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Chicago Fire 1-2 New England Revolution: New England Revolution giành chiến thắng

Văn Thể13/09/2026 23:47

Chicago Fire tiếp đón New England Revolution lúc 04:30 ngày 14/09/2026 với khoảng cách chỉ 1 điểm trên bảng xếp hạng, hứa hẹn màn so tài đầy kịch tính.

Chicago Fire1 - 2New England RevolutionKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Chicago Fire tiếp đón New England Revolution.

  • 12'New England Revolution ép sân

    Cầm bóng: Chicago Fire 36% - 64% New England Revolution; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 1.

  • 24'New England Revolution ép sân

    Cầm bóng: Chicago Fire 42% - 58% New England Revolution, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Chicago Fire 48% - 52% New England Revolution, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 39'BÀN THẮNG! New England Revolution (0-1)

    Phút 39': Dor Turgeman (New England Revolution) lập công (kiến tạo: Jackson Yueill). Tỷ số: 0 - 1.

  • 43'Thẻ vàng

    Phút 43': Noah Allen (Chicago Fire) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Chicago Fire): Andrew Gutman vào sân thay Sam Rogers.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 47'BÀN THẮNG! New England Revolution (0-2)

    Phút 47': Peyton Miller (New England Revolution) lập công (kiến tạo: Dor Turgeman). Tỷ số: 0 - 2.

  • 49'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Chicago Fire 52% - 48% New England Revolution, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 0 - 1.

  • 52'Thẻ vàng

    Phút 52': Matt Polster (New England Revolution) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

  • 55'Thay người

    Phút 55' (Chicago Fire): Maren Haile-Selassie vào sân thay Jonathan Dean.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (Chicago Fire): Robin Lod vào sân thay Johan Arath Gomez.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (Chicago Fire): Jonathan Bamba vào sân thay Puso Dithejane.

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': Peyton Miller (New England Revolution) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 62'BÀN THẮNG! Chicago Fire (1-2)

    Phút 62': Maren Haile-Selassie (Chicago Fire) lập công (kiến tạo: Robin Lod). Tỷ số: 1 - 2.

  • 62'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Chicago Fire 51% - 49% New England Revolution, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 0 - 2.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (New England Revolution): Griffin Yow vào sân thay Dániel Gazdag.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (New England Revolution): Joshua Wynder vào sân thay Jackson Yueill.

  • 74'Chicago Fire ép sân

    Cầm bóng: Chicago Fire 54% - 46% New England Revolution, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 0 - 2.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (New England Revolution): Ilay Feingold vào sân thay Dor Turgeman.

  • 84'Thẻ vàng

    Phút 84': Sergio Oregel (Chicago Fire) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

  • 86'Chicago Fire ép sân

    Cầm bóng: Chicago Fire 58% - 42% New England Revolution, dứt điểm 16 - 4 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 7 - 0; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 13 - 9, cứu thua 0 - 3.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (New England Revolution): Wilson Harris vào sân thay Carles Gil.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (New England Revolution): Cody Baker vào sân thay Peyton Miller.

  • KTKết thúc: Chicago Fire 1-2 New England Revolution

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 06:36 14/09/2026

Đội hình chính thức
Chicago Fire
Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. Berhalter
New England Revolution
Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Mićović
1
C. Brady
24
J. Dean
5
S. Rogers
3
J. Elliott
32
N. Allen
35
S. Oregel
42
D'Avilla
18
J. Gómez
11
Zinckernagel
9
Lewandowski
12
P. Dithejane
30
M. Turner
8
M. Polster
22
E. Kohler
2
M. Fofana
23
W. Sands
10
Carles Gil
21
B. Raines
14
J. Yueill
25
P. Miller
99
D. Turgeman
16
D. Gazdag
Dự bị
Chicago Fire
22 M. Pineda29 D. Poręba37 R. Turdean19 J. Bamba2 Leonardo Barroso44 J. Cohen15 A. Gutman7 Haile-Selassie17 R. Lod
New England Revolution
77 D. Fagundez12 I. Feingold73 JD Gunn27 W. Harris41 L. Langoni65 J. Siqueira66 J. Wynder15 C. Baker7 G. Yow
Cập nhật đội hình lúc 04:05 14/09/2026
Chicago FireThống kêNew England Revolution
60%
Kiểm soát bóng
40%
21
Dứt điểm
4
7
Trúng đích
2
13
Phạt góc
0
14
Phạm lỗi
9
3
Việt vị
2
0
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
D. Turgeman
D. Turgeman
New England Revolution
1 bàn · 1 kiến tạo
M. Haile-Selassie
Haile-Selassie
Chicago Fire
1 bàn
P. Miller
P. Miller
New England Revolution
1 bàn
J. Yueill
J. Yueill
New England Revolution
1 kiến tạo · điểm 7.54
R. Lod
R. Lod
Chicago Fire
1 kiến tạo · điểm 6.34
M. Turner
M. Turner
New England Revolution
Điểm 7.86

