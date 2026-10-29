Chicago Fire 2-2 Orlando City SC: Hai đội chia điểm Chicago Fire đang thiếu hụt lực lượng trước cuộc tiếp đón Orlando City SC tại Soldier Field, 07h30 ngày 29/10/2026. Chủ nhà hạng 4, hơn đội khách 9 điểm.

Chicago Fire 2 - 2 Orlando City SC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Chicago Fire tiếp đón Orlando City SC.

6' BÀN THẮNG! Orlando City SC (0-1) Phút 6': Iván Angulo (Orlando City SC) lập công (kiến tạo: Antoine Griezmann). Tỷ số: 0 - 1.

13' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: Chicago Fire 67% - 33% Orlando City SC, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 1 - 0.

25' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: Chicago Fire 59% - 41% Orlando City SC, dứt điểm 9 - 2 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 1.

30' Thẻ vàng Phút 30': Sergio Oregel (Chicago Fire) nhận thẻ vàng (Foul).

35' BÀN THẮNG! Orlando City SC (0-2) Phút 35': Antoine Griezmann (Orlando City SC) lập công (kiến tạo: Vinicius Nogueira). Tỷ số: 0 - 2.

37' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: Chicago Fire 56% - 44% Orlando City SC, dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 2 - 2.

45' Thẻ vàng Phút 45': Jack Elliott (Chicago Fire) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (Chicago Fire): Jonathan Bamba vào sân thay Sergio Oregel.

45+1' VAR Phút 45+1': Card upgrade confirmed — Justin Ellis (Orlando City SC).

45+3' Thẻ vàng Phút 45+3': Justin Ellis (Orlando City SC) nhận thẻ vàng (Argument).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: Chicago Fire 57% - 43% Orlando City SC, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 2 - 2.

57' BÀN THẮNG! Chicago Fire (1-2) Phút 57': Jonathan Bamba (Chicago Fire) lập công (kiến tạo: Leonardo Barroso). Tỷ số: 1 - 2.

62' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: Chicago Fire 67% - 33% Orlando City SC, dứt điểm 15 - 6 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 4 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 2 - 2.

69' BÀN THẮNG! Chicago Fire (2-2) Phút 69': Maren Haile-Selassie (Chicago Fire) lập công (kiến tạo: Jonathan Bamba). Tỷ số: 2 - 2.

74' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: Chicago Fire 58% - 42% Orlando City SC, dứt điểm 17 - 7 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 6 - 1; việt vị 2 - 4, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 2 - 2.

76' Thẻ vàng Phút 76': David Brekalo (Orlando City SC) nhận thẻ vàng (Foul).

76' Thay người Phút 76' (Orlando City SC): Daryl Dike vào sân thay Justin Ellis.

82' Thay người Phút 82' (Chicago Fire): Jonathan Dean vào sân thay Leonardo Barroso.

82' Thay người Phút 82' (Chicago Fire): Noah Allen vào sân thay Andrew Gutman.

83' Thay người Phút 83' (Orlando City SC): Marco Pašalić vào sân thay Martin Ojeda.

83' Thay người Phút 83' (Orlando City SC): Adrián Marín vào sân thay Vinicius Nogueira.

86' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: Chicago Fire 58% - 42% Orlando City SC, dứt điểm 18 - 7 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 6 - 3; việt vị 2 - 4, phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 2 - 2.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Chicago Fire): Puso Dithejane vào sân thay Philip Zinckernagel.

90+3' Thay người Phút 90+3' (Orlando City SC): Wilder Cartagena vào sân thay Braian Ojeda.

KT Kết thúc: Chicago Fire 2-2 Orlando City SC Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 09:35 29/10/2026

Đội hình chính thức Chicago Fire Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. Berhalter Orlando City SC Sơ đồ 4-4-2 · HLV M. Perelman 1 C. Brady 2 Leonardo Barroso 21 Hanche-Olsen 3 J. Elliott 15 A. Gutman 35 S. Oregel 23 Mekvabishvili 6 A. Salétros 11 Zinckernagel 9 Lewandowski 7 Haile-Selassie 71 M. Crépeau 19 Z. Taifi 4 D. Brekalo 57 Iago 27 Vinícius Nogueira 22 Justin Ellis 5 Luis Otávio 8 B. Ojeda 77 I. Angulo 7 A. Griezmann 10 M. Ojeda Dự bị Chicago Fire 32 N. Allen 19 J. Bamba 44 J. Cohen 24 J. Dean 12 P. Dithejane 18 J. Gómez 22 M. Pineda 29 D. Poręba 10 André Franco Orlando City SC 44 Bernardo Rhein Goncalves 87 Marco Pasalic 12 Javier Otero 21 N. Miller 3 Adrián Marín 35 Joran Gerbet 9 D. Dike 16 W. Cartagena 11 Tiago Cập nhật đội hình lúc 07:02 29/10/2026

Chicago Fire Thống kê Orlando City SC 58% Kiểm soát bóng 42% 22 Dứt điểm 9 5 Trúng đích 5 8 Phạt góc 3 14 Phạm lỗi 9 2 Việt vị 5 3 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật A. Griezmann Orlando City SC 1 bàn · 1 kiến tạo J. Bamba Chicago Fire 1 bàn · 1 kiến tạo Haile-Selassie Chicago Fire 1 bàn I. Angulo Orlando City SC 1 bàn Leonardo Barroso Chicago Fire 1 kiến tạo · điểm 6.94 Vinícius Nogueira Orlando City SC 1 kiến tạo · điểm 6.25

Chicago Fire đang thiếu hụt lực lượng khi tiếp Orlando City SC tại Soldier Field lúc 07h30 ngày 29/10/2026. Dù vậy, chủ nhà vẫn đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 51 điểm, nên bài toán của họ là giữ nhịp thi đấu với nguồn nhân lực không còn dồi dào.

