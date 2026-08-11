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Chicago Fire 3-4 Columbus Crew: Columbus Crew giành chiến thắng

Văn Thể08/11/2026 00:44

Columbus Crew đang thi đấu thăng hoa khi thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, trong đó có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp gần đây nhất. Họ đến SeatGeek Stadium làm khách của Chicago Fire lúc 04:00 ngày 08/11/2026.

Chicago Fire3 - 4Columbus CrewKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Chicago Fire tiếp đón Columbus Crew.

  • 8'BÀN THẮNG! Chicago Fire (1-0)

    Phút 8': Robert Lewandowski (Chicago Fire) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

  • 11'Thẻ vàng

    Phút 11': Noah Allen (Chicago Fire) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Chicago Fire 56% - 44% Columbus Crew, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 3 - 2.

  • 16'BÀN THẮNG! Columbus Crew (1-1)

    Phút 16': Gonzalo Tapia (Columbus Crew) lập công (kiến tạo: Taha Habroune). Tỷ số: 1 - 1.

  • 22'BÀN THẮNG! Chicago Fire (2-1)

    Phút 22': Robert Lewandowski (Chicago Fire) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 1.

  • 23'BÀN THẮNG! Columbus Crew (2-2)

    Phút 23': Anass Zaroury (Columbus Crew) lập công. Tỷ số: 2 - 2.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Chicago Fire 49% - 51% Columbus Crew, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 27'Thẻ vàng

    Phút 27': Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Chicago Fire 54% - 46% Columbus Crew, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 1 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Columbus Crew): Brais Méndez vào sân thay Sekou Tidiany Bangoura.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Chicago Fire): Anzor Mekvabishvili vào sân thay Djé D'Avilla.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Chicago Fire): Andrew Gutman vào sân thay Noah Allen.

  • 45+4'BÀN THẮNG! Chicago Fire (3-2)

    Phút 45+4': Maren Haile-Selassie (Chicago Fire) lập công. Tỷ số: 3 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Chicago Fire 52% - 48% Columbus Crew, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 2 - 1.

  • 53'Thẻ vàng

    Phút 53': Jonathan Bamba (Chicago Fire) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 62'BÀN THẮNG! Columbus Crew (3-3)

    Phút 62': Gonzalo Tapia (Columbus Crew) lập công (kiến tạo: Malte Amundsen). Tỷ số: 3 - 3.

  • 62'Thẻ vàng

    Phút 62': Gonzalo Tapia (Columbus Crew) nhận thẻ vàng.

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Chicago Fire 52% - 48% Columbus Crew, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 4 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 11, cứu thua 2 - 2.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Chicago Fire): Jack Elliott vào sân thay Mbekezeli Mbokazi.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Chicago Fire): André Franco vào sân thay Jonathan Bamba.

  • 74'Thẻ vàng

    Phút 74': Anzor Mekvabishvili (Chicago Fire) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 76'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Chicago Fire 53% - 47% Columbus Crew, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 6 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 12 - 12, cứu thua 2 - 2.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Columbus Crew): André Gomes vào sân thay Dylan Chambost.

  • 79'Thẻ vàng

    Phút 79': Santiago Rodriguez (Columbus Crew) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Chicago Fire): Puso Dithejane vào sân thay Philip Zinckernagel.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Columbus Crew): Brooks Lennon vào sân thay Mohamed Farsi.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Columbus Crew): Marcelo Andrés Herrera vào sân thay Anass Zaroury.

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (Columbus Crew): Jamal Thiare vào sân thay Gonzalo Tapia.

  • 90+3'BÀN THẮNG! Columbus Crew (3-4)

    Phút 90+3': Brais Méndez (Columbus Crew) lập công. Tỷ số: 3 - 4.

  • 90'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Chicago Fire 54% - 46% Columbus Crew, dứt điểm 12 - 10 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 6 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 14 - 14, cứu thua 2 - 2.

  • KTKết thúc: Chicago Fire 3-4 Columbus Crew

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 4.

