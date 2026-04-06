Đời sống Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Hà Nội 2026: Danh sách 124 trường THPT công lập Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Hà Nội 2026 vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố chính thức theo Quyết định số 1666/QĐ-SGDĐT ngày 31/3/2026.

Toàn thành phố tuyển 81.448 học sinh vào 1.830 lớp tại 124 trường THPT công lập và công lập chất lượng cao trong năm học 2026–2027. Ngoài ra, 89 trường THPT tư thục được giao chỉ tiêu tuyển thêm 34.059 học sinh.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm học 2026–2027

Theo Quyết định 1666/QĐ-SGDĐT, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Hà Nội 2026 được phân bổ như sau:

123 trường THPT công lập: 1.820 lớp, 81.048 học sinh (trong đó 4 trường chuyên tuyển 78 lớp với 2.370 học sinh).

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị, trường học tổ chức tuyển sinh đúng chỉ tiêu được giao, bảo đảm đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của Sở.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập Hà Nội 2026 — Danh sách chi tiết

Dưới đây là bảng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027 của 119 trường THPT công lập tại Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 1666/QĐ-SGDĐT ngày 31/3/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Đơn vị tính: học sinh.

Những điểm đáng chú ý trong chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Hà Nội 2026

THPT Việt Đức dẫn đầu toàn thành phố với 945 học sinh, đồng thời là trường duy nhất trong danh sách triển khai đồng thời nhiều chương trình ngoại ngữ tăng cường: 15 lớp tiếng Anh, 2 lớp tiếng Nhật ngoại ngữ 1, 1 lớp tiếng Đức, 1 lớp tăng cường tiếng Pháp và 2 lớp song ngữ tiếng Pháp.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tại Suối Hai (Ba Vì) có chỉ tiêu thấp nhất với 140 học sinh, giao 35 học sinh/lớp theo đặc thù của loại hình trường chuyên biệt phục vụ học sinh dân tộc thiểu số.

THPT Kim Liên được giao chỉ tiêu 765 học sinh, trong đó tuyển 2 lớp Tiếng Nhật ngoại ngữ 1 — một trong số ít trường THPT công lập ngoài trung tâm phát triển chương trình tiếng Nhật ở cấp học này.

Căn cứ pháp lý và trách nhiệm các đơn vị

Toàn bộ chỉ tiêu tuyển sinh được ban hành theo Quyết định số 1666/QĐ-SGDĐT ngày 31/3/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Hiệu trưởng các trường có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh đúng số lượng được giao, tuân thủ đầy đủ quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của Sở.