Chủ nhà cần xoay xở với nguồn lực hạn chế

Trong một mùa giải dài, độ dày của lực lượng thường quyết định khả năng duy trì vị trí trên bảng xếp hạng. Chicago Fire đang ở vị thế tốt với 51 điểm, nhưng việc thiếu hụt nhân sự buộc ban huấn luyện phải cân nhắc kỹ cách phân bổ sức lực và lựa chọn phương án chơi.

Với đội chủ nhà, áp lực lớn nhất nằm ở việc giữ sự ổn định. Khi lực lượng mỏng, những mất cân bằng nhỏ trong cách tổ chức trận đấu có thể bị đối thủ khai thác nhanh chóng.

Phong độ: Chicago Fire thăng trầm, Orlando City SC khó đoán

Trong 5 trận gần nhất, Chicago Fire thắng 3 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, họ vừa thua liên tiếp 2 trận ở giữa chuỗi trước khi lấy lại mạch thắng với 2 chiến thắng ở những trận cũ hơn, cho thấy một đội bóng có khả năng bật dậy sau thất bại nhưng chưa thật sự đều tay.

Ngược lại, Orlando City SC thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 lượt gần nhất. Đội khách chỉ thua đúng một lần, song việc hòa tới 2 trận cho thấy họ chưa tận dụng trọn vẹn các cơ hội để gom điểm tối đa.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Chicago Fire xếp hạng 4 với 51 điểm, trong khi Orlando City SC đứng thứ 7 với 42 điểm. Khoảng cách 9 điểm là lợi thế đáng kể cho chủ nhà, nhưng cũng đồng nghĩa Orlando City SC có động lực để tìm kiếm một kết quả tích cực trên sân khách nhằm thu hẹp khoảng cách.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với Chicago Fire, chìa khóa nằm ở khả năng tổ chức trận đấu gọn gàng và hạn chế sai sót khi lực lượng không đầy đủ. Lợi thế sân nhà tại Soldier Field và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng là điểm tựa để họ chủ động kiểm soát nhịp độ.

Với Orlando City SC, phong độ không thua nhiều trong thời gian gần đây là nền tảng để thi đấu chắc chắn. Nếu giữ được sự kỷ luật và tận dụng các khoảng trống mà chủ nhà để lộ do thiếu hụt nhân sự, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn.

Nhận định

Xét về vị trí và điểm số, Chicago Fire nhỉnh hơn. Tuy nhiên, việc thiếu hụt lực lượng khiến lợi thế này không thể chắc chắn, nhất là khi Orlando City SC đang có phong độ khá ổn định và ít thất bại. Một trận đấu cân bằng, nơi khả năng xoay xở của chủ nhà được đặt lên hàng đầu, là kịch bản đáng chờ đợi.

Chicago Fire 5 trận gần nhất T B B T T 31 Trận 15-6-10 T-H-B 55 Ghi (TB 1.8) 46 Thủng lưới Orlando City SC 5 trận gần nhất H T H T B

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 31 21 7 3 +43 70 T H T T T 2 New England Revolution 31 17 4 10 +9 55 T T T B B 3 Inter Miami 31 15 10 6 +20 55 B T T T B 4 Chicago Fire 31 15 6 10 +9 51 T B B T T 5 Charlotte 31 13 8 10 +7 47 B H B T B 6 Philadelphia Union 31 13 7 11 +12 46 B H T T T 7 Orlando City SC 31 12 6 13 -12 42 H T H T B 8 FC Cincinnati 31 11 9 11 -7 42 T T B B T …

Tình hình lực lượng Chicago Fire ✚ D. D'Avilla (Yellow Cards) ✚ R. Lod (Lower-Body Injury) ✚ M. Mbokazi (Yellow Cards) ✚ S. Rogers (Lower-Body Injury) ✚ A. Franco (Knee Injury) ✚ D. D'Avilla (Yellow Cards) ✚ R. Lod (Lower-Body Injury) ✚ M. Mbokazi (Yellow Cards) Orlando City SC ✚ E. Atuesta (Yellow Cards) ✚ G. Dorsey (Back Injury) ✚ R. Jansson (Foot Injury) ✚ T. Spicer (Foot Injury) ✚ E. Atuesta (Yellow Cards) ✚ G. Dorsey (Back Injury) ✚ R. Jansson (Foot Injury) ✚ T. Spicer (Foot Injury)