ chung nền tảng phần cứng, máy sẽ sở hữu tấm nền AMOLED kích thước 6,83 inch, độ phân giải 1.5K cùng tần số quét 120Hz mượt mà. Mặt trước sẽ tích hợp camera selfie có cảm biến 32 megapixel hoặc 50 megapixel tùy thuộc vào từng biến thể phát hành.

Thông số Chi tiết kỹ thuật dự kiến Vi xử lý MediaTek Dimensity 7300e Dung lượng pin 10.000mAh (công nghệ BlueVolt) Công suất sạc 44W (sạc nhanh có dây) Màn hình AMOLED 6,83 inch, 1.5K, 120Hz Camera chính 50 megapixel Camera trước 32 megapixel hoặc 50 megapixel Độ bền Chuẩn kháng bụi, kháng nước IP68 và IP69

Hiện tại, nhà sản xuất vẫn chưa công bố mức giá chính thức cũng như lịch trình mở bán cụ thể của vivo Y600 ra các thị trường thương mại.