Cập nhật lúc 06:11 08/11/2026

Đội hình chính thức
Chicago Fire
Sơ đồ 4-4-2 · HLV G. Berhalter
Columbus Crew
Sơ đồ 3-4-3 · HLV L. Courtois
1
C. Brady
24
J. Dean
21
Hanche-Olsen
4
M. Mbokazi
32
N. Allen
11
Zinckernagel
6
A. Salétros
42
D'Avilla
19
J. Bamba
9
Lewandowski
7
Haile-Selassie
28
P. Schulte
31
S. Moreira
25
S. Zawadzki
18
M. Amundsen
23
M. Farsi
7
D. Chambost
17
S. Bangoura
21
A. Zaroury
16
T. Habroune
33
G. Tapia
8
S. Rodríguez
Dự bị
Chicago Fire
10 André Franco12 P. Dithejane44 J. Cohen2 Leonardo Barroso3 J. Elliott15 A. Gutman18 J. Gómez23 Mekvabishvili35 S. Oregel
Columbus Crew
26 L. Giaccone1 N. Hagen2 M. Herrera11 B. Lennon77 Josef Martínez10 Brais Méndez20 André Gomes3 E. Bailly19 J. Thiaré
Cập nhật đội hình lúc 03:32 08/11/2026
Chicago FireThống kêColumbus Crew
53%
Kiểm soát bóng
47%
15
Dứt điểm
11
6
Trúng đích
6
6
Phạt góc
4
14
Phạm lỗi
14
3
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
G. Tapia
G. Tapia
Columbus Crew
2 bàn
R. Lewandowski
Lewandowski
Chicago Fire
2 bàn
A. Zaroury
A. Zaroury
Columbus Crew
1 bàn
M. Haile-Selassie
Haile-Selassie
Chicago Fire
1 bàn
Brais Méndez
Brais Méndez
Columbus Crew
1 bàn
T. Habroune
T. Habroune
Columbus Crew
1 kiến tạo · điểm 7.33

Columbus Crew đang có phong độ rất tốt: thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất. Trong chuyến làm khách tại SeatGeek Stadium, đội bóng này mang theo chuỗi 3 trận thắng liên tiếp để đối đầu Chicago Fire. Trận đấu diễn ra lúc 04:00 ngày 08/11/2026.

Columbus Crew: đà thăng hoa chưa có dấu hiệu chững lại

Chuỗi kết quả của Columbus Crew cho thấy sự ổn định đáng chú ý. Đội khách thắng 3 trận gần nhất liên tiếp, trước đó hòa 1 trận và thắng trận còn lại trong chuỗi 5 trận.

Việc không để thua trong cả 5 lần ra sân gần đây giúp Columbus Crew có nền tảng tâm lý vững vàng. Một đội bóng đang thắng đều thường tự tin hơn khi chơi trên sân đối thủ, nơi áp lực từ khán giả chủ nhà luôn hiện hữu.

Chicago Fire: có tín hiệu hồi phục nhưng thiếu ổn định

Trong khi đó, Chicago Fire có chuỗi 5 trận gần nhất gồm 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Điểm sáng là đội chủ nhà thắng ở trận gần nhất, sau khi hòa một trận trước đó.

Tuy nhiên, hai trận thua ở giai đoạn cũ hơn vẫn cho thấy Chicago Fire chưa thực sự ổn định. Chiến thắng vừa qua có thể là bước đệm tinh thần, nhưng đội bóng cần duy trì sự chắc chắn lâu hơn để tạo khác biệt trước một đối thủ đang hưng phấn.

Thế đối đầu nghiêng về Columbus Crew

Lịch sử gặp nhau cũng ủng hộ đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Columbus Crew thắng 3, Chicago Fire thắng 1 và 1 trận kết thúc với tỷ số hòa.

Nói cách khác, Columbus Crew đã giành chiến thắng ở phần lớn các cuộc chạm trán gần đây. Điều đó càng củng cố niềm tin cho đội khách trước trận đấu này.

Điểm then chốt của trận đấu

Bài toán lớn nhất của Chicago Fire là cắt đứt đà thăng hoa của Columbus Crew ngay trên sân nhà. Muốn vậy, đội chủ nhà cần tận dụng tinh thần sau chiến thắng gần nhất và giữ sự tập trung xuyên suốt trận đấu, điều họ chưa làm được ở những trận thua trước đó.

Ngược lại, Columbus Crew chỉ cần duy trì nhịp độ đã giúp họ thắng liên tiếp. Với phong độ vượt trội và thế đối đầu thuận lợi, đội khách được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy vậy, một đội chủ nhà vừa thắng và có động lực lấy lại sự ổn định hoàn toàn có thể khiến cuộc đối đầu này khó đoán hơn dự kiến.

Nhận định

Xét về xu hướng, Columbus Crew có nhiều lợi thế hơn nhờ phong độ ấn tượng và thành tích đối đầu tốt. Chicago Fire cần một màn trình diễn kỷ luật và hiệu quả hơn nếu muốn làm chủ cuộc chơi. Trận đấu tại SeatGeek Stadium vì thế là phép thử đáng chú ý cho cả hai đội.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Chicago Fire · 1 thắng1 hòaColumbus Crew · 3 thắng
08/03/2026
Columbus Crew
0 - 0
Chicago Fire
Hòa
28/09/2025
Chicago Fire
2 - 0
Columbus Crew
CF
23/02/2025
Columbus Crew
4 - 2
Chicago Fire
CC
19/05/2024
Chicago Fire
1 - 3
Columbus Crew
CC
10/03/2024
Columbus Crew
2 - 1
Chicago Fire
CC
Chicago Fire
5 trận gần nhất
THTBB
Columbus Crew
5 trận gần nhất
TTTHT
33
Trận
13-5-15
T-H-B
55
Ghi (TB 1.7)
49
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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