Chicago Fire 1-2 New England Revolution: New England Revolution giành chiến thắng Chicago Fire tiếp đón New England Revolution lúc 04:30 ngày 14/09/2026 với khoảng cách chỉ 1 điểm trên bảng xếp hạng, hứa hẹn màn so tài đầy kịch tính.

Chicago Fire 1 - 2 New England Revolution Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Chicago Fire tiếp đón New England Revolution.

12' New England Revolution ép sân Cầm bóng: Chicago Fire 36% - 64% New England Revolution; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 1.

24' New England Revolution ép sân Cầm bóng: Chicago Fire 42% - 58% New England Revolution, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 0 - 1.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Chicago Fire 48% - 52% New England Revolution, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 1.

39' BÀN THẮNG! New England Revolution (0-1) Phút 39': Dor Turgeman (New England Revolution) lập công (kiến tạo: Jackson Yueill). Tỷ số: 0 - 1.

43' Thẻ vàng Phút 43': Noah Allen (Chicago Fire) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (Chicago Fire): Andrew Gutman vào sân thay Sam Rogers.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' BÀN THẮNG! New England Revolution (0-2) Phút 47': Peyton Miller (New England Revolution) lập công (kiến tạo: Dor Turgeman). Tỷ số: 0 - 2.

49' Thế trận giằng co Cầm bóng: Chicago Fire 52% - 48% New England Revolution, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 0 - 1.

52' Thẻ vàng Phút 52': Matt Polster (New England Revolution) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

55' Thay người Phút 55' (Chicago Fire): Maren Haile-Selassie vào sân thay Jonathan Dean.

55' Thay người Phút 55' (Chicago Fire): Robin Lod vào sân thay Johan Arath Gomez.

55' Thay người Phút 55' (Chicago Fire): Jonathan Bamba vào sân thay Puso Dithejane.

58' Thẻ vàng Phút 58': Peyton Miller (New England Revolution) nhận thẻ vàng (Foul).

62' BÀN THẮNG! Chicago Fire (1-2) Phút 62': Maren Haile-Selassie (Chicago Fire) lập công (kiến tạo: Robin Lod). Tỷ số: 1 - 2.

62' Thế trận giằng co Cầm bóng: Chicago Fire 51% - 49% New England Revolution, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 0 - 2.

69' Thay người Phút 69' (New England Revolution): Griffin Yow vào sân thay Dániel Gazdag.

69' Thay người Phút 69' (New England Revolution): Joshua Wynder vào sân thay Jackson Yueill.

74' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: Chicago Fire 54% - 46% New England Revolution, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 0 - 2.

81' Thay người Phút 81' (New England Revolution): Ilay Feingold vào sân thay Dor Turgeman.

84' Thẻ vàng Phút 84': Sergio Oregel (Chicago Fire) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

86' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: Chicago Fire 58% - 42% New England Revolution, dứt điểm 16 - 4 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 7 - 0; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 13 - 9, cứu thua 0 - 3.

88' Thay người Phút 88' (New England Revolution): Wilson Harris vào sân thay Carles Gil.

88' Thay người Phút 88' (New England Revolution): Cody Baker vào sân thay Peyton Miller.

KT Kết thúc: Chicago Fire 1-2 New England Revolution Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 06:36 14/09/2026

Đội hình chính thức Chicago Fire Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. Berhalter New England Revolution Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Mićović 1 C. Brady 24 J. Dean 5 S. Rogers 3 J. Elliott 32 N. Allen 35 S. Oregel 42 D'Avilla 18 J. Gómez 11 Zinckernagel 9 Lewandowski 12 P. Dithejane 30 M. Turner 8 M. Polster 22 E. Kohler 2 M. Fofana 23 W. Sands 10 Carles Gil 21 B. Raines 14 J. Yueill 25 P. Miller 99 D. Turgeman 16 D. Gazdag Dự bị Chicago Fire 22 M. Pineda 29 D. Poręba 37 R. Turdean 19 J. Bamba 2 Leonardo Barroso 44 J. Cohen 15 A. Gutman 7 Haile-Selassie 17 R. Lod New England Revolution 77 D. Fagundez 12 I. Feingold 73 JD Gunn 27 W. Harris 41 L. Langoni 65 J. Siqueira 66 J. Wynder 15 C. Baker 7 G. Yow Cập nhật đội hình lúc 04:05 14/09/2026

Chicago Fire Thống kê New England Revolution 60% Kiểm soát bóng 40% 21 Dứt điểm 4 7 Trúng đích 2 13 Phạt góc 0 14 Phạm lỗi 9 3 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật D. Turgeman New England Revolution 1 bàn · 1 kiến tạo Haile-Selassie Chicago Fire 1 bàn P. Miller New England Revolution 1 bàn J. Yueill New England Revolution 1 kiến tạo · điểm 7.54 R. Lod Chicago Fire 1 kiến tạo · điểm 6.34 M. Turner New England Revolution Điểm 7.86