Chicago Fire đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chuẩn bị bước vào cuộc tiếp đón New England Revolution trên sân Soldier Field vào lúc 04:30 ngày 14/09/2026. Với vị thế áp sát nhau trên bảng thứ bậc, cuộc đọ sức này mang tính chất bản lề cho toan tính chiến lược của cả hai câu lạc bộ trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Cục diện ở nhóm dẫn đầu đang chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa hai đội bóng. New England Revolution hiện đứng ở vị trí thứ 3 với 40 điểm, nắm giữ lợi thế nhất định trong cuộc đua duy trì vị thế hàng đầu. Tuy nhiên, Chicago Fire đang bám đuổi vô cùng sát sao ngay phía sau ở vị trí thứ 5 với 39 điểm.

Khoảng cách vỏn vẹn 1 điểm biến màn chạm trán trực tiếp này thành cơ hội lớn cho Chicago Fire thu hẹp hoặc vượt lên trong cuộc đua nhóm đầu. Ngược lại, New England Revolution hiểu rằng một kết quả khả quan ngay trên sân khách sẽ củng cố vững chắc vị trí hiện tại của họ trước sự uy hiếp từ đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Phong độ đối lập giữa sự lì lợm và tính bùng nổ

Chicago Fire bước vào trận đấu với sự ổn định đáng chú ý khi bất bại cả 5 trận gần nhất. Đội chủ sân Soldier Field đã trải qua chuỗi 4 trận hòa liên tiếp trước khi giành trọn vẹn chiến thắng ở lần ra sân gần nhất. Lối chơi kiên cường giúp Chicago Fire trở thành đối thủ rất khó bị đánh bại, dù việc chia điểm quá nhiều khiến tốc độ tích lũy điểm số của họ đôi lúc bị chậm lại.

Ở chiều đối diện, New England Revolution thể hiện sự bứt phá ấn tượng hơn về mặt hiệu quả thi đấu. Trong 5 trận gần đây, đội khách giành 3 trận thắng, hòa 1 trận và chỉ phải nhận 1 thất bại. Nhịp độ thi đấu của New England Revolution được duy trì ở mức cao, đặc biệt là khả năng kết liễu trận đấu để tích lũy tối đa điểm số trong các chuyến hành quân.

Cán cân đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

Thành tích chạm trán trong quá khứ mang lại điểm tựa tâm lý đáng kể cho đại diện bang Illinois. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên, Chicago Fire chiếm ưu thế với 2 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ để New England Revolution vượt qua đúng 1 lần.

Sự tự tin từ kết quả đối đầu cùng ưu thế sân bãi tại Soldier Field là động lực lớn cho Chicago Fire. Dù vậy, New England Revolution với điểm số và phong độ nhỉnh hơn trong thời gian gần đây chắc chắn không phải đối thủ dễ khuất phục. Thế trận giằng co và toan tính chiến thuật chặt chẽ nhiều khả năng sẽ là kịch bản chủ đạo của cuộc đối đầu này.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Chicago Fire · 2 thắng2 hòaNew England Revolution · 1 thắng
19/10/2025
New England Revolution
2 - 2
Chicago Fire
Hòa
07/09/2025
Chicago Fire
3 - 2
New England Revolution
CF
21/05/2025
Vòng 1/8
New England Revolution
1 - 3
Chicago Fire
CF
05/05/2024
Chicago Fire
0 - 1
New England Revolution
NER
24/03/2024
New England Revolution
1 - 1
Chicago Fire
Hòa
Chicago Fire
5 trận gần nhất
HHHBH
23
Trận
11-6-6
T-H-B
44
Ghi (TB 1.9)
33
Thủng lưới
New England Revolution
5 trận gần nhất
TBTHT
24
Trận
12-4-8
T-H-B
39
Ghi (TB 1.6)
30
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC251663+2954HBHTT
2Inter Miami251294+1545HHHTB
3New England Revolution241248+940TBTHT
4Charlotte251177+940HTHTT
5Chicago Fire231166+1139HHHHT
6Orlando City SC2510411-1234TTTHT
Tình hình lực lượng
Chicago Fire
J. Bamba (Lower-Body Injury)
A. Franco (Knee Injury)
M. Mbokazi (Lower-Body Injury)
J. Bamba (Lower-Body Injury)
A. Franco (Knee Injury)
M. Mbokazi (Lower-Body Injury)
New England Revolution
L. Campana (Hamstring Injury)
J. Wynder (Inactive)
A. Yusuf (Injury)
L. Campana (Hamstring Injury)
J. Wynder (Inactive)
A. Yusuf (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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