Chicago Fire đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chuẩn bị bước vào cuộc tiếp đón New England Revolution trên sân Soldier Field vào lúc 04:30 ngày 14/09/2026. Với vị thế áp sát nhau trên bảng thứ bậc, cuộc đọ sức này mang tính chất bản lề cho toan tính chiến lược của cả hai câu lạc bộ trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Cục diện ở nhóm dẫn đầu đang chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa hai đội bóng. New England Revolution hiện đứng ở vị trí thứ 3 với 40 điểm, nắm giữ lợi thế nhất định trong cuộc đua duy trì vị thế hàng đầu. Tuy nhiên, Chicago Fire đang bám đuổi vô cùng sát sao ngay phía sau ở vị trí thứ 5 với 39 điểm.

Khoảng cách vỏn vẹn 1 điểm biến màn chạm trán trực tiếp này thành cơ hội lớn cho Chicago Fire thu hẹp hoặc vượt lên trong cuộc đua nhóm đầu. Ngược lại, New England Revolution hiểu rằng một kết quả khả quan ngay trên sân khách sẽ củng cố vững chắc vị trí hiện tại của họ trước sự uy hiếp từ đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Phong độ đối lập giữa sự lì lợm và tính bùng nổ

Chicago Fire bước vào trận đấu với sự ổn định đáng chú ý khi bất bại cả 5 trận gần nhất. Đội chủ sân Soldier Field đã trải qua chuỗi 4 trận hòa liên tiếp trước khi giành trọn vẹn chiến thắng ở lần ra sân gần nhất. Lối chơi kiên cường giúp Chicago Fire trở thành đối thủ rất khó bị đánh bại, dù việc chia điểm quá nhiều khiến tốc độ tích lũy điểm số của họ đôi lúc bị chậm lại.

Ở chiều đối diện, New England Revolution thể hiện sự bứt phá ấn tượng hơn về mặt hiệu quả thi đấu. Trong 5 trận gần đây, đội khách giành 3 trận thắng, hòa 1 trận và chỉ phải nhận 1 thất bại. Nhịp độ thi đấu của New England Revolution được duy trì ở mức cao, đặc biệt là khả năng kết liễu trận đấu để tích lũy tối đa điểm số trong các chuyến hành quân.

Cán cân đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

Thành tích chạm trán trong quá khứ mang lại điểm tựa tâm lý đáng kể cho đại diện bang Illinois. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên, Chicago Fire chiếm ưu thế với 2 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ để New England Revolution vượt qua đúng 1 lần.

Sự tự tin từ kết quả đối đầu cùng ưu thế sân bãi tại Soldier Field là động lực lớn cho Chicago Fire. Dù vậy, New England Revolution với điểm số và phong độ nhỉnh hơn trong thời gian gần đây chắc chắn không phải đối thủ dễ khuất phục. Thế trận giằng co và toan tính chiến thuật chặt chẽ nhiều khả năng sẽ là kịch bản chủ đạo của cuộc đối đầu này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Chicago Fire · 2 thắng 2 hòa New England Revolution · 1 thắng New England Revolution 2 - 2 Chicago Fire Hòa Chicago Fire 3 - 2 New England Revolution CF New England Revolution 1 - 3 Chicago Fire CF Chicago Fire 0 - 1 New England Revolution NER New England Revolution 1 - 1 Chicago Fire Hòa

Chicago Fire 5 trận gần nhất H H H B H 23 Trận 11-6-6 T-H-B 44 Ghi (TB 1.9) 33 Thủng lưới New England Revolution 5 trận gần nhất T B T H T 24 Trận 12-4-8 T-H-B 39 Ghi (TB 1.6) 30 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 25 16 6 3 +29 54 H B H T T 2 Inter Miami 25 12 9 4 +15 45 H H H T B 3 New England Revolution 24 12 4 8 +9 40 T B T H T 4 Charlotte 25 11 7 7 +9 40 H T H T T 5 Chicago Fire 23 11 6 6 +11 39 H H H H T 6 Orlando City SC 25 10 4 11 -12 34 T T T H T …

Tình hình lực lượng Chicago Fire ✚ J. Bamba (Lower-Body Injury) ✚ A. Franco (Knee Injury) ✚ M. Mbokazi (Lower-Body Injury) ✚ J. Bamba (Lower-Body Injury) ✚ A. Franco (Knee Injury) ✚ M. Mbokazi (Lower-Body Injury) New England Revolution ✚ L. Campana (Hamstring Injury) ✚ J. Wynder (Inactive) ✚ A. Yusuf (Injury) ✚ L. Campana (Hamstring Injury) ✚ J. Wynder (Inactive) ✚ A. Yusuf (Injury)